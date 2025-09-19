Bóng đá Đông Nam Á thế này có đuổi kịp thời đại? 19/09/2025 18:36

TX. Nam Định tiếp Ratchaburi ở giải châu Á cấp CLB với đội hình 10 tây, Johor Darul Tazim thua Buriram 1-2 cũng có 10 tây trong đội hình xuất phát. Bóng đá Đông Nam Á về đâu? Có theo kịp các khu vực khác của châu Á?

Ngày 18-9, Malaysia tổ chức hội thảo khoa học về trào lưu nhập tịch cầu thủ di sản. Lấy trọng tâm là tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 với đội Tây nhập tịch. Nhưng rồi liệu bóng đá Đông Nam Á tiến bộ vượt bậc theo mong đợi?

Đội hình xuất phát của TX.Nam Định chỉ có mỗi cầu thủ nội Lý Công Hoàng Anh trận tiếp Ratchaburi tối 17-9. Bóng đá Đông Nam Á đang... tây hóa Ảnh: AFC

Malaysia tiếp tục đi theo con đường nhập tịch để làm đòn bẫy cho cầu thủ nội phải tự nâng chất mình. Họ thành công hay không có lẽ phải đợi thời gian lên tiếng.

Lịch sử bóng đá Đông Nam Á vẫy vùng rất nhiều cách khác nhau nhưng không hiệu quả từ Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia rồi Malaysia.

Sân chơi châu lục là cơ hội để cầu thủ Đông Nam Á rèn giũa vì có nhiều đối thủ mạnh từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng các CLB Đông Nam Á, trong đó có TX.Nam Định, thậm chí CLB CA. Hà Nội dùng cầu thủ ngoại nhiều hơn cầu thủ nội, liệu bóng đá Việt Nam có được hưởng lợi?

Đội tuyển quốc gia mạnh khi nền bóng đá quốc gia đó có nhiều CLB đá giải châu lục chất lượng, nhưng thực tế hiện nay Tây đã chiếm hết suất thì cơ hội nào cho cầu thủ nội, cho việc đội tuyển quốc gia hưởng lợi?

Vissel Kobe của Nhật Bản thì dùng cầu thủ ngoại chừng mực. Ảnh: AFC

TX. Nam Định và CLB CA. Hà Nội có rất nhiều cầu thủ nội tiềm năng, nhưng đều bị đánh bật khỏi hoặc không thể tiếp cận cơ hội chạm mặt với những đối thủ nước ngoài, không thể góp mặt trong đội hình chính của các trận.

Vấn đề cao nhất bây giờ đối với các CLB Đông Nam Á là cầu thủ nội không thể gánh vác, nếu không muốn nói là thua thảm...nên phải dùng cầu thủ ngoại chiếm đa số.

Câu hỏi tiếp theo đặt ra? Cầu thủ ngoại dày đặc có giúp CLB đi sâu vào giải không, trong khi lương thưởng, chuyển nhượng của họ lại rất cao.

Năm ngoái TX. Nam Định cũng tràn ngập ngoại binh nhưng thua 0-7 trước Sanfrecce Hiroshima ở lượt đi và về. Đội hình toàn Tây của Johor Darul Tazim (Malaysia) cũng bị Buriram loại ở vòng 16 đội giải Elite.

Johor Darul Tazim của Malaysia chỉ có mỗi cầu thủ nội Malaysia Aiman Hanapi (cầm cờ lưu niệm) trong trận thua Buriram. Ảnh:AFC

Vậy mục tiêu của các CLB Việt Nam khi mời Tây thi đấu thật nhiều ở sân chơi châu lục là để tránh những trận thua đậm hay đi sâu vào giải? Sòng phẳng mà nói chất lượng cầu thủ ngoại đang thi đấu tại V-League chưa đủ “trình” để có giúp CLB tiến sâu vào giải châu lục dù hầu như cả đội hình Tây.

Bài toán nâng tầm bóng đá Đông Nam Á rất nan giải. Việc các đội sử dụng cầu thủ Tây để kích cầu thủ nội vượt lên, làm mới mình nhưng cũng không tạo được bước ngoặt lớn ngoài việc tránh thua đậm trong khi nguồn tài chính tiêu tốn cho cầu thủ ngoại là rất nặng gánh.