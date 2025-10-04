Đương kim vô địch khẳng định vị thế dẫn đầu 04/10/2025 19:40

Trung vệ Thùy Trang cùng TP.HCM 1 khẳng định vị thế dẫn đầu sau vòng 8. Ảnh: CMQ

Trước vòng đấu này, giới chuyên môn đặc biệt quan tâm đến khả năng bứt phá của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trong cuộc đua vô địch, và nhà đương kim vô địch đã không khiến người hâm mộ thất vọng.

TP.HCM 1 đã thể hiện rõ sự vượt trội về đẳng cấp, bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho ngôi vương ngay trong hiệp một. Phút 34, đội trưởng Huỳnh Như khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chuẩn xác, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Đến phút 45+3, Hồng Nhung nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán, giúp TP.HCM 1 khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 2-0.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Kim Chi chủ động chơi chậm, kiểm soát thế trận chắc chắn nhằm bảo toàn tỉ số. Dù Thái Nguyên T&T nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn rút ngắn cách biệt, nhưng hàng thủ kín kẽ và lối chơi gắn kết của TP.HCM 1 đã khiến mọi nỗ lực của đối thủ trở nên vô vọng.

Với chiến thắng 2-0, TP.HCM 1 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, nắm trong tay lợi thế lớn trong hành trình hướng đến chức vô địch quốc gia năm nay.

Trong một cuộc rượt đuổi kịch tính trận đấu còn lại trong ngày, Than KSVN và Hà Nội cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Hà Nội vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 16, cú dứt điểm của Hải Yến đưa bóng chạm xà, rồi chạm tay hậu vệ Than KSVN trong vòng cấm. Chính Hải Yến là người thực hiện thành công, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Tuy nhiên, Than KSVN không dễ dàng chấp nhận thất bại. Họ kiên trì tấn công và được đền đáp ở phút 80. Trúc Hương tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến cả hai đội cùng có 15 điểm, qua đó tạm xếp sau TP.HCM 1 trong cuộc đua tranh ngôi đầu.

Với cục diện hiện tại, TP.HCM 1 với vị thế dẫn đầu đang nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu duy trì phong độ ổn định ở các vòng đấu tới, thầy trò HLV Kim Chi hoàn toàn có thể tiến gần hơn đến chức vô địch. Trong khi đó, Hà Nội và Than KSVN buộc phải cải thiện khả năng dứt điểm, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong chặng đua nước rút.

Lúc 16 giờ chiều mai (5-10), trận đấu còn lại của vòng 8 tiếp diễn giữa TP.HCM 2 và Phong Phú Hà Nam.