CLB Becamex TP.HCM lên tiếng về cầu thủ ‘giả đau’ không ra sân 19/09/2025 09:55

(PLO)- Những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh CLB Becamex TP.HCM có cầu thủ “giả đau” để không thi đấu, ra sân “chấp” ngoại binh, nợ lương, thưởng… ban lãnh đạo đội bóng đã chính thức lên tiếng để làm rõ.

Thông tin chính thức từ CLB Becamex TP.HCM khẳng định tập thể luôn duy trì sự chuyên nghiệp và minh bạch, tuyệt đối không có chuyện chậm trễ hay nợ lương, thưởng của cầu thủ như một số tin đồn lan truyền. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch được duy trì nhiều năm, thể hiện trách nhiệm của đội bóng với cầu thủ và cả người hâm mộ.

Những vấn đề phát sinh gần đây chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính và quy định đặc thù về xuất nhập cảnh, vốn là điều khó tránh khỏi với các ngoại binh. CLB Becamex TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ đang dính chấn thương thực sự đều đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể, hoàn toàn không tồn tại tình trạng “giả đau” để không thi đấu hay bất đồng với HLV trưởng Nguyễn Anh Đức. Đội bóng luôn đặt sức khỏe của cầu thủ lên hàng đầu và đồng hành trong quá trình hồi phục để họ có thể trở lại sớm nhất.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết hai tiền đạo người Nigeria là Ogochukwu và Ismaila đã rời Việt Nam từ cuối tháng 8 do visa hết hạn, ngay sau trận thua Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V-League. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai chỉ cần khoảng một tuần để hoàn tất việc gia hạn và quay lại hội quân, nhưng đến nay vẫn chưa có sự xuất hiện của họ.

HLV Anh Đức đang gặp khó vì CLB Becamex TP.HCM thi đấu "chấp" ngoại binh. Ảnh: CCT.

Chính điều này khiến HLV Nguyễn Anh Đức tỏ rõ sự lo lắng và bức xúc, bởi đây đều là những nhân tố quan trọng trên hàng công của CLB Becamex TP.HCM. Việc mất đi hai ngoại binh chủ lực đã khiến đội bóng rơi vào thế bị động, đặc biệt ở trận vòng loại Cúp Quốc gia mới đây, họ chỉ có thể tung ra sân duy nhất một ngoại binh là tiền vệ Hugo Miguel.

Sự vắng mặt kéo dài của Ogochukwu và Ismaila đồng nghĩa với việc họ chắc chắn không thể góp mặt trong trận derby đầy kịch tính với CLB Công an TP.HCM trên sân Gò Đậu vào ngày 21-9. Đây là thách thức lớn cho HLV Anh Đức, nhất là khi lực lượng nội binh cũng đang đối mặt với nhiều ca chấn thương. Dẫu vậy, toàn đội vẫn cho thấy tinh thần tập luyện nghiêm túc, cố gắng bù đắp bằng sự đoàn kết và quyết tâm.

Trong giai đoạn này, ban lãnh đạo CLB Becamex TP.HCM mong muốn người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và đặt niềm tin vào đội bóng. Sự ủng hộ từ khán đài chính là động lực để các cầu thủ thêm khát khao chiến đấu. Thực tế, V-League luôn là một giải đấu khắc nghiệt, nơi mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể rơi vào khó khăn bởi yếu tố nhân sự hoặc chấn thương. Điều quan trọng nhất chính là tinh thần không bỏ cuộc và ý chí vượt khó, và đấy là điều CLB Becamex TP.HCM đang hướng tới.

CLB Becamex TP.HCM sẽ gặp nhiều thử thách lớn, trước mắt là trận tiếp CLB Công an TP.HCM trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Không thể phủ nhận rằng sự cố visa là một bài học lớn về khâu quản lý hành chính, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Đội bóng đất Thủ đang nỗ lực khắc phục, đồng thời hoàn thiện công tác nội bộ để tránh lặp lại những sự việc tương tự trong tương lai.

Phía trước, trận đấu gặp CLB Công an TP.HCM là bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh tinh thần của tập thể. Người hâm mộ đang chờ đợi một màn trình diễn kiên cường, dù lực lượng không đầy đủ. Với khát vọng cống hiến và niềm tin vào màu cờ sắc áo, các cầu thủ CLB Becamex TP.HCM hứa hẹn sẽ bước ra sân với quyết tâm cao nhất.

Sau 3 vòng đấu V-League mùa giải mới, CLB Becamex TP.HCM mới có 3 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Anh Đức cũng vừa bị loại khỏi Cúp quốc gia sau khi thua đội hạng Nhất Trường Tươi Đồng Nai. 1-3.