Vòng loại futsal Asian Cup 2026, Việt Nam - Hong Kong 9-1: Đánh bại đối thủ 9-1, tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ 20/09/2025 16:46

Nhà thi đấu Lâm Bình ở Hàng Châu, Trung Quốc đã chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại Hong Kong 9-1 ở lượt trận mở màn bảng E vòng loại Futsal Asian Cup 2026.

Rõ ràng Hong Kong không phải là đối thủ ở sân chơi 5 người của tuyển Futsal Việt Nam dẫu Hong Kong có số lần dự VCK Asian Cup 5 lần so với Việt Nam 7 lần. HLV Diego Giustozzi của Futsal Việt Nam hầu như ngồi suốt trong ghế kỹ thuật mà không phải ra chỉ đạo hay điều chỉnh thế trận vì nó... diễn ra một chiều.

Tuyển Futsal Việt Nam có một thế trận không khó trước Hong Kong và ghi 9 bàn. Ảnh: AFC

Tuyển Futsal Việt Nam đã 9 lần chọc thủng lưới Hong Kong với những bàn thắng của Đoàn Phát, Thịnh Phát, Gia Hưng, Đa Hải, Đức Hòa, Minh Quang...

Hong Kong có bàn danh dự cũng chỉ mỗi “tội” của thủ môn Phạm Văn Tú vì quá rảnh rỗi, thiếu tập trung trao cơ hội cho Hong Kong ghi bàn danh dự.

Ngay đầu trận, Hong Kong đã thể hiện là một đội bóng khỏe, họ trụ, ngăn chặn, tranh chấp rất ấn tượng, tuy nhiên đó là những phẩm tương đối tốt duy nhất, còn lại cách chơi, mảng miếng, chiến thuật, hay ngôi sao thì hoàn toàn không có. Lắm lúc khi bị thua bàn quá nhiều cầu thủ Hong Kong lại nổi bóng, đá xấu và phải nhận thẻ đỏ.

Ra quân trận đầu tuyển Futsal Việt Nam đã không phải gặp khó khăn nào trong việc lấy trọn 3 điểm, tạo hưng phấn cho chiến dịch lên ngôi nhất bảng E.

Các cầu thủ Hong Kong ăn mừng ghi bàn danh dự vào lưới tuyển Việt Nam. Ảnh:AFC

Việc đánh bại Hong Kong là điều đã nằm trong kế hoạch của tuyển Việt Nam, của HLV Diego Giustozzi.

Hai đối thủ tranh chấp ngôi nhất bảng của tuyển Việt Nam vẫn ở phía trước đó là chủ nhà Trung Quốc và Lebanon. Gần đây, tuyển Việt Nam gặp những đối thủ này luôn rất thách thức. Tuy nhiên tuyển Futsal Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn từ thứ hạng FIFA, thành tích lẫn chuyên môn.

Lúc 18 giờ 30 ngày 20-9 là trận Trung Quốc gặp Lebanon.

Lượt trận thứ 2 bảng E ngày 22-9: Lebanon - Hong Kong (14 giờ 30), Trung Quốc - Việt Nam (18 giờ 30).