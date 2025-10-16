HLV Kluivert lên tiếng sau khi bị bóng đá Indonesia sa thải 16/10/2025 19:32

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert vào ngày 16-10, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng nhiều xúc cảm của nhà cầm quân người Hà Lan.

Quyết định sa thải HLV Kluivert của PSSI đã đến sau khi bóng đá Indonesia không thể giành vé tham dự World Cup 2026, mục tiêu tối thượng mà cả liên đoàn, Ban huấn luyện và người hâm mộ đều đau đáu suốt nhiều tháng qua.

Ngay trong chiều cùng ngày (16-10), HLV Kluivert lên tiếng trên Instagram với tâm thế thẳng thắn và trĩu nặng tiếc nuối. “Mặc dù tôi rất thất vọng và tiếc nuối vì bóng đá Indonesia không đủ điều kiện tham dự World Cup, nhưng tôi sẽ luôn tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng”, ông viết. Và sau dòng chia sẻ ngắn gọn ấy là sự thừa nhận thất bại chuyên môn, nhưng cũng là lời tâm sự thật lòng về nỗ lực và tinh thần tập thể, những giá trị không dễ đo bằng bảng điểm.

Cựu tiền đạo Hà Lan từng khoác áo Ajax và Barcelona không quên dành lời tri ân đến những người đã đồng hành cùng mình. “Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ, nhân viên của tôi và ông Erick Thohir (Chủ tịch PSSI) vì hành trình khó quên này”, Kluivert gửi lời chào tạm biệt đầy tôn trọng.

PSSI đặt nhiều kỳ vọng vào ông thầy trẻ người Hà Lan khi ký hợp đồng. Ảnh: EPA.

Hành trình của HLV Kluivert với bóng đá Indonesia bắt đầu với rất nhiều kỳ vọng. Ngày 8-1-2025, PSSI chính thức công bố ông kế nhiệm Shin Tae-yong, người rời ghế HLV trưởng hai ngày trước đó. Sự xuất hiện của Kluivert đi kèm bộ khung Ban huấn luyện người Hà Lan như Alex Pastoor và Denny Landzaat, cho thấy định hướng xây dựng một hệ thống huấn luyện hiện đại, chú trọng kỷ luật chiến thuật và nâng tầm chi tiết bóng đá Indonesia.

Bốn ngày sau (ngày 12-1), Chủ tịch PSSI Erick Thohir giới thiệu Kluivert trong cuộc họp báo tại Jakarta, công bố bản hợp đồng đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn hai năm, thay cho lời cam kết dài hơi phản ánh niềm tin của liên đoàn.

Trên sân cỏ, đội tuyển Indonesia dưới thời Kluivert đã chơi tổng cộng tám trận, trong đó sáu trận thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, mặt trận quyết định số phận cả nhiệm kỳ. Có những khoảnh khắc khởi sắc, có những trận đấu mà bóng đá Indonesia thể hiện mình rất tốt. Lối chơi pressing của họ được tổ chức có lớp lang và những mảng miếng bài bản.

Đội tuyển Indonesia vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 những đã không thể giành quyền đi tiếp. Ảnh: EPA.

Nhưng ở phía còn lại, hiệu quả trong khâu dứt điểm, khả năng chống phản công và độ lì ở các thời điểm bản lề vẫn là các biến số khiến đội nhà trả giá. Bức tranh toàn cảnh vì thế bị định đoạt bởi kết quả, sau khi bóng đá Indonesia không thể dự World Cup, và bản hợp đồng kết thúc vào ngày 16-10.

Từ góc độ quản trị, quyết định của PSSI là thông điệp rõ ràng về trách nhiệm thành tích ở cấp đội tuyển. Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với các liên đoàn đang đặt cược vào cải tổ, kết quả ở vòng loại World Cup thường là thước đo tuyệt đối. Khi kỳ vọng công khai được đặt ra, mọi bước đi, từ công tác nhân sự đến triển khai chiến thuật, đều phải “trả lời” bằng điểm số. Ở lần thử lửa này, câu trả lời chưa như mong đợi.

Dẫu vậy, di sản của một HLV không chỉ là chiếc vé đi World Cup. Với Kluivert, những gì ông và cộng sự để lại có thể nằm ở thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện, ở cách chuẩn hóa quy trình phân tích đối thủ, hoặc ở việc trao cơ hội cho một số gương mặt, những hạt giống có thể nảy nở trong tương lai gần. Các nền bóng đá đang phát triển thường trưởng thành qua các “nấc thang” nhỏ như vậy, trước khi bứt phá ở chu kỳ kế tiếp.

HLV Kluivert đã chính thức chia tay các học trò Indonesia. Ảnh: EPA.

Về phần mình, HLV Kluivert chọn cách chia tay bóng đá Indonesia bằng sự tôn trọng và lời cảm ơn. Đó là một điểm dừng văn minh cho dự án còn dang dở. Đối với người hâm mộ, nỗi buồn vì lỡ hẹn World Cup là điều có thật và cũng giúp PSSI rà soát lại chiến lược trung hạn, cho người kế nhiệm tìm giải pháp phù hợp bản sắc bóng đá Indonesia.

Câu chuyện ngắn ngủi giữa Patrick Kluivert và PSSI vừa khép lại với cái bắt tay đầy nuối tiếc và lời hứa chưa thành về chiếc vé World Cup.