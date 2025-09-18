AFC Champions League 2, Bắc Kinh FC - CLB CA. Hà Nội 2-2 CLB CA. Hà Nội bị chia điểm vì 2 lỗi tệ hại của Nguyễn Filip 18/09/2025 21:39

(PLO)- Lẽ ra CLB CA. Hà Nội rời Bắc Kinh với một trận thắng, nhưng 2 sai lầm chết người của thủ môn Nguyễn Filip khiến họ đánh mất chiến thắng.

Thủ môn Nguyễn Filip của CLB CA. Hà Nội thể hiện cực tệ, “trên đá dưới phá” như Nguyễn Filip thì tinh thần đồng đội thật khó hưng phấn. Cũng may CLB CA. Hà Nội vẫn có được 1 điểm qua trận hòa 2-2 với Bắc Kinh FC ở AFC Champions League 2.

CLB CA. Hà Nội đến Bắc Kinh làm khách trên sân bóng của chủ nhà Bắc Kinh FC đẹp và hoành tráng như sân ngoại hạng Anh. Vị khách đến từ Việt Nam thể hiện cực kỳ ấn tượng. HLV Mano Polking thực hiện chiến thuật như kiểu “đánh úp”, tung đòn tấn công ngay đầu trận và chủ động áp đảo đẩy Bắc Kinh FC về phần sân nhà.

Vitao (8) mở điểm ngay phút thứ 5 cho CLB CA. Hà Nội đầy thuận lợi. Ảnh:AFC

Ngay đầu trận, đội khách liên tục pressing và đẩy cao đội hình. Và điều bất ngờ này đã mang lại hiệu quả ngay bằng bàn thắng của Vitao ngay phút thứ 5.

Có “vốn lận lưng” sớm cùng lối chơi mạnh mẽ. Nếu như hiệp 1 may mắn hơn thì CA. Hà Nội đã có 3 bàn thắng. Cao Quang Vinh Pendant có pha đối mặt thủ môn Abbas của Bắc Kinh FC nhưng dứt điểm thiếu tinh tế. Rồi Đình Bắc có cú dứt điểm sệt bật cột... Hiệp 1 kết thúc CLB CA. Hà Nội tạm dẫn 1-0.

Đình Bắc (bìa trái) cũng suýt ghi bàn cho CLB CA. Hà Nội. Ảnh:AFC

Đầu hiệp 2 cũng là bắt đầu những sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip. Trong một tình huống không ai gây áp lực, Filip đá bóng lên trên nhưng quá nhẹ và sệt để Chi Zhongguo lấy được bóng rồi ra chân sút sệt không quá căng. Nguyễn Filip ngã người phá cũng không dứt khoát mà bắt bóng cũng không dứt khoát dẫn đến bóng văng vào lưới.

Phút 65 lại Nguyễn Filip phá bóng rất tệ để rồi Zhang Yuan đón được bóng và sút vào cầu môn trống. Các tuyến trên của đội CA. Hà Nội thể hiện rất tốt, nhưng Nguyễn Filip bỗng dưng mắc những lỗi rất tệ khiến Bắc Kinh FC vượt lên dẫn ngược 2-1.

Rất may phút 73, China có bàn san bằng 2-2 cho CLB CA. Hà Nội. Trận đấu nóng lên và phút 80 thì hai bên xảy ra va chạm nhau giữa Stefan Mauk của CA. Hà Nội và Whu Saicong, cầu thủ 2 đội lao vào nhau. Sau khi tổ trọng tài can ngăn 2 cầu thủ này nhận thẻ vàng. Sau đó trọng tài chính hội ý với 2 trợ lý và rút thêm 2 thẻ vàng cho Vitao (CLB CA. Hà Nội) và Wang Ziming.

Đây là trận hòa đáng tiếc cho CLB CA. Hà Nội, lẽ ra thầy trò HLV Mano Polking rời Bắc Kinh với 3 điểm.

Ở trận đấu trước đó cùng bảng, Tai Po của Hong Kong bất ngờ đánh bại đại diện Úc Macarthur 2-1.

Lượt trận thứ 2 ngày 2-10: Macarthur - Bắc Kinh FC (14 giờ 45), CLB CA. Hà Nội - Tai Po (19 giờ 15).