Vòng 4 V-League: Tốp dưới gồng mình vươn lên 20/09/2025 13:24

(PLO)- Ngày 20-9 với ba cặp đấu sớm vòng 4 V-League rất gay cấn với các đội nằm ở tốp dưới chưa biết mùi chiến thắng sẽ gồng mình đào thoát khỏi cửa tử.

Trên sân PVF ở vòng 4 V-League, tân binh PVF-CAND (3 điểm) sẽ chạm trán SHB Đà Nẵng (1 điểm). Đây là cuộc đối đầu cân bằng khi cả hai đều nằm trong nhóm ứng viên phải cạnh tranh quyết liệt cho mục tiêu trụ hạng. PVF-CAND đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng trước SL Nghệ An trên sân nhà, nhưng sau đó liên tiếp trắng tay khi làm khách trên sân Hải Phòng và Nam Định.

Về phía SHB Đà Nẵng cũng chỉ có được một trận hòa duy nhất trước Thanh Hóa ở vòng mở màn, rồi nhận hai thất bại liên tiếp trước Hà Tĩnh và Ninh Bình. Thực lực đôi bên không có quá nhiều chênh lệch, và trận đấu này mang ý nghĩa “6 điểm” trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Sự tỉnh táo và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định là yếu tố phân định thắng bại.

Ở sân Thanh Hóa đấu sớm vòng 4 V-League, chủ nhà Thanh Hóa (1 điểm) trở về tổ ấm để tiếp đón Hải Phòng (6 điểm). Sau hai trận thua liên tiếp trước Ninh Bình và Hà Tĩnh, đội bóng xứ Thanh đang tạm thời xếp cuối bảng. Nỗi lo càng tăng thêm khi họ vừa bị HA Gia Lai loại sớm ở Cúp Quốc gia với thất bại 0-2. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của HLV Choi Won-Kwon được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới.

Thanh Hóa gặp nhiều biến động hậu trường sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận tiếp Hải Phòng tại vòng 4 V-League. Ảnh: CCT.

Thời gian nghỉ trong dịp FIFA Days tháng 9 vừa qua là cơ hội quý giá để chiến lược gia người Hàn Quốc cùng ban huấn luyện tìm tiếng nói chung với các cầu thủ, qua đó định hình lại lối chơi, bắt đầu ở vòng 4 V-League.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng (đã thi đấu nhiều hơn một trận) đang sở hữu 2 chiến thắng cùng 2 thất bại. Điều đáng nói, cả hai thất bại đều diễn ra trên sân của các ứng viên vô địch Nam Định và CLB Công an Hà Nội, và đều với tỷ số sít sao. Chính vì thế, đội bóng đất Cảng được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ lẫn lực lượng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và sự tiếp lửa cuồng nhiệt của khán giả xứ Thanh chắc chắn là nguồn động lực lớn để Thanh Hóa hy vọng vào một kết quả tích cực.

Tâm điểm của ngày thi đấu sớm vòng 4 V-League là trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC (1 điểm) và Thể Công Viettel (7 điểm). Đây là cuộc chạm trán nảy lửa của hai ứng viên vô địch, và cũng là màn so tài giàu truyền thống và chứa đựng nhiều kịch tính.

Nhà cựu vô địch Hà Nội FC sau 3 trận mới có 1 điểm. Ảnh: CCT.

Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn khó khăn hiếm thấy khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, dẫn tới quyết định chia tay HLV Makoto. Tạm thời nắm quyền là Giám đốc kỹ thuật Adachi từng giữ vai trò đào tạo trẻ tại VFF. Dù vậy, nhiệm vụ của ông không hề dễ dàng, bởi đối thủ lần này là Thể Công Viettel, đối thủ cùng thành phố đang có phong độ thăng hoa dưới bàn tay của HLV Popov.

Thể Công Viettel đã toàn thắng trong hai trận gần nhất trước hai đại diện đến từ TP.HCM, và mới loại chính Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia với tỷ số 1-0. Với một đội hình ổn định, giàu sức trẻ và sự tự tin đang lên cao, Viettel đủ sức gây nhiều khó khăn cho đối thủ cùng thành phố.

Thể Công Viettel đang nằm ở tốp 3 với phong độ cao. Ảnh: CCT.

Phía bên kia, Hà Nội FC buộc phải thể hiện tinh thần vượt khó và niềm tự hào của một đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam. Liệu một chuyên gia giàu kinh nghiệm và có tư duy sư phạm như Adachi có thể giúp Hà Nội FC lột xác trong lần tái ngộ Viettel, hay họ sẽ tiếp tục nếm trải thêm một thất bại cay đắng trước kình địch đang thăng hoa?

Với những toan tính chiến thuật, những cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện và khát khao khẳng định bản thân của các cầu thủ, ba trận đấu vào ngày 20-9 hứa hẹn sẽ làm bùng nổ loạt đấu sớm vòng 4 V-League.