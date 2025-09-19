Futsal Việt Nam chinh phục vòng loại châu Á 19/09/2025 06:39

(PLO)- Sau khi khép lại chuyến tập huấn chất lượng tại Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức có mặt tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) để bước vào thử thách quan trọng ở vòng loại futsal châu Á 2026.

Trong chuyến rèn luyện tại Kuwait, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi có hai trận giao hữu thắng đội tuyển nước chủ nhà 3-2 và 3-1. Dù chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng hai trận đấu này giúp ban huấn luyện có cái nhìn rõ ràng hơn về sự hòa nhập của các cầu thủ trẻ, đồng thời tạo cơ hội cọ xát cần thiết trước khi bước vào loạt trận chính thức.

Tham vọng lớn của đội tuyển futsal Việt Nam

Góp mặt ở vòng loại châu Á là cột mốc mang nhiều ý nghĩa khi thầy trò Giustozzi đặt mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết và khao khát khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của futsal Việt Nam trên bản đồ châu lục. Và ngay trước khi rời Kuwait, ông Giustozzi đã công bố danh sách rút gọn gồm 14 cầu thủ theo đúng quy định của giải.

Quyết định loại hai gương mặt Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Trí không hề dễ dàng, bởi cả hai đều thể hiện nỗ lực trong giai đoạn tập huấn. Tuy nhiên, ban huấn luyện buộc phải chọn ra đội hình cân bằng nhất để đảm bảo tính cạnh tranh cao. Điều này cho sự khốc liệt trong việc tìm chỗ đứng tại đội tuyển, nơi mà mỗi cầu thủ đều phải thể hiện sự nổi bật nếu muốn góp mặt ở những giải đấu lớn.

Đội tuyển fusal Việt Nam có chuyến tập huấn Kuwait và sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Trưởng đoàn Trần Anh Minh cho biết toàn đội đang có sự tự tin lớn. Điều kiện cơ sở vật chất tại Hàng Châu, đặc biệt ở cụm liên hợp thể thao Linping, được đánh giá hiện đại bậc nhất khu vực. Với hai sân futsal đạt chuẩn, cùng nhiều hạng mục tập luyện đa năng, nơi đây tạo điều kiện tối ưu cho các đội tuyển futsal Việt Nam để sẵn sàng cho những trận cầu quyết định.

Ban huấn luyện của đội tuyển futsal Việt Nam cũng được củng cố với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Bên cạnh HLV trưởng Giustozzi từng giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2016, sự góp mặt của trợ lý Nguyễn Tuấn Anh mang đến sự kết nối đặc biệt khi từng dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu quốc nội và có bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng.

HLV thủ môn người Tây Ban Nha Javier Arrivi Laureiro, vốn có kinh nghiệm tại CLB ElPozo Murcia, cũng giúp nâng tầm chất lượng tập luyện. Sự kết hợp của các HLV bản địa và quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp tuyển futsal Việt Nam vừa giữ được bản sắc, vừa tiếp thu những tư duy chiến thuật hiện đại.

HLV Giustozzi giàu kinh nghiệm cùng các cộng sự giỏi chuyên môn sẽ giúp các học trò tiến xa tại giải châu Á. Ảnh: CCT.

Về lực lượng, đội hình hiện tại có sự pha trộn hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cựu binh tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong khi lớp cầu thủ trẻ như Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên (2002), Vũ Ngọc Ánh (2004), Nguyễn Đa Hải, Trịnh Công Đại, Lưu Thanh Bảo (2005) và Trần Quang Nguyên (2006) đang hứa hẹn trở thành tương lai của bóng đá futsal nước nhà. Việc đưa nhiều cầu thủ sinh từ 2002 đến 2006 vào danh sách cho thấy định hướng dài hạn của ban huấn luyện, đồng thời mở ra cơ hội để họ trưởng thành qua các giải đấu quốc tế.

Thách thức tại bảng E và mục tiêu chinh phục

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Hồng Kông vào ngày 20-9, Trung Quốc vào ngày 22-9 và Lebanon vào ngày 24-9. Đây là bảng đấu không dễ dàng, bởi cả Trung Quốc lẫn Lebanon đều là những đối thủ quen thuộc và từng gây nhiều khó khăn cho futsal Việt Nam.

Lịch sử đối đầu gần nhất với Lebanon chắc hẳn vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ như ở trận play off giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2021. Khi đó, futsal Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0 và 1-1, qua đó giành suất đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Trong khi đó, tại vòng chung kết futsal châu Á 2024, futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0. Những ký ức đẹp sẽ tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội, nhưng cũng là lời nhắc nhở trong mỗi cuộc đối đầu luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.

Các tuyển thủ futsal nỗ lực hết mình trên sân bóng. Ảnh: CCT.

Vòng loại futsal châu Á 2026 có sự tham gia của 31 đội tuyển, chia thành 8 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 8 đội đứng đầu bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Indonesia, với tư cách chủ nhà, đã có suất chính thức.

Với cách chia bảng này, cái đích của Việt Nam futsal là giành vị trí nhất bảng E hoặc tối thiểu nằm trong nhóm nhì bảng xuất sắc. Thành tích ổn định trong những năm qua, với việc futsal Việt Nam liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết và lọt vào tốp 4 năm 2016, chính là nền tảng để người hâm mộ đặt niềm tin vào thầy trò Giustozzi.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp dụng cách phân nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Việt Nam hiện đứng thứ 5 châu Á và 31 thế giới, vì vậy được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng các cường quốc như Iran, Nhật Bản, Thái Lan và Uzbekistan. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của futsal Việt Nam trong thập kỷ qua.