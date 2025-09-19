Kỳ lạ ngôi sao Rashford ghi bàn bằng cả đội hình MU 19/09/2025 13:15

(PLO)- Ngôi sao Rashford đang dần tìm lại cảm giác của một ngôi sao lớn khi tỏa sáng trong màu áo Barcelona ở đấu trường lớn UEFA Champions League.

Trận đấu rạng sáng 19-9 trên sân St. James’ Park của Newcastle cũng là màn ra mắt Champions League mùa này của đội bóng xứ Catalan ghi đậm dấu ấn của Rashford và cho thấy anh vẫn còn nguyên giá trị ở đấu trường lớn nhất châu Âu.

Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League 2025-2026 bằng một chiến thắng đầy bản lĩnh 2-1 trước chủ nhà Newcastle United ngay trên đất Anh. Ngôi sao Rashford là người mở ra cánh cửa chiến thắng với pha lập công ở phút 58 sau đường chuyền dọn cỗ từ Jules Kounde. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, tiền đạo người Anh tung cú sút xa chân phải đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả St. James’ Park. Chủ nhà Newcastle vùng lên và có bàn rút ngắn cách biệt nhờ Anthony Gordon, nhưng không đủ cho họ giành điểm.

Với cú đúp này, ngôi sao Rashford đã có hai bàn thắng cho Barcelona mùa giải 2025-2026. Sau 5 lần ra sân trên mọi đấu trường (4 ở La Liga, 1 tại Champions League), anh đã đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo. Những con số ấy không quá rực rỡ, nhưng so với tình cảnh hiện tại của Manchester United, đội bóng cũ của anh, lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Chân sút người Anh tỏa sáng rực rỡ với cú đúp cho Barcelona ở mặt trận Champions League. Ảnh: EPA.

Man United sau 4 vòng ở Premier League mới chỉ ghi được 4 bàn thắng. Điều đáng nói, trong số đó, chỉ có hai bàn thực sự đến từ cầu thủ của họ: một từ Bruno Fernandes và một từ tân binh Bryan Mbeumo. Hai bàn còn lại đến từ… phản lưới nhà của Rodrigo Munis (Fulham) và Josh Cullen (Burnley). Tức là, tính đến lúc này, số bàn thắng của ngôi sao Rashford trong màu áo Barcelona đã ngang bằng với toàn bộ thành tích ghi bàn “tự thân” của Manchester United tại Premier League mùa này.

Tình thế của Man United càng thêm đáng lo khi họ mới chỉ giành được 4 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Sự thiếu sắc bén trên hàng công là nguyên nhân lớn khiến đội bóng của HLV Ruben Amorim chật vật. Cái tên Rashford, vốn từng là niềm hy vọng lớn nhất ở Old Trafford, giờ lại tỏa sáng trong màu áo khác và khiến cổ động viên Quỷ đỏ thêm phần tiếc nuối.

Trong khi đó, Barcelona dường như đã khởi sắc ngay từ giai đoạn đầu mùa. Sau cú sốc bị Real Madrid vượt mặt trong cuộc đua La Liga năm ngoái, HLV Hansi Flick đã quyết tâm làm mới hàng công. Việc ngôi sao Rashford hòa nhập nhanh và ghi bàn quan trọng giúp Blaugrana tự tin hướng tới mục tiêu lớn ở cả La Liga lẫn Champions League. Bên cạnh đó, việc anh thi đấu bùng nổ cũng chứng tỏ quyết định rời Old Trafford vào mùa hè là bước đi đúng đắn.

Người hâm mộ MU nuối tiếc khi đội nhà đang chật vật lại để mất tiền đạo Rashford về tay Barca. Ảnh: EPA.

Rashford mới 27 tuổi, đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp. Sự trở lại phong độ tại Barcelona là bước ngoặt để anh tìm lại hình ảnh tiền đạo từng khiến cả Premier League khiếp sợ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, không loại trừ khả năng Rashford sẽ trở thành ngôi sao số một trong hàng công của HLV Hansi Flick, nhất là khi Robert Lewandowski bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Câu chuyện Rashford – Barcelona - Manchester United vì vậy đang được đặt cạnh nhau đầy mỉa mai. Một bên là ngôi sao Rashford hạnh phúc, thăng hoa, tìm lại niềm tin. Bên kia, Man United loay hoay, phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ để ghi bàn.

Trong lúc người hâm mộ Quỷ đỏ ngày càng mất kiên nhẫn và đồng thanh kêu gọi HLV Ruben Amorim từ chức, hình ảnh ngôi sao Rashford ăn mừng trong màu áo Blaugrana chắc chắn khiến nhiều cổ động viên ở Old Trafford vừa tiếc nuối, vừa cay đắng.