Tổng hợp lượt trận đầu vòng loại futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam vẫn trên đỉnh bảng E 21/09/2025 10:55

Trận thứ 2 của lượt trận đầu bảng E vòng loại futsal Asian Cup 2026 ngày 20-9, Lebanon đánh bại bảng trưởng Trung Quốc 2-1 và tuyển Việt Nam vẫn duy trì ngôi đầu.

Tuyển Futsal Việt Nam đứng ở ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ nhất khi thầy trò HLV Diego Giustozzi thắng Hong Kong 9-1. Việc duy trì ngôi đầu trong nỗ lực tột độ luôn là điều có lợi bởi nếu lượt trận cuối Việt Nam hòa đối thủ (có thể là Lebanon) thì vẫn đảm bảo ngôi đầu.

Tuyển Việt Nam thắng dễ Hong Kong 9-1. Ảnh: AFC

Việc bảng trưởng Trung Quốc ra quân trận đầu thua Lebanon khiến lượt trận thứ hai tuyển Việt Nam chạm trán với họ (lúc 18 giờ 30 ngày 22-9) sẽ nảy lửa, mang tính một mất, một còn vì chủ nhà Trung Quốc rơi vào thế “lưng dựa tường” bởi thua trận nữa thì hết cơ hội kể cả tấm vé vớt.

Tuyển Trung Quốc (xanh ngọc) thua Lebanon 1-2. Ảnh: AFC

Điểm qua 8 bảng đấu:

+ Bảng A: Không có bất ngờ xảy ra khi Úc đánh bại Mông Cổ 8-1, còn bảng trưởng Kuwait thắng Ấn Độ 4-1. Kuwait do cựu HLV tuyển Việt Nam, Bruno Garcia dẫn dắt, vừa qua tuyển Việt Nam trước khi sang Hàng Châu dự vòng loại đã có hai trận giao hữu toàn thắng Kuwait 3-2 và 3-1.

+ Bảng B: Anh cả futsal Đông Nam Á Thái Lan lại được làm bảng trưởng hủy diệt Brunei 15-1, Hàn Quốc thắng Bahrain 2-0.

Ông anh cả Iran (trắng) đi dạo cũng dội mưa gôn vào lưới Bangladesh 12 lần. Ảnh:AFC

+ Bảng C: bảng trưởng Tajikistan hạ Macao 10-2, còn cựu vô địch châu Á Nhật Bản thắng Campuchia nhẹ nhàng 5-0. Bảng này khả năng cao là Nhật Bản và Tajikistan tranh nhau ngôi nhất bảng. Tajikistan từng dự World Cup 2024 tại Uzbekistan.

+ Bảng D: (Ngày 18-10 mới thi đấu).

+ Bảng E: Tuyển Việt Nam ra quân trận đầu gặp kèo dưới Hong Kong và thắng dễ 9-1, trong khi đó chủ nhà Trung Quốc thất thủ trước Lebanon 1-2. Tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai tối 22-9.

Malaysia đánh bại UAE 1-0 có cơ hội tranh vé vớt vì bảng này ngôi nhất không thể thoát khỏi Iran. Ảnh: AFC

+ Bảng F: bảng trưởng Kyrgyzstan cũng dễ dàng hạ Đông Timor 9-1. Năm ngoái trong trận Play off World Cup 2024, tuyển Việt Nam đã thua đội này 2-3. Vào chung kết Play off quyết định tấm vé đi World Cup 2024 thì Kyrgyzstan thua Afghanistan 1-5. Ông anh thứ 3 của futsal châu Á là Uzbekistan đã thắng Palestine 7-1.

+ Bảng G: Bảng trưởng Malaysia có chiến thắng tối thiểu trước UAE 1-0, còn ông anh cả Iran dội mưa gôn vào lưới Bangladesh 12-0.

+ Bảng H (3 đội): Lượt trận đầu chủ nhà Myanmar được nghỉ, còn Afghanistan đã hủy diệt Maldives 10-1.