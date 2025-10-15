Cú đúp của Harry Kane giúp đội tuyển Anh sớm giành vé World Cup 15/10/2025 12:58

(PLO)- Đội tuyển Anh duy nhất của châu Âu đã sớm giành vé chơi World Cup 2026 với sự vượt trội về chất lượng cá nhân và cú đúp của Kane vào lưới Latvia giúp anh nổi bật trên các trang báo.

Riga đêm se lạnh, những cơn gió từ sông Daugava thổi qua khán đài như thêm gia vị cho bữa tiệc bóng đá nơi Tam Sư khép lại vòng loại theo cách không thể thuyết phục hơn. Đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng Latvia 5-0, một tỉ số nói lên cả chất lượng lẫn kỷ luật của hệ thống pressing tầm cao mà ông dày công xây dựng.

Đáng chú ý nhất, vẫn là Harry Kane với cú đúp gọn gàng, những bước chạy như có thước đo và nhịp dứt điểm lạnh lùng, nối dài kỷ lục ghi bàn và khẳng định vai trò nhạc trưởng. Trên bảng điện tử, 18 điểm tuyệt đối, hiệu số 18/0, và chiếc vé sớm đến vòng chung kết World Cup 2026 hiện ra như phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch gần như hoàn hảo.

Ngay từ phút đầu, Anh áp đặt tốc độ và cường độ hệt như một CLB đã tập cùng nhau nhiều năm. Khối đội hình dâng cao, các tuyến di chuyển theo khối, khoảng cách giữa hậu vệ và tiền vệ giữ chặt để bóp nghẹt không gian giữa các tuyến của Latvia.

Thủ quân Harry Kane góp công lớn trong chiến thắng Latvia giúp đội tuyển Anh thẳng tiến vào vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Kane đã ghi hai bàn thắng, các pha lập công còn lại do Eberechi Eze, Anthony Gordon và bàn phản lưới nhà của Maksims Tonisevs, giúp đội tuyển Tam Sư trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Sau trận đấu, HLV Tuchel được hỏi liệu Kane có phải tiền đạo hay nhất mà ông từng làm việc cùng. Ông trả lời ngắn gọn: “Cậu ấy đứng đầu danh sách”. Cần nhớ, người đàn ông Đức này đã trải qua những phòng thay đồ từng có Aubameyang, Mbappe, Lukaku. Và lời khen của Tuchel không cảm tính sau một buổi tối mà tuyển Anh đại thắng 5-0.

Anthony Gordon cũng không giấu sự thán phục Harry Kane, và khẳng định thời điểm hiện tại khó tìm ra ai xuất sắc hơn anh ở vai trò trung phong. “Chắc chắn là không, không phải lúc này, không ai giỏi hơn Kane", Gordon trả lời khi nhận câu hỏi liệu có tiền đạo nào xuất sắc hơn Kane trong làng bóng đá thế giới hay không, "Kane có thể ghi bàn từ bất cứ đâu. Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới”.

HLV Tuchel sớm hoàn thành nhiệm vụ với Tam Sư. Ảnh: EPA.

Với các đồng đội, Kane là trục xoay giúp mọi mảnh ghép vào đúng vị trí. Là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh, tiền đạo Kane hiện có 76 bàn thắng trong 110 lần ra sân.

Phản ứng trước việc đội tuyển Anh giành được vé tham dự giải đấu mở rộng tại Mỹ, Canada và Mexico, ông thầy người Đức Tuchel gọi đó là một giấc mơ. “Tuyệt vời”, Tuchel tâm sự, "Không khí trong phòng thay đồ thật tuyệt vời. Cảm giác thật khác biệt vì giấc mơ của chúng tôi là đến Mỹ và giờ chúng tôi đã thực hiện được điều đó với một màn trình diễn tốt và kết quả tuyệt vời.

Thật hạnh phúc. Đội tuyển Anh chiếm ưu thế trong các trận đấu, vì chúng tôi rất khát khao. Chúng tôi giành được nhiều bóng bên phần sân đối phương. Điều đó rất tốt. Đội tuyển Anh đang trên đà tiến bộ. Đây là một phong cách CLB vì chúng tôi chơi rất quyết liệt với lối chơi pressing tầm cao, đòi hỏi rất nhiều thể lực. Mọi người cần phải đồng tình với ý tưởng này vì nếu không, họ không thể pressing tầm cao như vậy được. Các tuyển thủ Anh đã tập luyện ở trình độ cao và cũng là một nhóm rất giỏi, và tôi rất vui khi được huấn luyện họ”.