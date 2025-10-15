Siêu sao Messi đánh bại kỷ lục của Neymar 15/10/2025 15:18

(PLO)- Giữa vận động trường Chase (Florida), đội tuyển Argentina biến trận giao hữu đại thắng Puerto Rico 6-0 thành buổi trình diễn của tốc độ và ý tưởng, trong đó siêu sao Messi đã phá kỷ lục của bạn thân Neymar.

Tỷ số 6-0 chỉ phản ánh một phần ưu thế của Argentina, bởi điều đọng lại lớn nhất là cảm giác siêu sao Messi vẫn ở đó, và khác biệt vẫn đến từ đôi chân ma thuật của số 10. Không ghi bàn, nhưng tiền đạo của Inter Miami chạm tay vào nhịp đập trận đấu theo cách quen thuộc với hai đường chuyền mở khóa hàng thủ đưa anh lên mốc 60 kiến tạo cho đội tuyển quốc gia, lập kỷ lục của bóng đá quốc tế, vượt qua con số 59 trước đó của Neymar.

Trùng khớp với khoảnh khắc ấy, đại kình địch Cristiano Ronaldo cũng tự viết thêm một đoạn trong huyền thoại cá nhân khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại World Cup với 41 pha lập công. Hai đường thẳng sự nghiệp của Ronaldo và siêu sao Messi lại cắt nhau ở một điểm mốc, như một lời nhắc rằng thời đại của họ vẫn chưa khép lại.

Argentina vào trận bằng lối pressing tầm cao, dồn tốc độ sau mỗi lần đoạt bóng và nhanh chóng mở khóa hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đối thủ. Phút 15, Alexis Mac Allister xé toang trung lộ bằng pha băng cắt đúng nhịp để đón đường chuyền dọn cỗ của Nico Gonzalez, đưa Albiceleste dẫn trước.

Tiền đạo của Inter Miami luôn biết tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ảnh: EPA.

Chưa kịp chỉnh lại đội hình, Puerto Rico lãnh thêm đòn khi Messi chích bóng vừa đủ lực vào khoảng trống rìa vòng cấm, Gonzalo Montiel ập vào tung cú vô lê gọn gàng. Đến phút 36, Mac Allister hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo của Flaco Lopez, đóng lại hiệp một gọn ghẽ và đúng kế hoạch.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều được duy trì. Phút 65, nỗ lực cản phá cú sút của Nico Gonzalez khiến hậu vệ trái Steven Echevarria vô tình phản lưới, nâng tỷ số lên 4-0. Bảy phút sau, Messi thử vận may bằng cú cứa lòng sở trường nhưng thủ môn Puerto Rico bay người cứu thua. Dù vậy, số 10 vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét ở phút 79. Anh phóng một đường chuyền dài xé toang trục dọc phòng ngự, đặt Gonzalez vào tư thế thuận lợi để trả ngược cho Lautaro Martinez đệm bóng, và 5-0 cho tuyển Argentina.

Ít phút trước hồi còi tan cuộc, siêu sao Messi tiếp tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng pha giật gót mềm mại, mở toang cửa cho Lautaro hoàn tất cú đúp và khép lại chiến thắng 6-0.

Messi vừa đặt cột mốc mới trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: EPA.

Hai kiến tạo trong một đêm là mảnh ghép mới của bức tranh quen thuộc. Con số 60 kiến tạo kỷ lục còn kể một câu chuyện khác về siêu sao Messi, về người điều khiển nhịp điệu, nhìn thấy lời giải sớm hơn một nhịp và chọn phương án đúng nhất ở khoảng trống hẹp nhất. Anh có thể đứng ngoài khu vực ghi bàn nhưng luôn nằm bên trong khoảnh khắc định đoạt. Vượt qua bạn thân Neymar ở đường chuyền quyết định, Messi cho thấy thứ ảnh hưởng lan tỏa của một thủ lĩnh vừa biết cách tự ghi bàn, vừa nâng đồng đội lên một chuẩn hiệu quả mới.

Khi đặt siêu sao Messi song song với Ronaldo, vua phá lưới vòng loại World Cup, người hâm mộ còn có thêm góc nhìn cân bằng về sự vĩ đại. Một bên thống trị khu cấm bằng bản năng sát thủ và kỷ luật di chuyển, bên kia kiểm soát tiết tấu bằng trí tuệ chiến thuật và chiếc chân trái như compa. Cả hai vẫn bền bỉ, vẫn tiếp tục đóng dấu lên những cột mốc tưởng như đã kín chỗ. Thật khó đòi hỏi nhiều hơn từ hai biểu tượng đã kéo dài tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao qua nhiều thế hệ đồng đội.

Trên khán đài, sắc xanh trắng phủ kín một góc Florida. Người hâm mộ mỉm cười khi thấy đội bóng của họ vẫn giữ chất nhà vô địch nhờ bản lĩnh, kỷ luật và giàu phương án. Và giữa những tiếng hô “Argentina” ngân dài, siêu sao Messi lặng lẽ đặt thêm hai dấu son vào biên niên sử.