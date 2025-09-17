AFC Champions League 2, Bắc Kinh FC - CA. Hà Nội (bảng E, 19 giờ 15 ngày 18-9): Đội CA. Hà Nội liệu sẽ có điểm khi rời Bắc Kinh!? 17/09/2025 12:22

(PLO)- Đội CA. Hà Nội được ví như tuyển Việt Nam thu nhỏ, lại có những chân sút cực chất như Leo Artur sẽ có điểm tại Bắc Kinh?

19 giờ 15 ngày 18-9, “tuyển Việt Nam thu nhỏ" - CA. Hà Nội đá trận đầu tiên tại AFC Champions League 2 làm khách tại Bắc Kinh trước CLB cùng tên. “Tuyển Việt Nam thu nhỏ" sẽ có ít nhất 1 điểm?

Trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng E, AFC Champions League 2, thầy trò HLV Mano Polking của CA. Hà Nội có chuyến làm khách không quá căng, nghĩa là đối thủ không quá rắn mặt.

Bóng đá Trung Quốc, nhất là các CLB đang tuột dốc cực nhanh sau đại dịch COVID-19 nay vẫn chưa lấy lại thăng bằng và sức mạnh vốn có. Đó là cơ hội cho CA. Hà Nội rời Bắc Kinh mà hy vọng có điểm rất cao.

Li Ke, tiền đạo nhập tịch của Bắc Kinh ăn mừng bàn thắng. Ảnh:Xinhua.

Nói rằng CA. Hà Nội là “tuyển Việt Nam thu nhỏ" quả không sai. Ngoài những Quang Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Đình Bắc, Nguyễn Filip, Lý Đức, Văn Đức, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh... CA Hà Nội còn có những ngoại binh cực chất như Leo Artur đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League (5 bàn/4 trận). CA Hà Nội cũng đang bất bại ở V-League với 3 thắng, 1 hòa dẫn đầu bảng xếp hạng.

Điều lạc quan nhất là tập thể ấy gồm những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. CA Hà Nội rất bản lĩnh nhờ có nhiều tuyển thủ quốc gia và kinh nghiệm đá nhiều giải quốc tế. Còn nhớ thầy trò HLV Mano Polking thể hiện rất ấn tượng ở chung kết Shopee Cup với Buriram Utd chỉ thua ở loạt luân lưu tại sân Buriram. Nếu cách thể hiện của CA. Hà Nội như trận chung kết lượt về với Buriram là hoàn toàn lạc quan họ rời Bắc Kinh với “trong túi” có điểm và thậm chí 3 điểm.

CA. Hà Nội như tuyển Việt Nam thu nhỏ, không ngại đối thủ khi đá ở Bắc Kinh. Ảnh:VPF

Tuy nhiên CLB Bắc Kinh Quảng An cũng là một CLB mạnh có nhiều tuyển thủ như Zang Yuning, Wang Ziming, Wang Gang, Chi Zhongguo, Li Ruiyue, Feng Hao... cùng với các ngoại binh như Sergio Antonio Soler, Fabio Ebreu (tuyển thủ Trung Quốc nhập tịch).

Hiện Chinese League đã qua 24 vòng đấu, Bắc Kinh FC đang đứng thứ 4 với 48 điểm qua 14 thắng, 6 hòa, 4 thua. Năm trận gần nhất, Bắc Kinh có 3 thắng, 2 trận gần nhất toàn thua.

CA. Hà Nội đang có phong độ cực cao với 4 trận bất bại trong đó có 3 trận thắng. Mùa 2025-2026 khởi đi, CA. Hà Nội cũng trải nghiệm những cung bậc mạnh như làm khách trước Pathum Utd (thua 1-2) và làm “quân xanh” đá tập với tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đầu tháng 9.

CA. Hà Nội chuẩn bị chu đáo cùng một tinh thần thi đấu cao thì nhất định họ sẽ rời Bắc Kinh với ít nhất 1 điểm.

Trận đấu sớm của bảng E diễn ra lúc 17 giờ trên sân Mong Kok của Hong Kong, chủ nhà Wofoo Tai Po tiếp đại diện Úc Macarthur. Đây là CLB không quá mạnh của Úc, vài năm trước, họ còn đá giải AFC Cup cùng khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên bóng đá Úc vẫn mạnh hơn Hong Kong rất nhiều.

Dự đoán Macarthur lấy trọn 3 điểm khi rời Hong Kong.