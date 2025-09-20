HLV Pep Guardiola lo lắng Rodri vắng mặt ở đại chiến Arsenal 20/09/2025 13:50

(PLO)- Trước thềm chuyến làm khách ở sân Emirates của Arsenal vào đêm 21-9, HLV Pep Guardiola khiến người hâm mộ Manchester City phải thấp thỏm lo âu khi thừa nhận khả năng ra sân của Rodri vẫn còn bỏ ngỏ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha, chủ nhân Quả bóng vàng đã phải rời sân sau khoảng một giờ thi đấu trong trận thắng Napoli ở Champions League hôm giữa tuần. Sự việc lập tức làm dấy lên lo ngại rằng cầu thủ được xem là “trái tim” nơi tuyến giữa của Man City có thể không kịp hồi phục cho trận đấu then chốt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League.

HLV Pep Guardiola tiết lộ rằng ông sẽ chờ đợi tình hình sức khỏe của Rodri từng ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi chưa thể nói chắc. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy đã rất thông minh khi chủ động xin rời sân khi cảm thấy có vấn đề. Điều đó giúp tránh rủi ro nặng hơn”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.

“Trong buổi tập hôm trước, Rodri cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn khẳng định mình đủ thể lực để ra sân, và cậu ấy đã chơi cực hay trước Napoli. Tuy nhiên, chúng tôi phải tỉnh táo, bởi chấn thương nặng mùa trước vẫn còn ám ảnh. Chúng tôi sẽ đợi đến ngày cuối cùng để xem tình hình cụ thể”.

Át chủ bài Rodri không chắc có mặt ở chuyến làm khách Arsenal. Ảnh: EPA.

Rodri năm nay 29 tuổi, từng phải nghỉ thi đấu dài hạn ở mùa giải trước vì đứt dây chằng chéo trước, rồi lại dính chấn thương háng tại Club World Cup. Những lần vắng mặt ấy khiến Man City chịu nhiều thiệt thòi, vì vậy ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với một cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình. Với lối chơi kiểm soát bóng, giữ nhịp và thoát pressing, vai trò của Rodri gần như không thể thay thế. Nếu anh không ra sân, HLV Pep Guardiola sẽ buộc phải tìm giải pháp xoay tua, nhưng rõ ràng không ai sở hữu đẳng cấp tương đương.

Trong khi đó, Man City hành quân đến Bắc London với sự tự tin sau hai chiến thắng quan trọng trước Manchester United và Napoli. Những kết quả ấy giúp họ xốc lại tinh thần sau khi bất ngờ sảy chân trước Tottenham và Brighton. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng khi được hỏi về ý nghĩa cuộc đối đầu này trong cuộc đua vô địch.

“Nghe này, đây mới chỉ là vòng đấu thứ năm”, Pep hài hước nhấn mạnh, “Sir Alex Ferguson từng nói rằng chỉ sau lễ tặng quà (Boxing Day), bạn mới thực sự nhìn ra cục diện. Sáu chức vô địch Premier League mà chúng tôi giành được, thì bốn hoặc năm lần Man City đều bị Liverpool hoặc Arsenal dẫn đầu vào tháng 12 hay tháng 1, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn vượt lên. Vì vậy, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định và trưởng thành từng ngày”.

HLV Pep Guardiola rất tôn trọng đàn em Mikel Arteta từng là trợ lý của mình. Ảnh: EPA.

Đối thủ Arsenal, theo HLV Pep Guardiola, là một thử thách cực lớn. “Mikel Arteta là một nhà cầm quân xuất sắc. Arsenal có bốn đến năm kỳ chuyển nhượng cực kỳ thành công, bổ sung những con người chất lượng để nâng cấp đội hình. Đây là một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất ở châu Âu hiện tại”, Pep nhận định. Không ít chuyên gia cũng cho rằng Arsenal mùa này đã đạt đến độ chín, với sự cân bằng ở cả ba tuyến và chiều sâu lực lượng ấn tượng.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cho rằng mục tiêu chính của ông lúc này không phải là giành ngay những danh hiệu, mà chính là nhìn thấy đội bóng tiếp tục tiến bộ. “Chúng tôi không thể vô địch Premier League vào cuối tuần này, và cũng sẽ không mất chức vô địch vào đêm 21-9. Điều quan trọng là phải nhìn thấy sự trưởng thành, sự tiến bộ trong lối chơi, từ từng trận một”.

Trận đại chiến tại Emirates vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc đua điểm số. Đây là thời điểm cho hai ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh kiểm chứng sức mạnh thực sự của ứng viên hàng đầu. Với Man City, sự có mặt hay vắng mặt của Rodri có thể tạo nên sự khác biệt lớn, bởi tầm ảnh hưởng của anh vượt xa một tiền vệ thông thường. Còn bên phía Arsenal, trận đấu này là dịp để cho thấy họ sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của Man City, đội bóng đã nhiều lần cướp đi giấc mơ vô địch trong những mùa giải gần đây.