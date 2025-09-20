HLV Ruben Amorim tuyên bố cứng, bất chấp bị sa thải 20/09/2025 11:58

Sau thất bại nặng nề 0-3 trong trận derby Manchester, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn quả quyết rằng “ngay cả Đức Giáo hoàng cũng không thể thuyết phục tôi thay đổi hệ thống”. Tuyên bố của HLV Ruben Amorim cho thấy sự cứng rắn, cùng một thứ triết lý bóng đá gắn bó lâu năm của ông: sơ đồ 3-4-2-1, một hệ thống từng mang đến thành công vang dội ở Sporting Lisbon nhưng lại đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Premier League.

Manchester United hiện trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Thống kê từ Opta cho thấy họ đã có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 1992-1993, với chỉ một chiến thắng sau bốn vòng đấu và việc bị loại khỏi League Cup bởi đội hạng dưới Grimsby. Ở Premier League, HLV Ruben Amorim mới chỉ mang về 8 chiến thắng sau 31 trận, một con số khiến áp lực đè nặng lên ông mỗi tuần. Dẫu vậy, ông vẫn tin tưởng rằng triết lý của mình sẽ dần “tiến hóa” và mang lại kết quả nếu có thêm thời gian.

Không phải chỉ một lần, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha từng bị các cổ động viên kêu gào MU sa thải ông, khi họ cho rằng phương pháp huấn luyện của Amorim không phù hợp với CLB. Trong thất bại trước Man City, đội trưởng Bruno Fernandes buộc phải chơi lùi sâu, nhường không gian tấn công cho Bryan Mbeumo. Điều này khiến khả năng sáng tạo của Bruno bị hạn chế, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định đó là sự tính toán cần thiết để “cân bằng đội hình”.

Trận thua đậm Man City khiến cho chiếc ghế nóng của Amorim ngày càng lung lay. Ảnh: EPA.

Ông cũng kỳ vọng sự trở lại của Matheus Cunha sau chấn thương gân kheo sẽ đem đến nhiều lựa chọn tấn công hơn, bởi chính tiền đạo này từng lập hat trick vào lưới Chelsea trong màu áo Wolves cách đây hai mùa. Sự góp mặt của Cunha có thể giúp Bruno Fernandes được giải phóng nhiều hơn, tái hiện vai trò dẫn dắt tấn công quen thuộc.

Chelsea, đối thủ tiếp theo của MU, vốn có thành tích khá tệ tại Old Trafford trong thập kỷ qua. Kể từ bàn thắng muộn của Juan Mata hồi tháng 5-2013, The Blues chưa từng rời “Nhà hát của những giấc mơ” với 3 điểm trọn vẹn. Điều này có thể mang lại chút lợi thế tinh thần cho thầy trò HLV Ruben Amorim trong bối cảnh họ đang cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, đội bóng thành London mùa này cũng sở hữu nhiều nhân tố trẻ giàu khát khao, hứa hẹn không dễ bị khuất phục.

Một chi tiết thú vị khác là trận đấu này sẽ mở đầu chuỗi hai vòng liên tiếp Man United phải đối đầu các đội bóng thủ đô, khi sau Chelsea họ sẽ hành quân đến Brentford vào ngày 27-9. Lịch thi đấu này có thể xem là phép thử khắc nghiệt đối với sự kiên định của HLV Ruben Amorim, đặc biệt khi những tiếng nói yêu cầu ông thay đổi chiến thuật đang lớn dần từ nội bộ lẫn người hâm mộ.

Bruno Fernandes và đồng đội MU đang gặp nhiều khó khăn ở mùa bóng này. Ảnh: EPA.

Dù vậy, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha khẳng định ông không lo sợ trước áp lực. “Tôi muốn các cầu thủ thấy rằng tôi đứng vững trước mọi thử thách. Nếu tôi thay đổi chỉ vì dư luận, họ sẽ không còn tin tưởng tôi. Đây là công việc, là cuộc sống của tôi. Và tôi phải bảo vệ nó bằng cách đi đến cùng với triết lý đã chọn”, HLV Ruben Amorim như muốn gửi sự thách thức gửi đến tất cả những ai nghi ngờ ông.

Manchester United lúc này giống như đang ở ngã ba đường: hoặc bùng nổ nhờ niềm tin không lay chuyển của HLV Ruben Amorim, hoặc tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng nếu kết quả không kịp cải thiện. Trận gặp Chelsea là một cơ hội để kiểm chứng liệu sự kiên định của ông có thể biến thành sức mạnh thực sự hay chỉ là một sự bảo thủ đáng lo ngại.