Play off World Cup 2026 khu vực châu Á: Xác định 8 đội khu vực châu Á giành vé dự World Cup 2026 15/10/2025 10:57

(PLO)- Sau vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á đã xác định thêm Saudi Arabia và Qatar góp mặt tại Bắc Mỹ.

Sáng sớm ngày 15-10, châu Á xác định thêm 2 suất tham dự World Cup 2026, đó là Qatar và Saudi Arabia.

Cả hai đội Saudi Arabia và Iraq đều đánh bại Indonesia lần lượt 3-2 và 1-0, hai đội Trung Đông bước vào chung kết bảng hòa nhau không bàn thắng. Saudi Arabia có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn Iraq và chiếm ngôi nhất bảng B, đó cũng là tấm vé đi World Cup 2026.

Zidan Iqbal (14, Iraq) ghi bàn duy nhất vào lưới Indonesia nhưng không thể ghi bàn vào lưới Saudi Arabia,Iraq tiếp tục vòng Play off World Cup 2026 vào tháng 11. Ảnh:AFC

Ở bảng A, nhà vô địch châu Á- Qatar đã thắng UAE 2-1 để lên ngôi nhất bảng. Đáng tiếc cho UAE là ở trận này, đội chỉ cần cầm hòa là lên ngôi nhất bảng vì trước đó UAE thắng Oman 2-1, còn Qatar hòa 0-0.

Châu Á đêm 14 và rạng 15-10 diễn ra nhiều trận đấu rất chất lượng, trong đó có hai trận đấu tranh vé World Cup 2026 này.

Như vậy hai đội xếp nhì của hai bảng là UAE (bảng A) và Iraq (bảng B) sẽ tiếp tục bước vào vòng play off lượt đi và về vào tháng 11, đội thắng lại tranh vòng Play off liên khu vực giành suất dự World Cup 2026. Vòng Play off toàn cầu có những đại diện châu Phi, châu Âu và châu Mỹ rất mạnh.

Tuyển Qatar, nhà vô địch châu Á vượt qua vòng Play off World Cup 2026 để góp mặt tại Bắc Mỹ năm tới. Ảnh:AFC

Saudi Arabia có tấm vé chính thức đi World Cup 2026 cũng là điều bình thường, đội bóng này là đại diện thường xuyên của châu Á đến với World Cup nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng.

Trong khi đó Iraq tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ hai đến với World Cup sau lần thứ nhất là Mexico 86 qua hai vòng Play off sắp tới nữa.

Với UAE đội cũng từng góp mặt tại Italy 90, nay cũng tiếp tục như Iraq đi tìm cơ hội dự World Cup lần thứ 2 qua hai vòng Play off tiếp theo.

Trong khi đó Qatar sau lần làm chủ nhà World Cup 2022 thì lần này là lần đầu tiên họ vượt qua vòng loại để góp mặt ở World Cup 2026.

Trong số những đội này, tiếc cho Iraq từ ngay lúc khởi tranh vòng loại World Cup 2026, đội này có thực lực cực mạnh, nhưng cuối cùng hành trình tìm vé World Cup 2026 rất gian nan có khi là thất bại ở vòng Play off tới.

Vòng Play off World Cup 2026 vào tháng 11 tới như sau: UAE - Iraq (ngày 13-11), Iraq - UAE (ngày 18-11).

Khu vực châu Á, xác định 8 suất dự World Cup 2026 gồm Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Qatar.