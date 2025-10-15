Ronaldo lập kỷ lục, nhưng Hungary vẫn từ chối Bồ Đào Nha giành vé sớm 15/10/2025 11:21

Trước một Hungary lì lợm, tập thể của HLV Roberto Martinez rời sân với tỷ số 2-2, vẫn đứng đầu bảng F nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha phải mang theo cảm giác tiếc nuối vì tấm vé đến Mỹ, Mexico và Canada còn chờ khâu cuối. Kịch bản quen thuộc lặp lại khi bị dẫn trước, Ronaldo tỏa sáng, rồi bị gỡ vào thời khắc ít ai ngờ.

Bàn mở điểm của đội khách đến ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc do Dominik Szoboszlai thực hiện, trung vệ Attila Szalai chọn điểm rơi hoàn hảo và đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha. Một pha bóng đúng chất Hungary với cách tổ chức kỷ luật, tận dụng bóng chết sắc bén và không hề run rẩy ở những khoảnh khắc đầu tiên.

Thế nhưng Bồ Đào Nha phản ứng gần như ngay lập tức. Nelson Semedo băng biên phải, trả ngược bóng tầm thấp; Ronaldo di chuyển tách người kèm rồi chạm bóng một nhịp đưa bóng vào lưới và kéo trận đấu về vạch xuất phát. Pha lập công ấy còn đưa anh lên ngôi đầu về số bàn ở vòng loại World Cup 2026.

Ronaldo lập cú đúp cho tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Thế trận sau đó nghiêng nhẹ về đội chủ nhà. Bồ Đào Nha giữ bóng nhiều, pressing theo khối trung bình để bảo toàn cấu trúc, còn Hungary rình rập phản công và tận dụng tình huống cố định. Cuối hiệp một, Nuno Mendes bứt tốc bên cánh trái rồi bấm bóng chính xác; Ronaldo thoát xuống giữa hai trung vệ và dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp. Với bàn thắng quốc tế thứ 143, anh tiếp tục gia cố kỷ lục ghi bàn cấp đội tuyển. Khán đài bùng lên như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay Bồ Đào Nha.

Sau giờ nghỉ, HLV Marco Rossi điều chỉnh cự ly đội hình, kéo Szoboszlai lùi thấp nửa nhịp để nhận bóng sớm và phát triển bóng dọc trung lộ. Hungary không ào ạt nhưng mạch lạc trong từng đường lên bóng. Szalai thêm một lần đánh đầu đưa bóng chạm xà, nhắc rằng lợi thế mong manh luôn có thể tan biến. Bên kia, đồng nghiệp Martinez quyết định rút Ronaldo để làm mới hàng công, vừa quản lý thể lực cho người đội trưởng đang hướng đến kỳ World Cup thứ sáu, vừa đặt cược vào khả năng khép trận bằng kiểm soát bóng.

Bóng đá đôi khi trao phần thưởng cho đội không từ bỏ. Khi đồng hồ chạy sang phút bù giờ, Daniel Lukacs thoát xuống biên phải, căng sệt xuyên qua khu vực cấm địa. Szoboszlai băng cắt về cột xa, đệm bóng tinh tế gỡ hòa 2-2. Tiền vệ của Liverpool đưa tay ra hiệu toàn đội bình tĩnh, còn trên khán đài là hỗn hợp giữa thở dài và tràng pháo tay tôn trọng cho bản lĩnh đội khách.

Szoboszlai ấn định tỉ số 2-2 cho đội khách Hungary, ngăn không cho Bồ Đào Nha giành vé sớm. Ảnh: EPA.

Sau trận, Ronaldo nhắn trên X rằng mục tiêu đang ở rất gần và kêu gọi toàn đội tiếp tục tiến lên. Hiện tại, Bồ Đào Nha giữ ngôi đầu với 10 điểm, nhiều hơn Hungary 5 điểm, và còn hai lượt để hoàn tất nhiệm vụ. HLV Martinez thẳng thắn thừa nhận đội đã không kiểm soát tốt 10 phút cuối, một bài học cũ mà họ từng đôi lần trả giá với chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng là đủ thay đổi kết cục.

Dù sao, trận hòa Hungary cũng đánh dấu thêm một mốc mới trong hành trình của Ronaldo, người vẫn giữ bản năng chọn vị trí và thói quen dứt điểm quyết đoán ở tuổi mà phần lớn đồng nghiệp đã treo giày. Mỗi bàn thắng vòng loại còn cho thấy về tầm ảnh hưởng không suy suyển của anh trong phòng thay đồ và trên mặt cỏ. Còn với Hungary, 1 điểm trên sân khách đối thủ mạnh Bồ Đào Nha cũng là khoản tín dụng tinh thần cho giấc mơ góp mặt ở World Cup lần đầu kể từ năm 1986.

Giới chuyên môn cũng nhìn nhận cuộc chạm trán này cũng phác thảo rõ hai cá tính huấn luyện. Ông Martinez trung thành với khối đội hình cân bằng giữa tấn công biên và kiểm soát trung tuyến, tìm cách tạo hành lang cho các hậu vệ cánh băng lên. Đồng nghiệp Rossi lại ưu tiên kỷ luật, nén đội hình ở 1/3 sân nhà rồi tung ra những mũi khoan tốc độ khi có thời cơ. Sự tương phản ấy khiến từng pha chuyển trạng thái trở nên đắt giá, và bốn bàn thắng phân chia đều cho hai đội phản chiếu chính xác những lựa chọn chiến thuật đó.

HLV Martinez vẫn còn 2 trận nữa để giúp Ronaldo và đồng đội giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Hai lượt đấu còn lại, đội tuyển Bồ Đào Nha cần học cách khóa chặt lợi thế khi thời gian trôi về vạch đích, hạn chế những đường chuyền mạo hiểm ở khu vực nhạy cảm và giữ đầu óc tỉnh táo ở các pha phòng ngự bóng chết. Hungary thì phải biến sự lì lợm thành điểm số cụ thể, với khoảng cách 5 điểm vừa đủ thách thức, vừa đủ truyền lửa cho họ.

Cuối cùng, lịch sử vòng loại World Cup khu vực châu Âu hiếm khi khép lại sớm, vì đôi khi, chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng đủ làm chậm bước tiến của ứng cử viên nặng ký. Hungary từ chối Bồ Đào Nha giành vé sớm, cho dù siêu sao Ronald vẫn có một nụ cười nhẹ sau cú đúp đi vào lịch sử cho cá nhân mình.