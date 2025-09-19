Vòng loại Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam “lấy” 3 điểm là mệnh lệnh 19/09/2025 11:14

Tuyển Việt Nam phải đánh bại Hong Kong trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng E, vòng loại futsal Asian Cup 2026 tại nhà thi đấu Lâm Bình, Hàng Châu, Trung Quốc.

Bảng E, Hong Kong được đánh giá là đối thủ nhẹ cân nhất của tuyển Futsal Việt Nam so với chủ nhà Trung Quốc và Lebanon nên mệnh lệnh chiến thắng là điều không thể khác với thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Hong Kong (đỏ) trong trận thua Trung Quốc 0-6 năm 2024, tuyển Futsal Việt Nam sẽ có 3 điểm đầu trước Hong Kong. Ảnh: AFC

Tuyển Futsal Việt Nam từng 7 lần góp mặt ở VCK Futsal Asian Cup, còn Hong Kong thì nuôi mục tiêu lần thứ 6 góp mặt qua vòng loại này. Nếu xét về con số thì Hong Kong thực ra cũng không thua kém Việt Nam nhưng xét ở quy mô rộng hơn là World Cup thì Futsal Việt Nam từng hai lần góp mặt còn Hong Kong thì không.

Futsal Hong Kong thuộc trung bình yếu châu Á, những năm trước vòng loại Asian Cup còn đá theo kiểu khu vực mà Hong Kong thì tham gia khu vực Đông Á, Nơi đây, chỉ có mỗi Nhật Bản là mạnh, còn lại đều là đội nghiệp dư thì Hong Kong rất dễ chen chân vào VCK Asian Cup. Trong khi khu vực Đông Á cũng số suất bằng Đông Nam Á (trước đây) là 3 suất.

Tuyển Việt Nam được chuẩn bị rất chu đáo cho mục tiêu nhất bảng E, vòng loại Asian Cup 2026. Ảnh: AFC

Nay vòng loại futsal Asian Cup cũng bốc thăm và chia bảng trên bình diện toàn châu lục như bóng đá 11 người nên Hong Kong hết hưởng lợi từ “quota khu vực”.

Tuyển Futsal Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2026 này rất chu đáo, ngoài việc những đợt tập trung trong nước, năm qua tuyển Việt Nam đá giao hữu quốc tế với những đội mạnh rất nhiều. Trước khi đến Hàng Châu dự vòng loại Asian Cup 2026, tuyển Futsal Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Kuwait với hai trận giao hữu thắng chủ nhà 3-2 và 3-1.

Ngoài việc tuyển Futsal Việt Nam phải có vé đi Asian Cup 2026 thì nhiệm vụ giành thứ hạng cao tại SEA Games 33 cuối năm nay cũng rất quan trọng. Trên bình diện Đông Nam Á, ngoài Thái Lan, còn có những đối thủ đáng gờm khác là Indonesia, Malaysia và Myanmar nên không hề dễ cho tuyển Việt Nam.

Về đối thủ Hong Kong, Việt Nam buộc phải thắng và thực lực thắng được, cái chính là hai đối thủ còn lại là tuyển Trung Quốc và Lebanon. Futsal Trung Quốc đã bắt đầu có đầu tư và có tiến bộ. Asian Cup 2024 tuyển Việt Nam chật vật lắm mới thắng Trung Quốc 1-0.

Còn Lebanon, đây là đội bóng khó đoán. Tuyển Việt Nam từng hai lần chạm trán với họ trong hai trận Play off lượt đi và về tranh vé cuối cùng khu vực châu Á đi World Cup 2021 (thời điểm dịch bệnh COVID-19 tràn lan) tại UAE. Lebanon cũng là từng là kẻ phá bĩnh khi đánh bại thế lực thứ tư châu Á Thái Lan 5-2 ở VCK Asian Cup 2018 tại Đài Loan...

Trước mắt Futsal Việt Nam cần giải quyết xong Hong Kong với 3 điểm bỏ túi sau đó tính tiếp. Lịch đấu lượt trận đầu bảng E có lợi cho tuyển Việt Nam khi đá xong với Hong Kong, toàn đội sẽ được thị khán trận Trung Quốc - Lebanon hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, qua đó toàn đội tuyển Việt Nam sẽ “đọc vị” và “cập nhật” chuẩn bị đối đầu với hai đối thủ này.

Vòng loại Asian Cup 2026 có 31 đội chia làm 8 bảng tham dự. Kết thúc vòng loại xác định 15 đội cùng chủ nhà Asian Cup 2026 là Indonesia đá VCK diễn ra vào tháng 1-2026.

Dự đoán tuyển Việt Nam thắng 5-1.

+ Trung Quốc- Lebanon (18 giờ 30):

Dù là lượt trận đầu nhưng đây sẽ là cuộc chiến một mất, một còn vì đội thắng có ưu thế cực lớn. Lebanon có nhiều cá nhân xuất sắc. CLB Bank of Beirut rất mạnh, nổi tiếng châu Á là “linh hồn” của đội tuyển Lebanon.

Dự đoán: Lebanon thắng 3-2.