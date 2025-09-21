Gọi tên Quả bóng vàng 21/09/2025 12:59

(PLO)- Rất nhiều người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 diễn ra vào ngày 22-9, và sau khi PSG lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League, cuộc đua trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Có những cái tên nổi bật cho danh hiệu Quả bóng vàng được nhắc đến liên tục như Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Raphinha, Cole Palmer… có khả năng giành chiến thắng, dựa trên thành tích tập thể, màn trình diễn cá nhân và bối cảnh truyền thông.

Người đầu tiên chắc chắn phải là Ousmane Dembele. Trong màu áo PSG, anh đã làm được điều mà Neymar, Messi hay Mbappe không thể: đưa đội bóng thành Paris lên ngôi tại Champions League. Trong các vòng knock out, Dembele ghi bàn và kiến tạo ở những trận đấu quan trọng như bán kết gặp Arsenal hay Inter. Cộng thêm màn trình diễn ổn định tại Ligue 1 và Coupe de France, Dembele có mùa giải toàn diện bậc nhất sự nghiệp.

Hạn chế duy nhất của Dembele là tập thể PSG của anh thất bại ở Club World Cup trước Chelsea, nhưng thực tế điều đó không ảnh hưởng nhiều vì tiêu chí bầu chọn Quả bóng vàng tập trung vào giai đoạn đến tháng 7-2025. Khả năng chiến thắng của ngôi sao người Pháp được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhất, khoảng 40%.

Chân sút người Pháp Dembele có nhiều cơ hội nhất giành Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Ứng viên thứ hai là Lamine Yamal, viên ngọc sáng mới chỉ 18 tuổi của Barcelona. Cậu bé thần đồng này đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong mùa giải 2024-2025, Yamal là nhân tố then chốt giúp Barca giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đồng thời có những trận đấu để đời ở Champions League, đặc biệt là màn trình diễn trước Inter.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Yamal tỏa sáng rực rỡ ở Nations League, ghi cú đúp trước Pháp trong trận bán kết nghẹt thở 5-4. Dù thua Nuno Mendes và Bồ Đào Nha ở chung kết, nhưng màn trình diễn ấy đã khiến báo chí quốc tế đồng loạt khẳng định Yamal sớm hay muộn cũng sẽ sở hữu một Quả bóng vàng. Điểm yếu duy nhất của tài năng trẻ này là chưa có Champions League, nhưng với sức hút tuổi trẻ, câu chuyện truyền cảm hứng và những khoảnh khắc xuất thần giúp Yamal vẫn có cơ hội lớn, khoảng 30%.

Ứng viên thứ ba chính là Cole Palmer của Chelsea. Sau khi rời Man City để tìm cơ hội thi đấu, Palmer bùng nổ ở Stamford Bridge. Anh là nhân tố quan trọng nhất giúp Chelsea đánh bại PSG tại chung kết Club World Cup, qua đó khiến thế giới bóng đá phải ghi nhận đội bóng thành London.

Cole Palmer có màn trình diễn cá nhân xuất sắc trong mùa giải qua. Ảnh: EPA.

Mặc dù Chelsea không thể chạm tay vào danh hiệu Champions League, nhưng Palmer lại có màn trình diễn cá nhân xuất sắc bậc nhất châu Âu, thường xuyên gánh vác hàng công. Điều này khiến anh trở thành “hiện tượng” và giành giải thường xuất sắc nhất được FIFA ghi nhận khi vinh danh Chelsea ở giải vô địch thế giới các CLB. Tỷ lệ giành Quả bóng vàng của Palmer không quá cao, nhưng việc lọt vào tốp 5 là chắc chắn, và cơ hội đăng quang chỉ khoảng 10%.

Tiếp theo là Raphinha, cầu thủ chạy cánh người Brazil của Barcelona. Dưới thời HLV Hansi Flick, tài năng của Raphinha bùng nổ với hàng loạt bàn thắng và kiến tạo, góp công lớn giúp Barca giành cú ăn ba nội địa (La Liga, Cúp nhà Vua, Siêu cúp Tây Ban Nha).

Nếu Barcelona tiến sâu hơn ở Champions League, cơ hội của anh chắc chắn đã sáng hơn. Dù vậy, việc trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong một Barca hùng mạnh vẫn là điểm cộng lớn. Các lá phiếu có thể chia rẽ giữa Raphinha và Yamal, điều này giảm bớt lợi thế của cả hai. Khả năng của Raphinha rơi vào khoảng 8%, nhưng tốp 5 là mục tiêu khả thi.

Raphinha chơi nổi bật trong màu áo Barcelona. Ảnh: EPA.

Người cuối cùng trong danh sách là Vitinha của PSG. Ít được chú ý bằng Dembele hay Kvaratskhelia, nhưng Vitinha đóng vai trò cực kỳ quan trọng nơi tuyến giữa, giúp PSG cân bằng giữa công và thủ. Anh không chỉ cùng PSG lên ngôi Champions League, mà còn giành thêm Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha. Việc sở hữu cùng lúc hai danh hiệu châu Âu lớn khiến tên tuổi Vitinha được đánh giá cao hơn trước.

Vitinha không phải ngôi sao sáng chói nhưng thường các lá phiếu của nhà báo vẫn dành cho người đóng vai trò nhạc trưởng âm thầm. Tỷ lệ chiến thắng của Vitinha chỉ khoảng 7%, nhưng cơ hội lọt vào nhóm là thừa khả năng.

Ngoài năm gương mặt kể trên, một số cầu thủ khác như Mohamed Salah (Liverpool), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Achraf Hakimi (PSG) hay thậm chí Nuno Mendes cũng để lại dấu ấn. Salah giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng thiếu Champions League khiến anh khó tranh chấp Quả bóng vàng. Kvaratskhelia là bản hợp đồng mùa đông của PSG, có tác động lớn nhưng chỉ góp mặt nửa mùa, còn Hakimi và Mendes là những hậu vệ xuất sắc dù hiếm khi chiếm ưu thế ở giải thưởng Quả bóng vàng vốn thiên về các cầu thủ tấn công.

Hậu vệ Hakimi chơi tốt nhưng khó giành Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Tóm lại, cuộc đua Quả bóng vàng 2025 khả năng cao sẽ xoay quanh Dembele và Yamal, với ngôi sao người Pháp nhỉnh hơn nhờ vô địch Champions League. Còn lại Palmer, Raphinha và Vitinha tạo thành nhóm bám đuổi.

Kết quả cuối cùng sẽ còn tùy vào cách ban giám khảo đánh giá căn cứ vào danh hiệu tập thể và cảm hứng cá nhân, nhưng chắc chắn đây là một trong những năm hiếm hoi mà Messi hay Ronaldo không còn xuất hiện, và bóng đá thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ.