IOC quyết định cho thể thao Nga quay lại Olympic 21/09/2025 12:49

(PLO)-Thể thao Nga quay lại Olympic từ năm 2026 nhưng vẫn ở "chế độ" trung lập.

Ngày 20-9, Ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định cho thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế. Cụ thể là Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22-2-2026 tại Milano - Cortina của Ý.

Việc thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế là nỗ lực của nhiều phía, trong đó có việc làm nền tảng cho Olympic mùa hè Los Angeles 2028. IOC thừa nhận Olympic mùa đông lẫn Olympic mùa hè, thể thao Nga là thế lực mạnh, là “sắc màu” cần có trong “gam màu chung” tại các đại hội thể thao nhằm mang lại tính cạnh tranh cao hơn và cả hương vị chiến thắng và tính hấp dẫn cao hơn.

Chủ tịch IOC, bà Kirsty Coventry "chốt" thể thao Nga quay lại phong trào Olympic. Ảnh:Sovietsky Sport.

IOC đã thống nhất cho thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế từ năm 2026, cụ thể là Olympic mùa đông 2026 diễn ra ngay tháng 2. Đoàn Nga thi đấu dưới màu cờ trung lập, tức không có quốc ca, quốc kỳ, biểu tượng thể thao Nga mà thay vào đó là các biểu tượng Olympic.

Có điều đáng nói, trong lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026, đoàn Nga không được phép diễu hành và cũng không nằm trong bảng tổng sắp huy chương của đại hội. Olympic mùa đông thì đoàn Nga thường hay nhất toàn đoàn, với việc họ rất mạnh ở môn thể thao trên tuyết từ môn trượt băng nghệ thuật đến các môn ngoài trời, khúc côn cầu...

Đón nhận tin này, Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga, ông Mikhail Degtyarev nêu quan điểm: “Nó đã diễn ra như mong đợi". Vị đứng đầu thể thao Nga cũng khen ngợi những nỗ lực của IOC, đứng đầu là nữ Chủ tịch Kirsty Coventry. IOC cũng áp dụng điều tương tự với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga.

Hồi Olympic Paris 2024, chính bà Kirsty Coventry khi đó là Ủy viên ban chấp hành IOC và Trưởng ban xem xét tư cách đoàn, đã có tiếng nói lớn trong những cuộc họp của IOC nhằm cân nhắc trừng phạt đoàn thể thao Nga ở cấp độ nào.

Nga là cường quốc thể thao ở các môn mùa đông. Ảnh: S.E

Olympic Paris 2024, IOC đưa ra những tiêu chí rất nghiệt ngã với đoàn thể thao Nga cuối cùng thể thao Nga chỉ có 16 VĐV không giỏi tham dự dưới màu cờ trung lập, trong đó chỉ có 1 tấm HCB ở quần vợt nội dung đôi nữ. Cùng với đó là nhiều điều kiện khác như cấm fan Nga, cầm cờ và biểu tượng của Nga đến những nơi thi đấu.

Như vậy là Olympic mùa đông 2026 sẽ có sự hiện diện của thể thao Nga. Đồng thời nó cũng là nền tảng cho Olympic mùa hè 2028 mà vòng loại của nó sẽ diễn ra từ năm 2026.

Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, đoàn Nga cũng thi đấu dưới màu cờ trung lập nhưng sau đó rời đại hội giữa chừng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.