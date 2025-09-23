Yamal đi vào lịch sử ở giải thưởng Quả bóng vàng 23/09/2025 06:42

(PLO)- Paris hoa lệ lại một lần nữa chứng kiến lịch sử được viết ở lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69, Lamine Yamal, viên ngọc quý của Barcelona, đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần liên tiếp giành Cúp Kopa.

Ở tuổi 18, ngôi sao trẻ Yamal phá vỡ thông lệ của giải thưởng Quả bóng vàng sau một mùa giải chói sáng và trở thành một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá thế giới hiện nay. Kopa Trophy là giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất, được tạp chí France Football sáng lập năm 2018, vinh danh cầu thủ nam xuất sắc nhất dưới 21 tuổi. Từ Pedri đến Gavi đều của Barcelona, giải thưởng này thường được xem là bệ phóng cho những ngôi sao trẻ vươn ra ánh sáng.

Điều đáng nói, trong sáu mùa giải Quả bóng vàng trước đây, chưa một ai tái lập thành tích để lên bục vinh quang lần thứ hai. Chỉ đến khi Yamal xuất hiện, “lời nguyền” ấy mới bị phá vỡ. Ở Paris, cầu thủ trẻ của Barca đã vượt qua Desire Doue và Joao Neves để đăng quang.

Khi nâng cao chiếc cúp danh giá, Yamal không giấu nổi niềm xúc động: “Tôi rất tự hào khi được trở lại đây. Cảm ơn FC Barcelona, đội tuyển Tây Ban Nha và đặc biệt là France Football. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cống hiến nhiều hơn nữa”.

Yamal lập cú đúp Kopa Trophy ở giải thưởng Quả bóng vàng 2025. Ảnh: EPA.

Đồng hành cùng anh trong đêm vinh quang là hai đồng đội Pau Cubarsi và Raphinha, những người cũng nằm trong danh sách ứng viên Quả bóng vàng đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử tại thủ đô nước Pháp.

Danh hiệu Kopa thứ hai liên tiếp là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải 2024-2025 rực rỡ của Yamal. Dưới bàn tay của HLV Hansi Flick, anh trở thành trụ cột trong cú ăn ba quốc nội của Barcelona. 55 trận ra sân, 18 bàn thắng và hơn 20 pha kiến tạo, những con số nói thay cho một tài năng hiếm có.

Thậm chí, ngay cả đối thủ của Yamal cũng phải thừa nhận sức mạnh của anh. Trước chung kết Champions League, nhiều cầu thủ Inter Milan đồng loạt nhận định: Yamal chính là “người khó chịu nhất” họ từng đối đầu. Còn ở cấp độ đội tuyển, anh tiếp tục tỏa sáng, góp công lớn đưa Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League.

Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha tỏa sáng trong mùa giải vừa qua. Ảnh: EPA.

Cú đúp Kopa của Yamal cũng một lần nữa cho thấy sức mạnh của lò La Masia. Trong bảy lần tổ chức giải, Barca đã bốn lần sở hữu chủ nhân của chiếc cúp này: Pedri (2021), Gavi (2022), Yamal (2024, 2025). Một thống kê cho thấy Barcelona liên tiếp sản sinh ra những ngôi sao với tham vọng định hình tương lai bóng đá châu Âu.

Điều thú vị hơn là Lamine Yamal mới chỉ 18 tuổi và vẫn còn ba mùa giải nữa đủ điều kiện tranh cúp Kopa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và khát khao, giới hâm mộ tin tưởng chuỗi thống trị của Yamal không dừng lại ở con số hai. Những gì anh đã làm chỉ ghi dấu vào lịch sử giải thưởng mà còn mở ra viễn cảnh về một di sản vĩ đại trong bóng đá thế giới. Sân khấu Paris đã gọi tên Lamine Yamal lần thứ hai. Và với tốc độ trưởng thành phi thường, nhiều người cũng tin rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho hành trình chinh phục đỉnh cao của “cậu bé vàng” Barcelona.

Năm 2025 còn đặc biệt hơn khi Kopa Trophy mở rộng sang hạng mục nữ, và Vicky Lopez cũng thuộc biên chế Barcelona, đã trở thành chủ nhân đầu tiên. Một cú đúp lịch sử cho gã khổng lồ xứ Catalan, cho thấy vị thế số một trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ.