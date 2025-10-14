Tuyển Cape Verde lần đầu góp mặt ở World Cup 14/10/2025 10:36

(PLO)- Tuyển Cape Verde, quê mẹ của Ronaldo đánh bại Eswatini để có mặt ở World Cup 2026.

Cape Verde, một đảo quốc du lịch xinh đẹp nằm phía tây lục địa châu Phi, quê mẹ của Ronaldo, bà Doroles Aveiro ăn mừng cả đêm 13-10 khi lần đầu tiên góp mặt ở VCK World Cup 2026.

Đội tuyển Cape Verde đánh bại Eswatini 3-0 để chính thức có tấm vé đi World Cup 2026. Người dân cả đảo quốc Cape Verde có dân số thấp thứ 2 trên thế giới chỉ 550 ngàn dân, chỉ hơn được Iceland có 350 ngàn dân từng góp mặt ở World Cup 2018 tại Nga.

Người dân Cape Verde ăn mừng khi đội tuyển của họ dự World Cup 2026. Ảnh:A.N

Đêm 13-10, cả đảo quốc quê mẹ của Ronaldo thức đêm mở tiệc ăn mừng. Báo chí mô tả trên đường phố còi xe bấm inh ỏi, mọi người đổ xô ra đường nhảy múa vui chơi thâu đêm, bầu trời thủ đô Praia sáng rực pháo hoa trong nhiều giờ. Đây có lẽ là đại tiệc lớn nhất, lễ hội lớn nhất của đảo quốc Cape Verde.

Sân vận động quốc gia đã chứng kiến “Những con cá mập xanh” (biệt danh của tuyển Cape Verde) đánh bại Eswatini 3-0 để chính thức tấm vé World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được trao tay cho đảo quốc nhỏ bé này.

Trước tin tuyển Cape Verde lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chúc mừng: “Chúc mừng Cape Verde ở thời khắc lịch sử này”.

Trong khi đó mọi người dân của đảo quốc nhỏ bé ai cũng tỏ ra lạc quan, phấn khởi và họ biểu lộ, đó là giấc mơ không ngờ nó biến thành hiện thực. Cả đảo quốc rất tự hào về đội tuyển của mình lần đầu có mặt ở World Cup.

HLV Bubista của đội tuyển Cape Verde cho biết: “Một thời khắc lịch sử rất quan trọng với Cape Verde, với người dân vì nó đánh dấu 50 năm ngày độc lập của đất nước.

Cape Verde, từng là thuộc địa của nhiều thực dân, 50 về trước Bồ Đào Nha trao trả độc lập cho đảo quốc này.

Đây là đảo quốc thiên đường về du lịch với những bờ biển đẹp, khí hậu trong lành mát mẻ, kiến trúc xây dựng của đảo quốc này mang đậm phong cách Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Những năm gần đây, bóng đá Cape Verde có nhiều tiến bộ, năm 2013, lần đầu họ góp mặt ở giải Vô địch châu Phi, năm 2023 vào tứ kết giải này và hiện nay là có tấm vé World Cup 2026.

Bóng đá Cape Verde có thứ hạng 70 thế giới. Hồi tháng 6, trước khi tuyển Malaysia tiếp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 thì Malaysia mời tuyển Cape Verde đến đá giao hữu lượt đi và về. Malaysia thua 0-3 và hòa 1-1.