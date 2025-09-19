HLV Pep Guardiola dự báo Haaland sẽ qua mặt Messi và Ronaldo 19/09/2025 11:22

(PLO)- Mở màn Champions League tại sân Etihad tiếp tục chứng kiến một Erling Haaland không thể ngăn cản và HLV Pep Guardiola dự báo ngôi sao người Na Uy sẽ qua mặt Messi, Ronaldo.

Tiền đạo người Na Uy đã phá vỡ thêm một kỷ lục, khi trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử giải đấu đạt mốc 50 bàn thắng. Trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Napoli, Haaland là nhân vật trung tâm, và màn trình diễn của anh khiến cả châu Âu phải thán phục.

Khoảnh khắc đáng nhớ đến ở phút 56. Từ đường chuyền như đặt của Phil Foden bên cánh phải, Haaland chọn vị trí hoàn hảo và đánh đầu gọn gàng tung lưới đối thủ. Pha lập công này đã giúp Man City khai thông thế bế tắc, và đưa Haaland lên đỉnh mới của Champions League.

Anh cán mốc 50 bàn chỉ sau 49 trận, vượt xa thành tích của Ruud van Nistelrooy, người từng cần tới 62 lần ra sân để chạm đến con số này. Với hiệu suất khủng khiếp như vậy, không ai còn nghi ngờ rằng Haaland đang trên đường trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử.

Haaland liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương ở trên mọi đấu trường. Ảnh: EPA.

HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự tự hào khi nói về học trò: “Những con số đã nói hết. Cậu ấy đang đứng ngang hàng với Van Nistelrooy, Lewandowski, và tiệm cận với Ronaldo cùng Messi, hai “quái vật” đã định nghĩa kỷ nguyên bóng đá trong hai thập kỷ qua. Về bàn thắng, Erling thật sự không thể tin được”.

Khi được hỏi liệu Haaland có thể vượt qua kỷ lục 140 bàn của Cristiano Ronaldo ở Champions League hay không, HLV Pep Guardiola không ngần ngại: “Nếu duy trì nhịp độ này trong 10 hay 12 năm nữa, tại sao lại không? Cậu ấy hoàn toàn có thể”.

Ở tuổi 25, Haaland còn rất nhiều thời gian phía trước. Thể hình, bản năng săn bàn và khả năng duy trì phong độ của anh khiến nhiều người tin rằng việc vượt qua CR7 chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự hiện diện của anh cũng tạo ra sức ép khủng khiếp cho mọi hàng thủ. Napoli, vốn nổi tiếng phòng ngự chắc chắn, vẫn không thể ngăn cản Haaland đánh dấu cột mốc lịch sử bằng một bàn thắng điển hình cho sự lạnh lùng và chính xác.

HLV Pep Guardiola tự hào với "cỗ máy ghi bàn" của Man City. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, cuộc chơi lớn ở Etihad không chỉ có Haaland. Phil Foden cũng xứng đáng được vinh danh khi chơi một trận xuất sắc. Sau khi góp công lớn trong chiến thắng 3-0 trước Manchester United cuối tuần trước, Foden tiếp tục duy trì phong độ rực sáng. Anh là người kiến tạo cho bàn mở tỷ số, đồng thời khiến hàng thủ Napoli khổ sở bởi khả năng di chuyển linh hoạt và những pha xử lý đầy sáng tạo.

HLV Pep Guardiola dành những lời khen nồng nhiệt cho cậu học trò trưởng thành từ lò đào tạo của Man City: “Chúng tôi đã nhớ Phil biết bao. Hai trận gần đây, cậu ấy trở lại đúng là Phil mà chúng tôi biết: cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Ở gần vòng cấm, Phil cực kỳ nguy hiểm. Cậu ấy có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nữa”.

Mùa giải trước, Foden từng trải qua giai đoạn phong độ đi xuống, không còn giữ được sự bùng nổ. Nhưng giờ đây, tiền vệ 24 tuổi đã tìm lại cảm hứng. HLV Pep Guardiola thừa nhận Foden là mẫu cầu thủ cần sự quan tâm đặc biệt: “Mọi người đều cần tình yêu, nhưng Phil thì đặc biệt nhạy cảm. Cậu ấy cần sự ủng hộ, sự gần gũi từ bạn bè, từ tôi, từ cả CLB. Khi cảm thấy hạnh phúc, cậu ấy phản ứng đúng với bản chất thiên tài của mình”.

Rất khó ngăn cản Haaland ghi bàn cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Ảnh: EPA.

Có thể thấy, sự trở lại đúng lúc của Foden mang đến cho Man City thêm một ngôi sao nội chất lượng, song hành cùng Haaland trên hàng công. Bộ đôi này từng góp phần quan trọng giúp Man City hoàn tất chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp vào năm 2024, và giờ đang tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong hành trình chinh phục châu Âu.

Chiến thắng trước Napoli đã giúp Man City giữ vững mạch bất bại, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này. Với một Haaland liên tục viết lại lịch sử và một Foden đang thăng hoa, HLV Pep Guardiola có trong tay hai quân bài tấn công lợi hại bậc nhất châu Âu.

Và với những gì Haaland đang làm khiến cả giới bóng đá phải tính toán lại. Khi Ronaldo và Messi đã bước qua đỉnh cao, người ta tự hỏi ai sẽ trở thành gương mặt kế thừa. Và Haaland, với những cột mốc liên tiếp bị anh phá vỡ, chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi đó. Trong khi ấy, Foden nhắc nhở tất cả rằng tài năng bản địa nước Anh vẫn đủ sức tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất.