Mourinho hết thời, không còn đường lui vì 'đốt cháy quá nhiều cây cầu' 20/09/2025 07:29

Jose Mourinho là một HLV cực kỳ thành công, nhưng Người đặc biệt dường như đã hết lựa chọn sau khi phá vỡ mối quan hệ với hầu hết các CLB hàng đầu châu Âu. Jose Mourinho hết thời vì "đốt cháy quá nhiều cây cầu".

Đã có một thời, rất lâu rồi, Jose Mourinho chính là câu trả lời cho mọi cuộc khủng hoảng của các CLB. Đội bóng của bạn đang trải qua thời kỳ khó khăn? Bạn có một HLV thiếu năng lực? Bạn cần một ngôi sao đẳng cấp? Hãy gọi cho Jose Mourinho và ông ấy sẽ sẵn lòng cho bạn mượn thương hiệu độc quyền của mình để xoay chuyển tình thế với một mức giá phải chăng.

Mourinho đã tận hưởng những ngày tháng huyền thoại của mình, khởi đầu với tư cách là một phiên dịch viên dưới thời HLV Bobby Robson tại Barcelona, ​​rồi chức vô địch Champions League huyền thoại cùng Porto và kỷ nguyên vàng son bền vững cùng Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Mourinho là một nhà vô địch liên tiếp, gần như chắc chắn đội bóng của Mourinho sẽ có được những danh hiệu. Và việc Mourinho thu hút nhiều sự chú ý và cả chỉ trích cũng chẳng khiến ông ngán ngại.

Đó là lý lịch của Mourinho. Nhưng ở tuổi 62 và với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp độ cao nhất, Mourinho đã không còn tỏa sáng nữa. Mourinho đã ở đây quá lâu, trải qua quá nhiều buổi họp báo nảy lửa, lăng mạ quá nhiều trọng tài, bất hòa với quá nhiều ông chủ CLB, gạt bỏ quá nhiều cầu thủ, đến mức ông sắp hết đường lui. Mourinho đã "đốt cháy quá nhiều cây cầu" khiến mọi thứ đi đến bế tắc.

Mourinho hết thời vì "đốt cháy quá nhiều cây cầu". ẢNH: EPA

Khi Mourinho bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8 vì không giành được vé dự Champions League, dường như đó là cái kết kinh điển cho chu kỳ Mourinho điển hình. Mourinho có những xung đột về chuyển nhượng, tranh cãi với trọng tài, một khoản tiền phạt nặng và lệnh cấm chỉ đạo, nhưng lần này không có danh hiệu nào, khi Fenerbahce về nhì tại Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ.

Mourinho từng được đồn đoán sẽ trở lại Premier League. Ý tưởng về việc "Người Đặc Biệt" trở lại Anh, thu hút khán giả và tạo nên những màn kịch tính luôn thu hút sự chú ý. Nhưng Nottingham Forest đã từ chối Mourinho, thay vào đó chọn Ange Postecoglou sau khi sa thải Nuno Espirito Santo. Và giờ đây, Mourinho đã trở lại Bồ Đào Nha.

Mourinho đã đồng ý tiếp quản Benfica sau khi HLV Bruno Lage bị sa thải vì trận thua ngược 2-3 trước Qarabag tại Champions League. Mourinho từng dẫn dắt Benfica trước đây, mặc dù cách đây 25 năm chỉ với chín trận đấu, nghĩa là Benfica vẫn chưa trải qua thời hoàng kim của Mourinho.

Benfica là một CLB lớn đang tham dự Champions League, nên đây không phải là một bước lùi đối với Mourinho, người có danh hiệu gần nhất là chức vô địch Conference League với AS Roma. Nhưng việc trở về quê hương Bồ Đào Nha, lần đầu tiên kể từ khi rời Porto 21 năm trước để đến Chelsea, có lẽ là một sự thừa nhận rằng Mourinho không còn có thể kiếm được những công việc béo bở ở châu Âu nữa.

Suy cho cùng, quyền lực của Mourinho đang suy yếu, không còn nhiều lựa chọn nữa, nhất là khi ông đã dẫn dắt Manchester United, Chelsea và Tottenham ở Anh, Real Madrid ở Tây Ban Nha, Inter Milan và AS Roma ở Ý. Liệu Paris Saint-Germain hay Bayern Munich có cân nhắc Mourinho khi họ cần một HLV mới không?

Mourinho khó có thể chấp nhận điều đó, nhưng thời của ông ta đã qua rồi. Danh tiếng của Mourinho như một bậc thầy phản công, một kẻ phá bĩnh tối thượng, có khả năng vô hiệu hóa ngay cả những đòn tấn công mạnh nhất, đã phai mờ theo năm tháng.

Thật không may cho Mourinho, danh tiếng ấy đã bị thay thế bằng một HLV quá tiêu cực, cáu kỉnh và kém hấp dẫn. Phong cách bóng đá và cá tính của Mourinho sẽ chẳng còn quan trọng nếu ông vẫn đạt được kết quả tốt, nhưng dù vẫn ở mức khá, thành tích của Mourinho không còn được coi là xuất sắc nữa.

Việc chuyển đến Benfica dường như chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp của Mourinho một bước chân. Mourinho đã từng nói về mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha một ngày nào đó. Động thái này có thể là một lời thừa nhận rằng Mourinho đã từ bỏ việc theo đuổi những thương vụ từng làm nên tên tuổi của mình.