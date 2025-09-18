Ronaldo còn không có trong danh sách dự bị, Al Nassr vẫn hủy diệt đối thủ 18/09/2025 12:49

(PLO)-Al Nassr hủy diệt Istiklol 5-0 khi Ronaldo còn không có tên trong danh sách dự bị...

Al Nassr ra quân trận đầu ở giải hạng 2 châu lục - AFC Champions League 2, Ronaldo còn không có trong danh sách thi đấu, kể cả dự bị.

HLV Jorge Jesus bản lĩnh đến độ “cất” đội hình A để tiếp Istiklol đến từ Tajikistan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng D. Những trụ cột đẳng cấp thế giới đều được HLV Jorge Jesus không cho ra đội hình xuất phát như Sadio Mane, Brozovic, Kingsley Coman... Ronaldo còn không có trong danh sách dự bị nhưng Al Nassr vẫn đến bại đại diện của Tajikistan 5-0.

Bảng D quá nhẹ đối với Al Nassr khi 3 đội khác gồm Goa (Ấn Độ),Istiklol (Tajikistan) và Al Zawraa (Iraq) đều chỉ là những CLB tầm thường. Có lẽ Al Nassr nhất bảng này chỉ là yếu tố thời gian.

Tuổi 40, HLV Jorge Jesus sử dụng Ronaldo đúng trận và vừa phải chăng? Ảnh:SCMP

Dù không có Ronaldo, HLV Jorge Jesus cũng “thòng” những tay săn bàn giỏi trong danh sách như Sadio Mane, Brozovic, Salem Al Najdi. Al Nassr đã “dội mưa gôn” vào lưới đối thủ 5 lần.

Nhìn chung ở khu vực Tây Á chỉ có mỗi Al Nassr là cực mạnh, còn lại chỉ những đội tầm trung bình của những nền bóng đá trung bình châu Á mà thôi. Ronaldo và đồng đội mà không lên ngôi vô địch Tây Á để vào chung kết toàn giải thì rất đáng thất vọng.

Năm nay các ông lớn Tây Á đều đá ở sân chơi Champions League Elite, còn Al Nassr của Ronaldo phải xuống chơi giải hạng nhì châu lục.

Ronaldo còn không có tên danh sách dự bị nhưng đồng đội 5 lần chọc thủng lưới Istiklol. Ảnh: AFC

Saudi Arabia có 4 đại diện đá các giải châu Á thì 3 đội đá giải cao nhất Elite, chỉ Al Nassr phải chơi giải hạng 2. Al Nassr ra quân trận đầu đã thắng đậm, khả năng họ nhất bảng với 6 trận toàn thắng là rất cao. Tuy nhiên việc Al Nassr đi sâu vào giải hay không mới là điều quan trọng. Vào vòng Knock out hãy chờ tập thể ngôi sao đẳng cấp thế giới của Al Nassr thể hiện ra sao?