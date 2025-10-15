Tuyển Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia 15/10/2025 14:47

Nhà cầm quân tạm quyền Salyan Khadgi, người ngồi ghế chỉ đạo thay HLV Matt Ross sau chiếc thẻ đỏ, khẳng định Malaysia “không xứng đáng” dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nếu các lệnh kỷ luật được áp dụng trọn vẹn, đồng thời nhấn mạnh tuyển Việt Nam “xứng đáng hơn”. Lời phát biểu của Salyan Khadgi xuất hiện đúng thời điểm cuộc đua căng như dây đàn, khi Malaysia đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn đội nhì bảng Việt Nam 3 điểm và mọi sai số đều có thể đổi chiều bảng xếp hạng.

“Theo tôi, đội tuyển Việt Nam xứng đáng hơn và có cơ hội tốt để vào vòng chung kết cúp châu Á”, Khadgi nói, trước khi liên hệ đến “sự cố gần đây” của tuyển Malaysia. Ông cho rằng những rắc rối liên quan hồ sơ cầu thủ nhập tịch có thể kéo theo hệ quả nặng nề.

Theo lập luận của Khadgi, đội tuyển Malaysia lẽ ra phải bị trừ điểm vì vi phạm quy định đăng ký nhân sự nhập tịch, và nếu các lệnh trừng phạt của FIFA được thi hành chính thức, những trận đấu có cầu thủ đăng ký không hợp lệ có nguy cơ bị hủy kết quả.

Trợ lý HLV Salyan Khadgi của Nepal (thứ 2 từ trái sang) khẳng định đội tuyển Việt Nam xứng đáng có suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Khadgi nêu đích danh 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng: Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Ông nhấn mạnh nhóm cầu thủ này từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 của chủ nhà Malaysia trước tuyển Việt Nam ngày 10-6, cũng như xuất hiện trong chiến thắng trước Nepal hồi tháng 3-2025, trong đó gồm sự có mặt của Hevel. Nếu các biện pháp kỷ luật được chốt hạ, tuyển Malaysia có thể đối diện với nguy cơ bị điều chỉnh điểm số, từ đó tác động trực tiếp đến cục diện bảng F.

Không chỉ dừng ở án cấm thi đấu, trợ lý Khadgi cho rằng Malaysia còn có thể phải giải trình trước Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không hoàn tất thủ tục kháng cáo hoặc không chứng minh được tính hợp lệ của hồ sơ cầu thủ.

Trong trường hợp xấu nhất, AFC có thể trừ điểm Malaysia, đội đang nắm lợi thế lớn, khiến cuộc đua trở nên khó lường. Ở chiều ngược lại, Khadgi nhấn mạnh việc tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Nepal hai lần, cho thấy sự mạnh mẽ và cách chuẩn bị nghiêm túc, là nền tảng để nuôi hy vọng trong những lượt trận còn lại.

Malaysia từng thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3 cũng có cầu thủ nhập tịch bị cho là gian lận giấy tờ. Ảnh: CCT.

Cũng cần lưu ý, trong phát biểu, Khadgi nhắc đến “Asian Cup 2026”, trong khi bối cảnh hiện tại là vòng loại Asian Cup 2027. Dù có sự nhầm mốc thời gian, thông điệp cốt lõi của ông không thay đổi là chiếc vé tham dự vòng chung kết phải gắn liền với tính liêm chính và sự minh bạch trong đăng ký thi đấu. Ở cấp độ đội tuyển, đó chính là tiêu chuẩn sống còn mà không phải đốt cháy giai đoạn.

Với tuyển Việt Nam, 3 điểm lần thứ hai trước đội khách Nepal tiếp thêm năng lượng tích cực cho chặng nước rút. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục tự quyết bằng điểm số trên sân cỏ, nhưng cũng không thể đứng ngoài những biến động có thể phát sinh từ hành lang pháp lý.

Về phía Malaysia, bên cạnh việc bảo vệ thành quả chuyên môn, họ cũng sẽ phải chứng minh sự tuân thủ quy định ở từng chi tiết. Khi cuộc đua vẫn mở và mọi kịch bản đều có thể xảy ra, phát biểu của Salyan Khadgi chỉ rõ chiếc vé duy nhất ở bảng F tham dự vòng chung kết Asian Cup Asian Cup sẽ giành cho đội bóng xứng đáng bằng chính nội lực cùng sự trong sạch của mình.