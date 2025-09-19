Tân HLV Mourinho trải lòng về đội bóng cũ Benfica 19/09/2025 11:04

(PLO)- Sau nhiều tin đồn về bến đỗ tiếp theo, Jose Mourinho cuối cùng đã chính thức tái xuất ở quê nhà khi ký hợp đồng hai năm dẫn dắt đội bóng cũ Benfica, thay thế Bruno Lage vừa bị sa thải.

Đây là sự trở lại đặc biệt của “Người đặc biệt” Mourinho, bởi đội bóng cũ Benfica cũng chính là nơi ông từng có quãng thời gian ngắn gắn bó vào năm 2000, mở ra hành trình huấn luyện lẫy lừng trải dài khắp châu Âu.

Bruno Lage rời ghế huấn luyện chỉ vài ngày sau cú sốc tại Champions League, khi Benfica để thua 2-3 trước Qarabag ngay trên sân nhà dù đã dẫn trước hai bàn. Trận đấu ấy biến thành thảm kịch khi sự tự tin bỗng chốc sụp đổ, và ban lãnh đạo đội bóng lập tức hành động để cứu vãn mùa giải. Đó là bối cảnh khiến Mourinho, người vừa bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng hồi đầu tháng, xuất hiện như một lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Điều trớ trêu là chỉ vài tuần trước, Benfica đã loại chính Fenerbahce của Mourinho ở vòng play off Champions League. Khi ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn đứng ở phía bên kia chiến tuyến, nhưng giờ lại ngồi vào chiếc ghế nóng ở Estadio da Luz. Ông trở lại với lời tuyên bố quen thuộc: “Tôi sống vì đội bóng cũ Benfica, phục vụ Benfica, bởi đây là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi quan trọng hay không không thành vấn đề, điều quan trọng là đội bóng và người hâm mộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao nhưng cũng tràn đầy năng lượng để bắt đầu chinh phục”.

HLV Mourinho luôn bộc lộ cá tính dữ dội trên sân bóng. Ảnh: EPA.

Ở tuổi 62, Mourinho vẫn còn nguyên sức hút nhờ bảng thành tích đồ sộ: hai lần vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, giành danh hiệu quốc nội ở cả Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Ý, và sở hữu Europa League 2017 cùng Manchester United. Ông cũng để lại dấu ấn đặc biệt tại Roma với chức vô địch Europa Conference League 2022, danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng áo bã trầu.

Nhưng con đường đến Lisbon không chỉ trải thảm đỏ. Trong thời gian ngắn ngủi ở Fenerbahce, Mourinho liên tục gây chú ý với các cuộc cãi vã nảy lửa tại giải Thổ Nhĩ Kỳ. Ông từng bị phạt nặng và nhận án treo quyền chỉ đạo bốn trận, sau đó giảm xuống còn hai, vì hai hành vi phi thể thao khác nhau ở trận derby gặp Galatasaray.

Chưa dừng lại, ông còn đệ đơn kiện đối thủ truyền kiếp vì cáo buộc phân biệt chủng tộc. Những câu chuyện đó chỉ tô đậm thêm cá tính không thể lẫn của Mourinho: một nhà cầm quân luôn sẵn sàng chiến đấu cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chiến lược gia lão luyện hy vọng sẽ thành công với đội bóng cũ Benfica. Ảnh: EPA.

Trở lại đội bóng cũ Benfica, ông nhận nhiệm vụ không hề dễ dàng: đưa “Những chú đại bàng” trở lại ngôi vương Bồ Đào Nha sau khi về nhì sau Sporting mùa trước. Lịch thi đấu ngay trước mắt hứa hẹn nhiều thuận lợi để Mourinho bắt nhịp: trận ra mắt trên sân khách trước AVS, đội đang xếp tận thứ 17, rồi tiếp Rio Ave và Gil Vicente trên sân nhà. Nhưng điều mà cả châu Âu chờ đợi chính là ngày 30-9, khi Mourinho cùng Benfica hành quân tới Stamford Bridge để gặp Chelsea, đội bóng đã làm nên tên tuổi “Người đặc biệt” gần hai thập kỷ trước.

Với những cổ động viên Benfica, sự trở lại này của Mourinho mở ra nhiều hy vọng. Họ từng tiếc nuối khi Mourinho rời đi năm 2000 để khởi đầu cuộc phiêu lưu cùng Porto, nơi ông giành Champions League và đặt nền móng cho sự nghiệp huyền thoại. Giờ đây, họ lại có cơ hội chứng kiến ông tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Mourinho không giấu quyết tâm: “Mong muốn của tôi là kết thúc trọn vẹn hai năm hợp đồng, và trên hết, là chiến thắng”.

Khởi đầu ở Benfica thuận lợi cho Mourinho làm cuộc cách mạng. Ảnh: EPA.

Giới chuyên môn tin rằng Benfica đã chọn đúng thời điểm để đưa Mourinho trở lại. Đội hình của họ có chiều sâu, sở hữu những tài năng trẻ đầy triển vọng xen lẫn các cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Điều còn thiếu là bản lĩnh để vượt qua những trận đấu then chốt, điều mà Mourinho vốn rất giỏi truyền đạt cho học trò. Những trận knock out nghẹt thở ở Champions League hay cuộc đua vô địch quốc nội là môi trường lý tưởng để cá tính thép của ông phát huy tối đa.

Sau hơn hai thập kỷ chinh chiến khắp lục địa già, Mourinho vẫn giữ nguyên vị thế là một trong những HLV có tầm ảnh hưởng lớn nhất bóng đá hiện đại. Đội bóng cũ Benfica kỳ vọng ông sẽ biến áp lực thành động lực, biến Estadio da Luz thành pháo đài và đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim. Chắc chắn, hành trình mới này sẽ không yên ả, nhưng với Mourinho, kịch tính luôn là một phần trong thương hiệu “Người đặc biệt”.