CLB Man United đặt niềm tin kỳ lạ vào HLV Amorim 20/09/2025 12:59

Truyền thông Anh cho rằng ban lãnh đạo Old Trafford đang lấy trường hợp của Andoni Iraola tại Bournemouth làm ví dụ để củng cố quyết định ủng hộ Amorim. Khi mới tới Premier League, Iraola cũng trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Bournemouth từng bị xem là ứng viên xuống hạng, nhưng với sự kiên định, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giúp đội bóng này vươn lên mạnh mẽ, trở thành một hiện tượng thú vị của giải đấu.

Chính vì thế, CLB Man United tin tưởng HLV Amorim cũng có thể làm điều tương tự nếu nhận được sự kiên nhẫn và thời gian. Thực tế Amorim chuẩn bị tròn một năm gắn bó với Manchester United, nhưng dấu ấn của ông vẫn còn mờ nhạt. Mùa giải trước, Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí thứ 15, thứ hạng thấp nhất trong lịch sử tham dự Premier League của họ.

Sự thất vọng bao trùm từ khán đài tới phòng thay đồ, nhưng bất chấp điều đó, hội đồng quản trị CLB Man United vẫn khẳng định Amorim là người phù hợp để tái thiết. Một trong những lý do là những thống kê cho thấy sự cải thiện: đội bóng hiện tạo ra nhiều cơ hội hơn, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất giải đấu tính đến giai đoạn này. Đó được xem là tín hiệu cho thấy triết lý tấn công của Amorim, dù chưa mang lại kết quả rõ rệt, vẫn có cơ sở để tin tưởng vào sự phát triển lâu dài.

MU vẫn tin tưởng HLV Ruben Amorim chèo chống CLB vượt qua khó khăn. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh áp lực gia tăng, câu chuyện chuyển nhượng của CLB Man United cũng gây chú ý. Mùa hè vừa qua, họ đã có cơ hội chiêu mộ thủ thành Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain. Theo đó, tương lai của thủ môn người Ý tại Parc des Princes từng trở nên bấp bênh sau khi anh yêu cầu tăng lương và không được ban lãnh đạo PSG chấp thuận. Hơn nữa, HLV Luis Enrique cũng mất dần niềm tin vào anh. Đây là thời điểm người đại diện của Donnarumma gợi ý một thương vụ chuyển nhượng đến Old Trafford.

Tuy nhiên, mức phí 35 triệu bảng cùng gói lương khổng lồ hơn 17 triệu bảng mỗi năm khiến thương vụ nhanh chóng khép lại. Nếu ký hợp đồng 5 hoặc 6 năm, CLB Man United sẽ phải chi hơn 130 triệu bảng, biến Donnarumma thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng. Trong hoàn cảnh ngân sách eo hẹp và những khoản đầu tư lớn đang dồn cho hàng công lẫn tuyến giữa, lãnh đạo CLB Man United không muốn tạo thêm áp lực tài chính.

Dẫu vậy, việc bỏ lỡ cơ hội sở hữu một thủ môn đẳng cấp thế giới cũng để lại sự tiếc nuối, bởi vị trí gác đền vẫn là điểm khiến người hâm mộ cảm thấy thiếu vững chắc sau khi Onana rời đi.

Thủ môn Donnarumma đã cập bến Man City. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Altay Bayindir vẫn là lựa chọn số một, nhưng phong độ của anh chưa thật sự ổn định. Một số trận đấu, thủ môn này mắc sai lầm đáng tiếc, khiến CLB Man United bị thủng lưới. Việc cân nhắc Donnarumma cho thấy ban lãnh đạo đã nhận ra vấn đề này, nhưng bài toán tài chính buộc họ phải kiềm chế. Trong khi đó, Amorim lại muốn tập trung nguồn lực để cải thiện tuyến tiền vệ, nơi Bruno Fernandes đang phải gánh vác khối lượng công việc khổng lồ.

Mối liên hệ giữa việc CLB Man United ủng hộ Amorim và từ chối chiêu mộ Donnarumma nằm ở chiến lược dài hạn. Thay vì tìm kiếm những giải pháp tức thời, ban lãnh đạo muốn xây dựng sự ổn định từ nền móng. Họ sẵn sàng chấp nhận những khó khăn nhất thời để đặt niềm tin vào một dự án lâu dài, bất chấp những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Với sự hậu thuẫn này, Amorim có thêm cơ hội chứng minh triết lý của mình, trong khi CLB Man United tiếp tục kiên định trên con đường tái thiết, hy vọng có thể một lần nữa tìm lại ánh hào quang đã mất.