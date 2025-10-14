Vòng loại Asian Cup 2027 Tuyển Việt Nam thắng, vẫn đứng sau Malaysia 14/10/2025 22:14

(PLO)-Tuyển Việt Nam lại thắng khó Nepal, còn Malaysia tiếp tục hủy diệt tuyển Lào tại Bukit Jalil.

Lượt trận thứ tư vòng loại Asian Cup 2027 không có bất ngờ, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal, còn tại Bukit Jalil, Malaysia ngược dòng thắng Lào 5-1.

Tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục ngôi nhì bảng F với 9 điểm, sau tuyển Malaysia toàn thắng 4 lượt trận có 12 điểm.

Tuyển Việt Nam lại có trận thắng vất vả trước Nepal trên sân Thống Nhất. Ảnh:AFC

Trên sân Bukit Jalil, khán giả Malaysia đến chừng nửa sức chứa của sân bóng 88 ngàn chỗ ngồi này xem đội tuyển nhà tiếp Lào. Lần này tuyển Malaysia ngược dòng đánh bại Lào 5-1.

Lào bất ngờ mở điểm ở phút 20 do công Chanthavixay. 1-0 cũng là tỉ số ở hiệp 1. Tuyển Malaysia thi đấu trong thế án phạt treo lơ lững trên đầu nên trông rất oải và thiếu sức sống trong những phút đầu trận. HLV Peter Cklamovski vẫn bình thản.

Malaysia ngược dòng thắng Lào 5-1. Ảnh:AFC

Sang hiệp 2, Lào lại xuống sức và Malaysia ghi liền 5 bàn thắng do công Faisal Halim (phút 59), Romel Rorales (phút 65 và 71), Thapaseut (đá phản lưới nhà phút 79) và Paulo Josue đóng đinh trận đấu bằng chiến thắng 5-1 ở phút 82. Tuyển Lào sụp đổ vì sức bền hầu như không có.

Trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa Việt Nam và Nepal phải hoãn lại 30 phút từ 19 giờ 30 sang 20 giờ do cơn mưa nặng hạt và dai dẳng ảnh hưởng kỹ thuật mặt sân.

Tuyển Việt Nam vẫn ở vị trí thứ nhì sau 4 lượt trận.

HLV Kim Sang-sik tung đội hình 2 ra sân trong trận lượt về gặp Nepal này và chỉ thắng 1-0.

Cột dọc đã 3 lần cứu thua cho Nepal. Đầu trận, mặt sân cỏ chưa kịp rút nước khiến chất lượng chuyên môn kém do bóng nhiều khi không nảy do mặt sân còn sũng nước. Việc này dường nó trở thành cản trở cho tuyển Việt Nam nhiều hơn Nepal, như cách nói của HLV Matt Ross là ông rất thích mưa lớn để... dễ đá.

Lâu lắm rồi người dân TP.HCM mới được xem đội tuyển tuyển Việt Nam đá giải chính thức trên sân Thống Nhất. Đối thủ của tuyển Việt Nam dù không mạnh, nhưng khán giả vẫn đội mưa đến sân xem rất đông.

Như vậy lượt trận thứ tư bảng F khép lại, tuyển Malaysia toàn thắng (12 điểm), tuyển Việt Nam (9 điểm), Lào (3 điểm), Nepal (0 điểm).

Lượt trận thứ 5 diễn ra vào ngày 18 và 19-11:

Ngày 18-11, tuyển Nepal mượn sân Bukit Jalil làm sân nhà đá với Malaysia (lượt đi Nepal thua 0-2).

Ngày 19-11, tuyển Việt Nam sang Vientiane gặp Lào (lượt đi Việt Nam thắng 5-0).