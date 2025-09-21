Khắc nghiệt đấu sớm vòng 4 V-League bất phân thắng bại 21/09/2025 12:32

(PLO)- Đấu sớm vòng 4 V-League với ba trận đều khép lại với kết quả hòa khiến nhà cựu vô địch Hà Nội FC và những người cùng khổ SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa chôn chân dưới đáy bảng.

Cục diện trên bảng xếp hạng chưa có nhiều xáo trộn khi các đội khát điểm bị cầm chân, đồng thời giữ họ tiếp tục ở nhóm cuối, trong đó gồm có Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC sau loạt trận đấu sớm vòng 4 V-League. Nó cũng đồng nghĩa với những CLB vốn được kỳ vọng vươn lên nhóm đầu như Thể Công Viettel hay Hải Phòng cũng đánh rơi cơ hội bứt phá, khiến cuộc đua trở nên căng thẳng và khó lường hơn.

Tâm điểm dồn về trận derby Thủ đô giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel. Đây là trận đấu mang tính chất danh dự giữa hai đội bóng cùng thành phố, cũng là thời cơ cho tân HLV Adachi tìm lại cảm giác chiến thắng cho học trò sau chuỗi khởi đầu khá thất vọng. Vì thế, CLB Hà Nội nhập cuộc quyết liệt, dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận.

Lão tướng Văn Quyết vẫn đóng vai trò nhạc trưởng, còn tiền đạo Tuấn Hải là người chớp thời cơ để mở tỷ số ở phút 36, mang đến sự phấn khích cho các khán giả trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, lợi thế ấy không được bảo toàn lâu. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Popov chứng minh bản lĩnh chiến binh với lối chơi kỷ luật và quyết tâm. Chỉ chưa đầy 10 phút sau giờ nghỉ, Khuất Văn Khang lên tiếng với bàn gỡ 1-1 ở phút 54, khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Các cầu thủ Hà Nội FC luyến tiếc vì không thể bảo toàn thành quả ở trận derby Thủ đô. Ảnh: CCT.

Cả hai đội tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng trong hơn nửa giờ còn lại, nhưng sự xuất sắc của hai thủ môn cùng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khép lại màn so tài nảy lửa với tỷ số hòa. CLB Hà Nội tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng và mới chỉ có 2 điểm sau bốn trận, trong khi Thể Công Viettel vẫn duy trì sự ổn định nhưng bỏ lỡ cơ hội vươn cao hơn ở tốp đầu.

Trong lúc đó, chủ nhà Thanh Hóa tiếp khách Hải Phòng rất khát khao có một chiến thắng. Nhưng đội bóng đất Cảng bất ngờ có lợi thế lớn ngay trong hiệp 1 với hai pha lập công của Antonio và Mạnh Dũng. Khán giả trên sân Thanh Hóa có phần lo lắng, nhưng đội bóng con cưng không buông xuôi. Sang hiệp 2, chủ nhà sốc lại tinh thần và dốc sức chiến đấu bền bỉ. Lê Văn Thuận rút ngắn cách biệt ở phút 51, trước khi ngoại binh Mbobji kịp ghi bàn gỡ hòa quý giá phút 78.

Kết quả 2-2 ở trận đấu sớm vòng 4 V-League đã giúp Thanh Hóa thoát hiểm trong gang tấc và cho thấy ý chí bứt phá tiềm ẩn, bất chấp họ mới chỉ có 2 điểm sau 4 vòng, tiếp tục đứng ở nhóm cuối bảng. Phía bên kia, Hải Phòng cũng tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng trên sân khách, nên không thể nhảy vào tốp 3.

Xuân Bắc và đồng đội giữ lại 1 điểm quý giá trước SHB Đà Nẵng giàu kinh nghiệm hơn sau loạt trận đấu sớm vòng 4 V-League. Ảnh: CCT.

Một kịch bản kịch tính khác xuất hiện tại cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn nhập cuộc quyết tâm và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành đối thủ, nhưng PVF-CAND không dễ bị khuất phục. Hai đội giằng co với những pha bóng tốc độ, và kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng sự cân bằng.

Đáng chú ý, bàn gỡ 2-2 ở phút 86 đã giúp PVF-CAND kịp níu lại một điểm quý giá. Ngược lại, SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể biết thắng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đội bóng này vẫn ngụp lặn trong nhóm cuối bảng, thiếu đi một cú hích cần thiết để trở lại quỹ đạo.

Nhìn tổng thể, đấu sớm vòng 4 V-League chứng kiến những trận cầu giàu kịch tính, nhiều bàn thắng và cảm xúc, nhưng lại chưa có sự bứt phá rõ rệt cho nhiều đội bóng lớn. Thống kê sau 4 vòng cho thấy có đến 5 đội chưa giành nổi một chiến thắng nào, biến cuộc đua trụ hạng ngay từ đầu mùa trở nên căng thẳng.