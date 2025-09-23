Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026, CLB CA. Hà Nội - Dinamic Herv Cebu: CLB CA. Hà Nội sẽ “biết mùi” chiến thắng 23/09/2025 11:36

CLB CA. Hà Nội sẽ ra quân trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026 tiếp đại diện đến từ Philippines là Dinamic Herv Cebu lúc 19 giờ 30 ngày 24-9 trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội nhiều khả năng sẽ bỏ túi 3 điểm đầu giải Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026.

Lượt trận đầu đến sân Pathun (Thái Lan) làm khách trước đội bóng cùng tên Pathum Utd, CLB CA. Hà Nội dù mở điểm trước nhưng sau đó bị chủ nhà ngược dòng thắng 2-1 nhờ cú đúp của Chanathip.

CLB CA.Hà Nội tiếp Dinamic Herv Cebu (áo xanh) và sẽ có chiến thắng đầu. Ảnh:AFC

Bây giờ CA. Hà Nội trở lại sân nhà lại tiếp đối thủ rất yếu đến từ Philippines Dinamic Herv Cebu có rất nhiều ngoại binh nhưng chất lượng không cao. Ba điểm đầu tiên cho CLB CA. Hà Nội là điều nằm trong tầm tay.

Dinamic Herve Cebu là nhà vô địch Cúp của Philippines rất tương đồng với CLB CA. Hà Nội (cũng là nhà vô địch cúp Quốc gia). Tuy nhiên Dinamic Herv Cebu phải qua vòng sơ loại mới được vào vòng bảng. Ở vòng sơ loại, đại diện Philippines rất khổ sở khi thua Kasuka FC của Brunei 1-2, rồi lượt về trên sân nhà thắng 3-0 giành quyền vào vòng bảng. Với thực lực như vậy, Dinamic Herv Cebu không có cửa với CLB CA. Hà Nội trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy này.

CLB CA. Hà Nội (đỏ) có trận hòa rất đáng tiếc với Bắc Kinh FC ở giải châu Á. Ảnh:AFC

Mặt khác từ đầu mùa đến nay, CA. Hà Nội, thầy trò HLV Mano Polking ngoài bốn lượt trận ở V-League thì đội cọ xát qua những trận rất chất lượng. Chẳng hạn như trận thua Pathum Utd 1-2, trận làm “quân xanh” cho tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 9 và sau đó là trận hòa 2-2 với Bắc Kinh FC ở lượt trận đầu AFC Champions League 2. Những trận đó sẽ làm “tăng bản lĩnh” của CLB CA. Hà Nội rất nhiều.

Đội hình của HLV Mano Polking có đến 2/3 là tuyển thủ quốc gia hạng A và tuyển thủ U-23 quốc gia cùng lực lượng ngoại binh rất chất lượng, trong đó cặp “song sát” Alan Grafite và Leo Artur cùng những tay săn bàn như Đình Bắc, Văn Đô, Quang Hải...

Ở giải Shopee Cup lần thứ nhất, CA. Hà Nội ra quân trận đầu trên sân nhà thắng Buriram Utd 2-1. Nhưng vừa qua, CLB CA. Hà Nội sang Thái Lan làm khách và thua 1-2 nhờ sự xuất sắc của nhạc trưởng tuyển Thái Lan Chanathip. Bảng A Shopee Cup năm nay như bảng tử thần. Ngoài Pathum Utd còn có nhà đương kim vô địch Buriram Utd, Tampines Rovers của Singapore không yếu và cả Selangor của Malaysia, nơi tập trung rất nhiều tuyển thủ Malaysia.

Việc chen chân vào bán kết của giải năm nay với CLB CA. Hà Nội gặp những thách thức vô cùng lớn với những gương mặt cùng bảng trên, nhất là 2 đại diện của Thái Lan. Tuy nhiên đối với fan thì nó rất đáng xem vì nhà vô địch Cúp của Việt Nam chạm trán đến hai đội cực mạnh của Thái Lan có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Fan Thái Lan cũng thích thú vì điều này.

CLB CA. Hà Nội tiếp đối thủ không mạnh như Dinamic Herv Cebu có thể thủ môn Nguyễn Filip sẽ không gặp nhiều thách thức. Hy vọng thủ môn này ổn định và xử lý dứt khoát lẫn khôn ngoan để không mắc những lỗi lầm quá tai hại như trận hòa Bắc Kinh FC 2-2 rất đáng tiếc khi Filip mắc 2 lỗi dẫn đến 2 bàn thua.

Dự đoán: CLB CA. Hà Nội thắng 4-0.

Trong khi đó, trận “derby Thái Lan” giữa 2 thế lực của bóng đá Thái là Buriram Utd - Pathum Utd sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ. Trận đấu hội tụ tuyển thủ Thái Lan ở chiến tuyến.

Dự đoán: Buriram thắng 2-1.

Selangor (Malaysia) tiếp Tampines Rovers (Singapore) lúc 20 giờ. Đây là trận đấu ngang tài, ngang sức.

Dự đoán: Hòa 1-1.