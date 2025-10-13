Tuyển Việt Nam rộng cửa thắng tiếp Nepal 13/10/2025 06:39

(PLO)- Sau 3 trận toàn thua, Nepal đã tự đóng cánh cửa đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 và trận tái đấu với tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất chỉ còn là thủ tục, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chờ án phạt áp lên Malaysia để giành suất đi tiếp.

HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal sau trận thua chủ nhà Việt Nam 1-3 lượt đi vòng bảng Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu vẫn cố gắng vớt vát: “Các cầu thủ Nepal đã làm hết sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì danh dự và vì người hâm mộ trong trận lượt về ngày 14-10”. Nhưng ai cũng biết thầy trò ông Ross đang thất vọng khi cơ hội đi tiếp đã trôi khỏi tầm tay.

Tuyển Việt Nam cẩn trọng khi đối thủ không còn gì để mất

Nepal đã thua 0-5 và 0-2 trong hai lần chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2003. Quên đi quá khứ, đội khách đặt mục tiêu thay đổi sau 22 năm, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trận lượt đi, các tuyển thủ Nepal đã nhập cuộc với khí thế hừng hực khi đối đầu chủ nhà Việt Nam và đội khách cũng tạo nên bất ngờ nhỏ khi cầm hòa 1-1 trong hiệp đầu. Sự tự tin ấy phần nào phản ánh tinh thần của HLV trưởng Matt Ross, người đã tuyên bố trong buổi họp báo trước trận rằng “nếu không thắng, chúng tôi cũng sẽ giành 1 điểm”.

Đội khách Nepal không thể gây bất ngờ cho chủ nhà Việt Nam ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu. Ảnh: CCT.

Nhưng bóng đá không phải trò may rủi, và chỉ một chiếc thẻ đỏ của tiền vệ chủ lực Laken Limbu ở phút cuối hiệp 1 đã làm sụp đổ mọi kế hoạch chiến thuật của Nepal. Khi mất người, đội hình tấn công Nepal trở nên rời rạc, hàng thủ liên tục bị kéo giãn, và chủ sân Gò Đậu đã trừng phạt bằng hai bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Với thế chủ nhà, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik dù chiến thắng nhọc nhằn cũng quá đủ cho mục tiêu 3 điểm và không ngần ngại giấu diếm ý định lấy thêm 3 điểm nữa của Nepal ở cuộc tái đấu. Có thể ông thầy người Hàn Quốc sẽ tung nhiều hơn cầu thủ trẻ ra sân cho 90 phút tiếp theo để thử nghiệm đội hình. Duy có điều, tuyển Việt Nam cần phải chơi thật cẩn trọng và tập trung, cảnh giác đội bạn gây khó khăn ở thế không còn gì để mất.

Về phía Nepal, điều đáng buồn là thầy trò HLV Matt Ross không thể tận dụng lợi thế sân nhà, do sân Dasharath tại thủ đô Kathmandu bị đình chỉ vì không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Điều đó buộc họ phải thi đấu “sân khách” cả hai lượt với tuyển Việt Nam, bao gồm trận lượt về ngày 14-10 tại sân Thống Nhất.

HLV Matt Ross cùng các học trò không có nhiều cơ hội làm nên cuộc lật đổ trên sân Thống Nhất. Ảnh: CCT.

Việc thi đấu xa nhà và đặc biệt vừa thua tuyển Việt Nam khiến cho tinh thần của các cầu thủ Nepal suy giảm. Sau ba trận toàn thua, Nepal chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, dù về mặt lý thuyết họ vẫn còn 3 trận nữa.

Căng thẳng phút bù giờ

Sau ba trận đấu ở bảng F vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam hiện đứng nhì với hai trận thắng (Lào 5-0 và Nepal 3-1), một trận thua (Malaysia 0-4). Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm, một khoảng cách quá khó san lấp để giành chiếc vé trực tiếp duy nhất đến vòng chung kết. Bởi theo thể thức ở vòng loại cuối cùng, mỗi bảng chỉ có đội đầu bảng chắc suất đi tiếp.

Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ dốc sức chơi hết mình ở các trận còn lại và mong Malaysia sẩy chân, dù biết điều này cực khó hoặc không thể, trước khi hai đối thủ mạnh nhất bảng gặp nhau trận cuối vòng bảng vào tháng 3-2026. HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi không chủ quan. Mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam đều là một cơ hội để hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027”.

Đội tuyển Việt Nam có trình độ cao hơn Nepal lại có lợi thế sân nhà. Ảnh: CCT.

Một cái khó nữa của đội tuyển Việt Nam là cách tính ưu tiên lần lượt đối đầu trực tiếp rồi mới đến hiệu số bàn thắng bại. Điều này có nghĩa, thầy trò ông Kim trận lượt về buộc phải thắng Malaysia từ 4 bàn trở lên, mới có thể lật ngược ván cờ thế.

Nhưng thực chất cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam lại rất sáng. Có thể Malaysia đang chiếm lợi thế rất lớn ở bảng F với cách biệt 3 điểm nhưng họ vẫn còn hồi hộp chờ đến "phút bù giờ" để không bị dừng cuộc chơi.

Đội tuyển Malaysia dù đang có 3 trận toàn thắng để dẫn đầu bảng F nhưng cửa đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 rất hẹp do đang chịu "án treo" từ FIFA. Ảnh: CCT.

Nguyên do đội tuyển Malaysia trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 lượt đi ngày 10-6 đã tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA kết luận sử dụng giấy tờ giả mạo. Theo đó, cả Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 ngoại binh nhập tịch này bị phạt tiền lẫn treo giò 12 tháng.

Trong thời gian cho FAM kháng cáo từ nay đến tháng 3 năm sau, nếu họ không thể chứng minh 7 cầu thủ nhập tịch có giấy tờ hợp lệ, đội tuyển Malaysia chắc chắn nhận thêm hình phạt bổ sung trừ điểm hoặc bị loại khỏi Asian Cup 2027.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi ba trận còn lại vòng bảng và cũng hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng của FIFA để chính thức giành vé vào vòng chung kết cúp châu Á tổ chức tại Saudi Arabia.