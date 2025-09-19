Rashford lập cú đúp, Erling Haaland cán mốc 50 bàn thắng 19/09/2025 09:59

Rashford lập cú đúp trong màu áo Barca. Ảnh: REUTERS

Cùng thời điểm Rashford lập cú đúp, Erling Haaland ghi bàn thứ 50 tại đấu trường châu Âu trong chiến thắng của Manchester City trước Napoli.

Đêm thi đấu thứ ba liên tiếp của lượt trận mở màn vòng bảng còn chứng kiến Eintracht Frankfurt, Sporting Lisbon và Club Brugge thắng đậm, trong khi FC Copenhagen cầm hòa Bayer Leverkusen.

Kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Manchester United hồi tháng Bảy, Rashford vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Barcelona. Đây là lần đầu tiên Rashford lập cú đúp khi “khai hỏa” bằng cú đánh đầu từ quả tạt của Jules Kounde ngay trước giờ đồng hồ điểm. Tiền đạo người Anh sau đó nhân đôi cách biệt với cú sút xa bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao giữa hiệp hai.

Anthony Gordon rút ngắn tỉ số cho Newcastle nhưng Barcelona (từng vào đến bán kết mùa trước) vẫn bảo toàn chiến thắng để có 3 điểm đầu tiên.

“Thật là trải nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu cho Barcelona. Tôi luôn ngưỡng mộ CLB này. Chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng nhiều nhất có thể” là chia sẻ khi Rashford lập cú đúp.

Rashford trong một pha uy hiếp khung thành phút cuối trận. Ảnh: TST

Haaland chạm mốc 50 bàn thắng

Cựu vô địch Champions League 2023 Manchester City cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại nhà vô địch Serie A - Napoli 2-0 trên sân Etihad.

Trận đấu bị ảnh hưởng lớn sau khi đội trưởng Napoli Giovanni Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu ở phút 25 vì phạm lỗi với Haaland trong pha thoát xuống đối mặt khung thành. Điều đó buộc HLV Antonio Conte phải rút Kevin De Bruyne ra sân chỉ sau 26 phút trong lần đầu tiên trở lại Etihad kể từ khi chia tay City cuối mùa trước.

Đầu hiệp hai, Haaland mở tỷ số bằng cú đánh đầu sau đường chuyền dọn cỗ của Phil Foden, qua đó nâng thành tích lên 50 bàn tại Champions League chỉ sau 49 trận. Sau đó Jeremy Doku ấn định tỉ số 2-0, kéo dài mạch không thắng của Napoli trên đất Anh lên con số 13 trận.

“Những con số tự nói lên tất cả và chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy”, HLV Pep Guardiola nói về Haaland

Haaland hiện đứng thứ 12 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại ở Champions League — vẫn mới chỉ đi được hơn 1/3 chặng đường so với kỷ lục 141 bàn của Cristiano Ronaldo.

“Cùng với hai quái vật Ronaldo và Messi trong 15–20 năm qua, Erling cũng ở đó. Về khía cạnh ghi bàn, cậu ấy thật sự không thể tin nổi”, HLV Guardiola khẳng định.

Frankfurt thắng đậm

Frankfurt là đội gây ấn tượng nhất khi đè bẹp Galatasaray 5-1, dù đội khách Thổ Nhĩ Kỳ mở tỉ số sớm do công của Yunus Akgun.

Một pha phản lưới của Davinson Sanchez giúp Frankfurt gỡ hòa ở phút 37, trước khi Can Uzun và Jonathan Burkardt liên tiếp ghi bàn trong thời gian bù giờ hiệp một.

Burkardt tiếp tục lập công sau giờ nghỉ, còn Ansgar Knauff ấn định chiến thắng rực rỡ cho đội bóng Đức, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Leverkusen phải hai lần ngược dòng mới có được trận hòa 2-2 trên sân Copenhagen. Jordan Larsson sớm đưa đội chủ nhà vươn lên, nhưng Alejandro Grimaldo gỡ hòa bằng cú sút phạt tuyệt đẹp.

Robert tái lập lợi thế cho Copenhagen ở phút 87, song pha phản lưới của Pantelis Hatzidiakos trong thời gian bù giờ đã cứu Leverkusen khỏi thất bại.

Club Brugge từng vào vòng 1/8 mùa trước, gây sốc khi hạ Monaco 4-1 trên sân nhà. Một quả phạt đền hỏng ăn sớm của Maghnes Akliouche khiến Monaco trả giá, trong khi Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika và Hans Vanaken lần lượt lập công cho Brugge ngay hiệp một. Mamadou Diakhon ghi bàn thứ tư trước khi Ansu Fati gỡ lại một bàn danh dự cho đội khách.

Ở trận còn lại, Kairat Almaty phải di chuyển gần 7.000 km tới Bồ Đào Nha và rời sân của Sporting với thất bại 1-4.

Dù Morten Hjulmand đá hỏng phạt đền sớm, Sporting vẫn thắng dễ nhờ cú đúp của Francisco Trincao cùng các pha lập công của Alisson Santos và Geovany Quenda. Edmilson ghi bàn danh dự cho Kairat, đội sẽ tiếp Real Madrid ở lượt đấu kế tiếp.