Mbappe bất ngờ chọn Quả bóng vàng 08/09/2025 11:37

(PLO)- Ngôi sao người Pháp Kylie Mbappe có tên trong danh sách rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng nhưng anh đã chọn một cái tên khác đăng quang danh hiệu cá nhân danh giá.

Trong làng bóng đá thế giới, cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng luôn là tâm điểm của sự chú ý, và năm 2025 cũng không ngoại lệ. Giữa hàng loạt cái tên sáng giá trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ, Ousmane Dembele bất ngờ nổi lên như một ứng viên hàng đầu.

Điều này càng trở nên đặc biệt khi chính Kylian Mbappe, đồng đội cũ của Dembele tại Paris Saint-Germain và đang khoác áo Real Madrid, đã công khai bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho người bạn thân thiết. Trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TF1, Mbappe khẳng định rằng nếu anh có quyền quyết định, anh sẽ trao tận tay Quả bóng vàng cho Dembele, bởi những gì cầu thủ chạy cánh này đã thể hiện xứng đáng với sự công nhận lớn nhất của bóng đá thế giới.

Mùa giải 2024-2025 vừa qua là thời khắc chói sáng nhất trong sự nghiệp của Dembele. Ở tuổi 28, cầu thủ người Pháp đạt phong độ đỉnh cao khi ghi tới 35 bàn thắng và có thêm 16 pha kiến tạo cho PSG. Anh trở thành nhân tố chủ chốt giúp đội bóng thủ đô thống trị Ligue 1 và tiến sâu tại Champions League, qua đó chiếm trọn sự tán dương từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Đáng chú ý, Dembele còn là 1 trong 9 cái tên của PSG góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng, cho thấy sức mạnh vượt trội mà đội bóng nước Pháp sở hữu ở thời điểm này.

Mbappe và Dembele thân thiết trong màu áo tuyển Pháp. Ảnh: EPA.

Trong khi Dembele thăng hoa, Mbappe lại có một hành trình đầy thử thách trong năm đầu tiên chơi cho Real Madrid. Dù vẫn ghi được 31 bàn thắng sau 34 lần ra sân tại La Liga, anh và Los Blancos lại hụt hơi trong các cuộc đua danh hiệu quan trọng. Tuy nhiên, tiền đạo 26 tuổi không giấu được sự lạc quan. Anh chia sẻ rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, đội bóng Hoàng gia đang đi đúng hướng, với ba chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn khởi đầu mùa giải mới.

Mbappe cũng dành nhiều lời ca ngợi cho HLV Alonso, cho rằng sự am hiểu văn hóa CLB cùng tinh thần khát khao chiến thắng của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ giúp Real Madrid trở lại mạnh mẽ hơn.

Ngoài chuyên môn, câu trả lời của Mbappe trong buổi phỏng vấn cũng gây chú ý bởi sự dí dỏm. Khi được hỏi về Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang nổi tại Barcelona, anh đã chia sẻ: “Cậu ấy ư? Không đâu, Yamal là cầu thủ của Barca. Nhưng dĩ nhiên, cậu ấy rất tài năng”.

Tiểu tướng Yamal 18 tuổi cũng là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Mbappe cũng dành lời khen ngợi cho Achraf Hakimi, người đồng đội cũ tại PSG, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá không chỉ nên tôn vinh các tiền đạo mà còn cần ghi nhận những đóng góp quan trọng từ hàng phòng ngự.

Trở lại với Dembele, dù đang đối diện cơ hội trong sự nghiệp giành Quả bóng vàng, anh vẫn gặp rắc rối khi dính chấn thương gân khoeo trong trận thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026. Theo thông tin ban đầu, ngôi sao này có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần, đồng nghĩa việc vắng mặt trong cuộc chạm trán với Iceland vào ngày 9-9. Đây là một tổn thất không nhỏ cho đội tuyển Pháp, bởi Dembele đã trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Didier Deschamps.

Dẫu vậy, cơ hội để Dembele được vinh danh tại Paris vào cuối tháng này gần như không thay đổi, bởi sự xuất sắc trong suốt mùa giải trước đã ghi lại dấu ấn quá đậm nét. Thêm vào đó, sự tin tưởng từ Mbappe chắc chắn mang ý nghĩa tinh thần to lớn với Dembele, nhất là khi nó đến từ một cầu thủ cũng đang khao khát chinh phục Quả bóng vàng.

Mbappe chọn đồng nghiệp Dembele cho giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Hai người từng sát cánh cùng nhau tại PSG, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thành công và cả thất bại. Việc Mbappe đặt niềm tin vào Dembele cho thấy sự công nhận lẫn nhau giữa những ngôi sao.

Trong lúc nhiều người vẫn xem Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo là biểu tượng bất diệt, sự trỗi dậy của Dembele cho thấy bóng đá thế giới đã sẵn sàng bước sang một kỷ nguyên mới. Nếu cầu thủ này thực sự giành được Quả bóng vàng, thì đây là dấu mốc lớn cho thấy những nỗ lực và kiên trì qua bao năm chấn thương, thăng trầm nay đã được đền đáp xứng đáng.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ chờ đợi khoảnh khắc ngày 22-9 tại Paris, khi danh hiệu cao quý được xướng tên, để biết liệu tiên đoán đầy tự tin của Kylian Mbappe có trở thành hiện thực hay không.