HLV Carlo Ancelotti tiết lộ tham vọng tầm lịch sử thế giới với tuyển Brazil 14/10/2025 10:40

(PLO)-HLV Carlo Ancelotti đang có kế hoạch lớn cùng đội tuyển Brazil.

HLV Carlo Ancelotti đang dẫn đội tuyển Brazil du đấu giao hữu ở châu Á, cụ thể là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chiến lược gia Ý, HLV Carlo Ancelotti tiết lộ một tham vọng mang tầm lịch sử bóng đá thế giới và đội tuyển Brazil.

Đến với bóng đá Brazil mà đòi lập lịch sử, tạo cột mốc thì liệu có hợp lý có thách thức với HLV Carlo Ancelotti hay không?

Tất nhiên là rất thách thức. HLV Carlo Ancelotti đã đang nắm trong tay một yếu tố lịch sử là một phần của bóng đá Brazil rồi, đó là HLV ngoại đầu tiên của lịch sử đội tuyển Brazil.

Sau chiến thắng hủy diệt tuyển Hàn Quốc, HLV Carlo Ancelotti tuyên bố muốn trở thành HLV ngoại đầu tiên của bóng đá nhân loại đưa đội tuyển vô địch World Cup.

Bây giờ, khi Ancelotti dẫn dắt tuyển Brazil sang châu Á đá giao hữu sau khi hoàn thành chiếc vé dự World Cup 2026.

Đến Nhật Bản dự họp báo trước trận giao hữu Nhật Bản - Brazil (lúc 17 giờ 30 ngày 14-10), HLV Carlo Ancelotti tiết lộ: “Lịch sử bóng đá thế giới chưa có HLV nước ngoài nào đưa một đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch World Cup. Tôi đã chinh phục một nửa điều đó. Tôi là HLV ngoại đầu tiên của đội tuyển Brazil, đó là lịch sử. Bây giờ tôi muốn mình là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia vô địch World Cup”.

Lời phát biểu của HLV Carlo Ancelotti có vẻ làm “rợn da gà” với nhiều fan vì nhiều lẽ. Lời phát biểu ấy đưa ra một yếu tố lịch sử ít ai biết đến hoặc ít ai quan tâm. Nếu như đế chế bóng đá Brazil vào sâu World Cup, bán kết, chung kết hay vô địch thì nó luôn là một World Cup đáng xem, có nhiều thứ để xem. Còn World Cup mà tuyển Brazil bị loại sớm thì thế giới bóng đá hụt hẫng, ức chế, tiếc nuối.

Đội tuyển Brazil thời HLV Carlo Ancelotti đã có những chuyển biến tích cực. Ngoài việc đoạt vé sớm đi World Cup 2026, đội tuyển đã tươi mới.

Chuyến du đấu châu Á này, chiến lược Ý tung nhiều tuyển thủ trẻ như Estavao, tác giả cú đúp vào lưới tuyển Hàn Quốc trong chiến thắng “5 sao” tại Seoul tối 9-10.

Hãy chờ một đội tuyển hoa mỹ, đội tuyển của bóng đá đẹp phục hồi dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, vốn khoa học, khôn ngoan và thực dụng, tạo cột mốc lịch sử- Vô địch World Cup lần thứ 6 và bản thân HLV Carlo Ancelotti trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup.