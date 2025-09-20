HLV David Moyes biết cách 'điểm huyệt' Liverpool 20/09/2025 12:35

(PLO)- Trước thềm derby Merseyside rực lửa vào đêm 20-9, HLV David Moyes của Everton thừa nhận rằng việc chạm trán Liverpool luôn là một thử thách khắc nghiệt đối với ông, nhưng đội khách đã sẵn sàng “điểm huyệt” chủ sân Anfield.

Chiến lược gia người Scotland David Moyes nhấn mạnh rằng nhà đương kim vô địch Premier League không phải không có điểm yếu, và Everton sẽ làm tất cả để khai thác chúng trong cuộc đối đầu tại Anfield.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV David Moyes từng dẫn dắt Everton, Manchester United và West Ham, nhưng thành tích đối đầu với Liverpool là vô cùng ảm đạm: chỉ 6 chiến thắng sau 44 trận, trong đó gồm 27 thất bại. Con số này cho thấy nỗi ám ảnh mang tên “The Kop” luôn đeo bám ông. Dẫu vậy, HLV Moyes tin rằng Everton lúc này có thể đem đến một bộ mặt khác, sau khi giành được 7 điểm trong 4 vòng mở màn Premier League, một khởi đầu tích cực so với kỳ vọng.

“Liverpool đã chứng minh họ là một tập thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngay cả những đội bóng lớn nhất cũng có lúc để lộ sơ hở”, HLV Moyes phát biểu trong buổi họp báo, “Chúng tôi cần chờ đợi và tận dụng những khoảnh khắc ấy. Mùa trước, chúng tôi đã chơi tốt tại Anfield nhưng thất bại vì một bàn thắng việt vị. Lần này, tôi muốn các cầu thủ của mình tái hiện sự kiên cường đó và hy vọng kết quả sẽ công bằng hơn”.

HLV David Moyes cùng các học trò không ngại thử thách đối đầu nhà đương kim vô địch Liverpool. Ảnh: EPA.

Everton chắc chắn hiểu rằng nhiệm vụ này không hề đơn giản, bởi Liverpool bước vào trận derby với phong độ toàn thắng tại Premier League, giành trọn 12 điểm sau bốn trận. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở Anfield, đội chủ nhà đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Diogo Jota. Trận thắng đó cũng chấm dứt chuỗi ba trận liền không thể hạ gục Everton, cho thấy tính chất khó lường của những cuộc chạm trán giữa hai đội bóng vùng Merseyside.

Điều khiến HLV David Moyes lo ngại nhất chính là thói quen ghi bàn muộn của Liverpool. Cả bốn chiến thắng của họ mùa này tại Premier League đều được định đoạt trong hiệp hai, thậm chí có bàn thắng đến ở những phút cuối. Ngay cả tại Champions League, họ cũng vừa hạ Atletico Madrid 3-2 nhờ bàn quyết định muộn màng. “Đó là đặc điểm của những đội bóng lớn”, Moyes thừa nhận, “Họ khiến bạn kiệt sức, chỉ cần mất tập trung trong giây lát là phải trả giá. Chúng tôi đã phòng ngự kiên cường trong những vòng vừa qua, và điều quan trọng là phải giữ được sự tập trung ấy đến tận phút cuối cùng”.

HLV David Moyes thậm chí so sánh Liverpool hiện tại với Manchester United thời hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson, khi những bàn thắng muộn từng trở thành thương hiệu. “Tôi thấy có sự tương đồng. Khi bạn đối đầu với một đội bóng như thế, bạn phải chuẩn bị cho 95 phút căng thẳng chứ không chỉ 90 phút”.

Salah và đồng đội Liverpool rất lợi hại trên sân nhà Anfield. Ảnh: EPA.

Dù vậy, chiến lược gia người Scotland cũng khẳng định Everton không bao giờ thiếu đi tinh thần chiến đấu trong những trận derby. “Nếu bạn từng trải qua một trận derby, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của nó. Đó không chỉ là bóng đá, mà còn là niềm kiêu hãnh của cả thành phố,” Moyes nói, “Người hâm mộ, truyền thông, tất cả đều tạo nên bầu không khí đặc biệt. Chúng tôi biết rõ mình cần phải làm gì, và sẽ chiến đấu để mang lại niềm vui cho những cổ động viên luôn sát cánh cùng đội bóng”.

Derby Merseyside từ lâu đã được xem là một trong những trận đấu căng thẳng và giàu cảm xúc nhất nước Anh, với màn so tài giữa hai đội bóng kình địch, cũng là dịp để người dân Liverpool thể hiện niềm tự hào. Với Everton, cuộc đụng độ này diễn ra khá sớm trong mùa giải, nhưng cũng chính vì thế, nó mang đến cơ hội để HLV David Moyes và các học trò kiểm chứng tham vọng liệu họ có thể đứng vững trước một trong những tập thể hùng mạnh nhất châu Âu, hay sẽ tiếp tục trở thành bại tướng của người hàng xóm khó chịu.

Trận derby vào đêm 20-9 hứa hẹn sẽ lại bùng nổ tại Anfield, nơi Everton luôn gặp vô vàn khó khăn, nhưng với một khởi đầu không tệ cùng tinh thần quyết chiến, HLV David Moyes tin rằng đội bóng áo xanh có thể viết nên một chương mới trong lịch sử đối đầu vốn quá nhiều cay đắng.