Messi tổ chức Messi Cup 2025 16/10/2025 13:36

Đội trưởng tuyển Argentina và Inter Miami là Lionel Messi sẽ tổ chức giải Messi Cup 2025 lần thứ nhất. Messi Cup 2025 do công ty của Messi mang tên 525 Rosario đứng ra tổ chức ngay tại Miami.

Messi Cup 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14-12. Giải đấu này dành cho độ tuổi U-16 của tám học viện bóng đá nổi tiếng, gồm Inter Miami, Barcelona, Man. City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Atletico Madrid và Chelsea. Tám đội U-16 tham dự Messi Cup chia làm hai bảng đấu, mỗi bảng đá vòng tròn, chọn đội nhất và nhì vào bán kết, chung kết.

Messi Cup 2025 sẽ có con trai của Messi, Suarez khoác áo U-16 Inter Miami. Ảnh:X/Inter Miami.

Đây là lần đầu tiên Messi “bung show” và thể hiện khả năng kinh doanh bóng đá của mình qua công ty thuộc sở hữu của đội trưởng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 này, công ty mang tên 525 Rosario. Rosario chính là vùng đất quê hương của Messi ở xứ sở Tango.

Messi Cup 2025, giải đấu lần thứ nhất là có phương châm “Hôm nay bạn tham dự Messi Cup, ngày mai bạn trở thành cầu thủ. Giải đấu ghi nhận những tài năng trẻ, giao lưu văn hóa, cộng đồng, xây dựng những nền tảng cốt lõi của bóng đá trong và ngoài sân cỏ”.

Messi Cup 2025 sẽ nỗ lực tạo ra những chuẩn mực trong việc đào tạo, thi đấu giao lưu trẻ và học hỏi lẫn nhau của những học viện đào tạo trẻ khác nhau từ châu Âu đến Nam Mỹ. Messi Cup 2025 cũng muốn xuyên suốt tạo ra những thế hệ tài năng cho bóng đá trong tương lai, những tài năng giàu cảm hứng cho bóng đá, nối kết các fan, trung tâm đào tạo, cộng đồng và tình yêu với bóng đá.

Vừa rồi Messi cũng vừa trở thành cầu thủ số 1 trong bóng đá nhân loại về kiến tạo trong màu áo đội tuyển.

+ Danh sách 10 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất (thứ tự 1 đến 10 dựa trên bình quân số trận khoác áo đội tuyển)

1. Lionel Messi, Argentina – 63 kiến tạo

2. Landon Donovan, Mỹ – 58

3. Neymar, Brazil - 59

4. Ferenc Puskas, Hungary – 53

5. Kevin De Bruyne, Bỉ – 49

6. Sandor Kocsis, Hungary – 51

7. Cristiano Ronaldo, Portugal - 45

8. Akram Afif, Qatar – 44

9. Riyad Mahrez, Algeria - 44

10. Luis Figo, Bồ Đào Nha - 44