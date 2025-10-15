Đội trưởng Son Heung Min gởi thông điệp cứng rắn đến tuyển Hàn Quốc 15/10/2025 17:22

(PLO)- Với World Cup 2026, đội trưởng Son Heung Min cảnh báo tuyển Hàn Quốc không được mắc sai lầm, khi quá coi trọng những đội bóng lớn hơn.

Đội trưởng Son Heung Min. Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc đã bị Brazil - đội tuyển 5 lần vô địch World Cup đè bẹp 5-0 trong trận giao hữu quốc tế vào tuần trước, nhưng trên sân nhà hôm qua (14-10), tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2-0 trước Paraguay.

“Tôi nghĩ chúng ta phải chú ý đến những chi tiết nhỏ. Và khi đối đầu với các đội mạnh, chúng tôi phải nghĩ cách để chơi tấn công mạnh hơn. Ví dụ, tôi nghĩ chúng ta đã quá coi trọng Brazil.

Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến kết quả. Giờ đây chúng tôi hiểu, thua đậm như vậy rất đau đớn, và chúng tôi phải học cách phản công... Sau một trận thua lớn như trận đấu vừa qua, các cầu thủ có thể cảm thấy chán nản, và điều đó có thể thể hiện trên sân.

Với tư cách là đội trưởng, được chứng kiến ​​các đồng đội gạt bỏ điều đó và tận dụng cơ hội, tôi cảm thấy thực sự biết ơn. Chìa khóa quan trọng nhất là chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng kế hoạch, bất kể đội kia đang cố gắng làm gì”, tiền đạo đội trưởng Son Heung Min chia sẻ với truyền thông sau trận thắng Paraguay.

Đầu năm nay, tuyển Hàn Quốc đã giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Kể từ năm 1986, đại diện châu Á đã tham dự mọi kỳ World Cup, lọt vào bán kết World Cup 2002 khi đồng đăng cai giải đấu với nước láng giềng Nhật Bản.

Trong hành trình vào bán kết World Cup 2002, tuyển Hàn Quốc từng hào hùng đánh bại các ông lớn bóng đá thế giới như Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha trước khi bị tuyển Đức ngăn chặn đà thăng tiến.