Ratcliffe bán CLB, điều khoản ẩn đóng vai trò quyết định Amorim bị MU sa thải 19/09/2025 07:01

(PLO)- Đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã đưa ra một quyết định quan trọng trong tuần này, trong khi một điều khoản ẩn đóng vai trò quyết định Amorim bị MU sa thải hay không?

Cơn ác mộng của MU vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. "Quỷ đỏ" đã đầu tư hơn 200 triệu bảng Anh vào việc chiêu mộ tân binh trong mùa hè, nhưng vẫn chưa mang lại bất kỳ thay đổi nào. Bây giờ, lộ diện điều khoản ẩn đóng vai trò quyết định Amorim bị MU sa thải hay không?

Sau trận thua bất ngờ ở vòng hai Carabao Cup trước Grimsby Town, Manchester United đã bị vùi dập với tỷ số 3-0 trong trận derby Manchester trước Manchester City. HLV Ruben Amorim dẫn dắt MU đến vị trí thứ 15 Premier League mùa trước, thành tích tệ nhất từ ​​trước đến nay tại Ngoại hạng Anh, và để thua Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League.

Mùa này, Amorim vẫn không thể cải thiện phong độ của MU, bất chấp những bổ sung đáng chú ý. Hiện tại, Amorim đang có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong số các HLV chính thức của United kể từ Thế chiến II, với 18 thất bại trong 47 trận cầm quân.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang chịu áp lực rất lớn trước trận đấu với Chelsea ở vòng 5 Premier League tại Old Trafford vào thứ Bảy. Và với nguy cơ bị sa thải đang rình rập, tờ Mirror Football đã mang đến một số tin tức mới nhất về Amorim và MU.

Sir Jim Ratcliffe sẽ bán lại CLB Nice. ẢNH: EPA

Ratcliffe muốn bán Nice

Theo tờ báo Pháp Ici, đồng chủ sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã rao bán CLB OGC Nice của Pháp. Ratcliffe và INEOS đã mua Nice với giá 89 triệu bảng Anh (100 triệu euro) vào năm 2019, với người hâm mộ ban đầu hy vọng rằng sức mạnh tài chính của họ sẽ giúp Nice trở thành ứng cử viên thực sự tại giải quốc nội vốn đang bị Paris Saint-Germain thống trị.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, khi Nice không thể cán đích ở vị trí thứ tư Ligue 1 để giành suất dự Champions League dưới sự quản lý của INEOS. Tin đồn về việc Ratcliffe muốn bán Nice đã rộ lên vào tháng 3 năm nay, khi vị tỷ phú người Anh thừa nhận với tờ The Times rằng ông không thực sự thích xem Nice thi đấu vì chất lượng bóng đá "không đủ cao" để ông cảm thấy hào hứng.

Ratcliffe cũng lưu ý rằng chiến dịch tốt nhất của Nice là mùa giải trước, khi INEOS buộc phải ít can thiệp vào đội bóng hơn do các quy định về việc 1 chủ sở hữu nhiều CLB. Ratcliffe thừa nhận: "Họ đã tốt hơn rất nhiều khi không có sự can thiệp của chúng tôi!".

Hiện tại, có thông tin cho rằng Sir Jim Ratcliffe đã rao bán Nice, sau khi ông trở thành đồng chủ sở MU. Tờ Ici cho biết Sir Jim Ratcliffe đang yêu cầu 173 triệu bảng Anh để chia tay đội bóng Pháp.

Quyết định sa thải Amorim

Manchester United có thể sẽ hoãn việc sa thải HLV trưởng Amorim, ngay cả khi họ quyết định ông không phải là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng cho đến cuối mùa giải. HLV người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng hai năm rưỡi với Quỷ Đỏ cách đây chưa đầy một năm với mức lương 6,5 triệu bảng Anh mỗi mùa.

Điều khoản ẩn đóng vai trò quyết định Amorim bị MU sa thải là gì? ẢNH: EPA

Hợp đồng của Amorim cũng bao gồm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. MU cũng phải trả cho Sporting 9,2 triệu bảng để mua lại hợp đồng của Amorim. Và, theo tờ Daily Mail (Anh), MU sẽ phải trực tiếp trả cho Amorim 12 triệu bảng Anh tiền bồi thường nếu họ sa thải vị HLV 40 tuổi này trước khi ông đảm nhiệm công việc được một năm.

Đội ngũ trợ lý HLV của Amorim cũng sẽ được MU đền bù. Điều này có nghĩa là Ratcliffe và INEOS có thể sẽ trì hoãn việc sa thải Amorim trước ngày 1-11, sau đó khoản bồi thường sẽ giảm xuống, có khả năng giúp MU tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Ba trận đấu tiếp theo của MU với Chelsea, Brentford và Sunderland về cơ bản có thể là cơ hội cuối cùng để Amorim giữ được công việc ở Old Trafford. Trong khi đó, Ratcliffe sẽ rất vui mừng khi tiết kiệm được tiền, bởi MU đã phải chi ra một khoản tiền khổng lồ, hơn 54 triệu bảng Anh, để bồi thường cho 5 HLV khác nhau mà họ đã sa thải kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Newcastle muốn chiêu mộ Mainoo

Ở một diễn biến khác, Newcastle được cho là đang theo dõi tình hình của Kobbie Mainoo và có thể sẽ chiêu mộ tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sang năm. Theo talkSPORT, HLV Eddie Howe của Newcastle rất ngưỡng mộ Mainoo.

Mainoo lạc lõng tại Old Trafford. ẢNH: EPA

Mainoo, 20 tuổi, muốn rời MU ngay trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi mất vị trí trong đội hình xuất phát dưới thời Amorim. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã ngăn cản Mainoo chuyển đến Napoli với mức giá tiềm năng 50 triệu bảng, nơi Scott McTominay đã tỏa sáng rực rỡ kể từ khi rời Quỷ Đỏ.

Mainoo một lần nữa bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong trận MU thua Man City 0-3 hôm Chủ nhật tuần trước. Điều này càng làm tăng thêm sự thất vọng của Mainoo sau khi anh chỉ chơi 73 phút tại Premier League mùa này, mặc dù anh là một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đội hình dưới thời HLV Erik ten Hag.