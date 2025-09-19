Man United hờn tủi khi tiền đạo Rashford tỏa sáng rực rỡ 19/09/2025 10:33

Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả và cả HLV tuyển Anh Thomas Tuchel, tiền đạo Rashford 27 tuổi đã ghi một cú đúp ngoạn mục giúp đội bóng xứ Catalan lội ngược dòng thành công trước Newcastle United với tỷ số 2-1.

Rashford đủ sức chơi cho bất kỳ đội bóng nào

Nếu bàn thắng mở tỷ số của Newcastle khiến vận động trường St James’ Park bùng nổ thì hai pha lập công liên tiếp của Rashford đã khiến không gian trở nên tĩnh lặng, để rồi chỉ còn vang lên tiếng reo hò từ nhóm cổ động viên Barcelona. Hai bàn thắng mang ý nghĩa quyết định và khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của một ngôi sao từng bị hoài nghi sau giai đoạn khó khăn tại Manchester United.

Pha lập công đầu tiên của tiền đạo Rashford đến ở phút 58 khi anh di chuyển khôn ngoan, đánh bại hàng thủ đối phương để tung cú đánh đầu hiểm hóc. Chỉ 9 phút sau, chân sút người Anh tiếp tục để lại dấu ấn bằng một cú sút xa sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Nick Pope. Đó cũng là bàn thắng khiến các chuyên gia, trong đó có Joe Cole, cựu tiền vệ Chelsea và tuyển Anh, phải thốt lên rằng tiền đạo Rashford hoàn toàn có thể gia nhập bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Rashford tỏa sáng trong màu áo Barcelona. Ảnh: EPA.

Joe Cole, trong vai trò bình luận viên của TNT Sports, đã hết lời ca ngợi tiền đạo Rashford: “Cậu ấy luôn là một câu chuyện tuyệt vời, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài đời. Từ những hoạt động thiện nguyện chống nạn đói trẻ em trong đại dịch COVID-19, đến những khoảnh khắc thăng hoa, Rashford cho thấy sự phi thường của mình. Khi đạt phong độ cao nhất, cậu ấy bất khả chiến bại. Thật tuyệt khi thấy Rashford nở nụ cười trở lại, tận hưởng niềm vui chơi bóng”.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Rashford thừa nhận việc khoác áo Barcelona mang đến cho anh nguồn cảm hứng đặc biệt. “Được sát cánh cùng những tài năng như Pedri hay Yamal là một trải nghiệm tuyệt vời. Trận này, Pedri thật sự không thể tin nổi, mỗi lần chạm bóng cậu ấy đều kéo chúng tôi tiến lên. Điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, Rashford chia sẻ.

Barca như hổ mọc thêm cánh

Barcelona đã vào bán kết Champions League mùa trước dưới thời HLV Hansi Flick, và việc bổ sung tiền đạo Rashford càng khiến sức mạnh tấn công của đội bóng tăng thêm đáng kể. Với khả năng dứt điểm đa dạng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Rashford có thể trở thành mảnh ghép còn thiếu để Barca chinh phục chức vô địch châu Âu sau nhiều năm chờ đợi.

Cựu chân sút của MU mang về 3 điểm cho Barca ở đấu trường lớn UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

Về phía Rashford, sau khi bị gạt khỏi đội hình Manchester United, không ít người lo ngại sự nghiệp của anh sẽ đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, việc chuyển đến Barcelona lại mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Anh đã tìm lại sự tự tin và chứng minh mình vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu. HLV Tuchel của tuyển Anh chắc chắn có thêm lý do để cân nhắc việc triệu tập tiền đạo Rashford trở lại trong những giải đấu quốc tế sắp tới.

Cú đúp của Rashford cũng cho thấy việc anh đã trở lại và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. “Chúng tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng, không nghĩ đến điều gì khác. Champions League là giải đấu khốc liệt, nhưng Barcelona luôn đặt mục tiêu cao nhất”, Rashford khẳng định.

Khoảnh khắc bàn thắng thứ hai của anh được ghi nhận là một trong những pha lập công đẹp nhất vòng đấu. Từ khoảng cách ngoài vòng cấm, Rashford nhìn thấy khoảng trống và quyết định tung cú sút táo bạo. Bóng bay vút lên rồi cắm thẳng xuống khung thành, để lại thủ môn Nick Pope chỉ biết đứng chôn chân. Rashford nói thêm: “Khi sút xa khung thành, bạn phải nghĩ đến việc tạo lực. Tôi biết nếu sút thấp sẽ dễ bị cản phá, nên đã quyết định nhắm cao. Và bóng đi đúng như ý muốn”.

Rashford mở rộng cánh cửa lên tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Chiến thắng Newcastle đã giúp Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League suôn sẻ, đồng thời tạo ra sự hứng khởi lớn cho toàn đội. Người hâm mộ Blaugrana đã bắt đầu mơ về một hành trình vinh quang, nơi tiền đạo Rashford trở thành ngọn cờ mới trong hàng công cùng với những ngôi sao trẻ như Yamal hay Pedri.

Cú đúp của ngôi sao người Anh ngay tại thánh địa St James’ Park cũng cho thấy sự kiên trì của Rashford. Từ chỗ bị gạt khỏi Old Trafford, anh đã đứng dậy, lựa chọn một thử thách mới và chứng minh giá trị bằng thứ bóng đá đẳng cấp. Barcelona có lý do để tin rằng, với Rashford trong đội hình, họ đủ khả năng đi xa hơn bán kết và hướng đến ngôi vương Champions League sau gần một thập kỷ chờ đợi.