Messi nói gì về đồng đội cũ Dembele vừa giành Quả bóng vàng? 23/09/2025 11:41

(PLO)- Lionel Messi đã gây chú ý đặc biệt khi gửi lời chúc mừng đến Ousmane Dembele, người vừa giành Quả bóng vàng 2025 còn nóng hổi.

Trên mạng xã hội Instagram, ngôi sao của Inter Miami không giấu nổi sự tự hào khi viết rằng Dembele hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng cao quý. Đây là khoảnh khắc xúc động đối với cả hai, bởi họ từng có quãng thời gian sát cánh cùng nhau trong màu áo Barcelona từ năm 2017 đến 2021, trước khi Messi chuyển đến PSG và sau đó là Inter Miami, còn Dembele tiếp tục sự nghiệp tại Paris Saint-Germain.

"Ousmane, anh đã làm được rồi! Chúc mừng, tôi rất vui khi thấy anh nhận Quả bóng vàng. Anh xứng đáng với điều đó", Messi viết trên trang cá nhân của mình về đồng đội cũ Dembele.

Buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát du Chatelet, Paris vào rạng sáng 23-9 (giờ Việt Nam). Khán giả vỡ òa khi Ronaldinho, huyền thoại bóng đá người Brazil, là người công bố chiến thắng của Dembele. Hàng ngàn người trong khán phòng đồng loạt đứng dậy hoan hô, trong khi bên ngoài, pháo hoa rực sáng bầu trời Paris để nâng thêm tầm vóc của sự kiện.

Messi và Dembele từng sát cánh bên nhau trong màu áo Barca. Ảnh: EPA.

Dembele bật khóc ngay trên sân khấu, và khoảnh khắc ấy càng trở nên ý nghĩa khi anh mời mẹ cùng bước lên để tri ân sự hy sinh và ủng hộ của bà trong suốt hành trình sự nghiệp. Mùa giải 2024-2025 thực sự là cột mốc vàng son trong sự nghiệp của cầu thủ người Pháp. Với phong độ bùng nổ, anh ghi 35 bàn thắng và đóng góp 16 pha kiến tạo, trở thành nhân tố quan trọng đưa PSG giành năm danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch Ligue 1 và Champions League.

Chính những màn trình diễn này đã thuyết phục giới chuyên môn lẫn người hâm mộ toàn cầu rằng anh xứng đáng trở thành chủ nhân mới của Quả bóng vàng, vượt qua nhiều ngôi sao đình đám khác. Điều đặc biệt hơn, chiến thắng này đánh dấu bước ngoặt của bóng đá Pháp khi sau nhiều năm chờ đợi, một cầu thủ bản địa mới lại bước lên bục vinh quang cao nhất của bóng đá thế giới.

Trên sân khấu, Dembele nói ngắn gọn rằng mình không có nhiều lời và chiến thắng này thuộc về đội bóng. Từ một cầu thủ đôi khi bị xem là cầu kỳ, Dembele lột xác thành mũi công ít chạm, nhiều hiệu quả.

Ngôi sao người Pháp giành giải thưởng lớn Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Nếu đánh dấu bước ngoặt, đó là mùa hè 2023. Dembele rời Barcelona và ký với PSG sau khi điều khoản giải phóng được kích hoạt, mở ra một cuộc tái sinh hiếm có. Tại Paris, HLV Luis Enrique dùng anh như bản lề chiến thuật. Ngay cả khi không ghi bàn, cách chơi mới của Dembele cũng mang lại nhiều đóng góp lớn cho đồng đội ở PSG.

Chiến thắng của Dembele cũng đặt anh vào dòng chảy sử học của bóng đá Pháp. Trước anh là Raymond Kopa, Michel Platini, Jean‑Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema. Tổng cộng các cầu thủ bóng đá Pháp chạm mốc 8 lần đăng quang, cân bằng con số của Argentina, nơi cả tám đều do Lionel Messi thực hiện.

Đặt trong bối cảnh dài hơn, giai đoạn 2008-2023 chứng kiến Messi và Cristiano Ronaldo thống trị gần như tuyệt đối, chỉ bị cắt quãng bởi Luka Modric năm 2018 và Benzema năm 2022, còn năm 2020 giải thưởng bị hủy vì đại dịch COVID-19.