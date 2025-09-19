Người hâm mộ Man City nổi giận vì De Bruyne bị đối xử tàn nhẫn 19/09/2025 12:06

(PLO)- Người hâm mộ Man City nổi giận vì De Bruyne bị đối xử tàn nhẫn trong trận thua của Napoli tại Champions League.

Kevin De Bruyne đã trở lại Manchester City với tư cách là cầu thủ của Napoli tại Champions League vào rạng sáng nay 19-9, nhưng sự trở lại của tiền vệ biểu tượng này tại Sân vận động Etihad lại không kéo dài được lâu.

Người hâm mộ Manchester City đã vô cùng thất vọng khi màn trở lại của Kevin De Bruyne kết thúc chỉ sau 27 phút. Cầu thủ người Bỉ trở lại sân vận động Etihad với tư cách là tiền vệ của Napoli đối đầu với chính đội bóng cũ Manchester City tại Champions League.

De Bruyne là huyền thoại của Man City, nơi anh đã giành được sáu chức vô địch Premier League, Champions League, hai Cúp FA và năm Cúp Liên đoàn. Thật không may cho De Bruyne, sự trở lại của anh thậm chí còn chưa đầy nửa giờ.

De Bruyne nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ Man City khi trở lại Etihad. ẢNH: EPA

HLV Antonio Conte của Napoli buộc phải rút De Bruyne ra khỏi sân khi Giovanni Di Lorenzo phạm lỗi với Erling Haaland và nhận thẻ đỏ vì cản phá một cơ hội ghi bàn. Sau khi chỉ còn ba hậu vệ, Conte buộc phải rút De Bruyne ra và đưa Mathias Olivera vào sân.

De Bruyne trông thật thảm hại khi lê bước rời sân. Các cổ động viên Man City nổi giận đã hát tặng De Bruyne bài hát để xoa dịu: "Ôi Kevin De Bruyne" theo giai điệu bài Seven Nation Army của ban nhạc White Stripes. Khi De Bruyne ngồi xuống băng ghế dự bị của Napoli, rất đông người hâm mộ bóng đá đã chia sẻ suy nghĩ của mình ngay lập tức trên mạng xã hội.

Một người hâm mộ Man City cho biết: "Khi tôi nghĩ về việc Napoli thay thế De Bruyne vào phút thứ 27. Thật nực cười, chắc chắn bạn đang đùa tôi". Một người khác nói thêm: "Làm sao bạn có thể loại bỏ De Bruyne? Không còn là lễ hội Homecoming nữa", trước khi một người ủng hộ đặc biệt thất vọng nói: " Thật sự rất buồn".

Tuy nhiên, một số cổ động viên Manchester United cũng đồng cảm sau khi De Bruyne rời sân. Nhắc đến những cựu cầu thủ Manchester United giờ đã trở thành ngôi sao của Napoli là Scott McTominay và Rasmus Hojlund, một cổ động viên đã viết tweet: "De Bruyne bị hy sinh trước McTominay và Hojlund. "Cú ngã" của De Bruyne cần được xem xét lại".

Người hâm mộ Man City nổi giận vì De Bruyne bị đối xử tàn nhẫn khi Conte sớm thay tiền vệ người Bỉ ra nghỉ. ẢNH: OFFSIDE

Một người hâm mộ MU khác viết: "Là HLV của Napoli, tại sao ông lại thay Kevin De Bruyne, đặc biệt là khi Hojlund là một lựa chọn để đưa ra nghỉ?". Một người khác nói thêm: "Thật thiếu tôn trọng khi rút De Bruyne ra khỏi sân sau khi Napoli nhận thẻ đỏ, trong khi vẫn còn Hojlund trên sân".

De Bruyne chuyển đến Napoli vào mùa hè này dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Bỉ trước đó đã thừa nhận anh muốn ở lại Man City, nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã không đề nghị anh một hợp đồng mới.

De Bruyne đang có khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Conte. Anh đã đóng góp hai bàn thắng trong ba trận đầu tiên tại Serie A cho Napoli và rất muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City. Tuy nhiên, bây giờ, De Bruyne sẽ phải chờ đến trận đấu tiếp theo của Napoli tại Champions League, gặp Sporting Lisbon vào ngày 1-10.