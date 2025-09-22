Lý do ứng viên số 1 Dembele vắng mặt ở gala trao giải Quả bóng vàng 22/09/2025 14:09

(PLO)- Trong lúc cảnh Paris Saint-Germain (PSG) vừa trải qua một khởi đầu mùa giải ấn tượng tại cả Ligue 1 lẫn Champions League, tương lai gần của Ousmane Dembele lại trở thành tâm điểm chú ý trên sân cỏ lẫn ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025.

Tiền đạo người Pháp Dembele đang được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng danh giá nhất thế giới vào đêm 22-9, nhưng trớ trêu thay, anh có nguy cơ không thể góp mặt trong buổi gala do trùng lịch thi đấu với trận Le Classique giữa PSG và Marseille.

Ban đầu, trận đấu kinh điển của bóng đá Pháp được ấn định vào ngày 21-9, nhưng mưa lớn kèm giông bão đã khiến ban tổ chức phải lùi lại một ngày. CLB Marseille ra thông báo rằng điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ, đồng thời khó có thể duy trì bầu không khí lễ hội của một sự kiện bóng đá lớn. Việc hoãn lịch thi đấu chỉ 24 giờ đã khiến PSG lâm vào tình thế khó xử, bởi ngày 22-9 cũng chính là thời điểm diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng tại Paris.

Đáng chú ý, Dembele vốn đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của HLV Luis Enrique ở trận gặp Marseille do chấn thương. Điều này có thể mang đến cơ hội cho anh sắp xếp thời gian tham dự buổi gala Quả bóng vàng.

Chân sút số 1 của PSG cùng nhiều đồng đội có nguy cơ vắng mặt ở lễ trao giải Quả bóng vàng dự kiến diễn ra lúc 23 giờ, ngày 22-9 (giờ Việt Nam). Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, các đồng đội như Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia và Fabian Ruiz, những người cũng nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng, chắc chắn sẽ vắng mặt, bởi họ vẫn phải ra sân trong trận Le Classique. Ngay cả ông Luis Enrique, ứng cử viên cho giải HLV nam xuất sắc nhất năm, cũng sẽ không thể hiện diện tại lễ trao giải, một chi tiết hiếm thấy ở sự kiện vốn quy tụ gần như đầy đủ các ngôi sao bóng đá thế giới.

Thành tích ấn tượng của Dembele mùa trước là cơ sở giúp anh trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng. Với 35 bàn thắng và 16 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân, tiền đạo này góp công lớn đưa PSG lần đầu tiên đăng quang Champions League, cột mốc lịch sử mà người hâm mộ Paris chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, Dembele cũng thể hiện phong độ ổn định ở Ligue 1, giúp đội bóng thủ đô giữ vững vị thế số một ở Pháp. Bước sang mùa giải 2024-2025, anh tiếp tục duy trì sự bùng nổ với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 trận, trở thành nhân tố không thể thiếu trong hệ thống tấn công của PSG.

Tiền đạo người Pháp có nhiều cơ hội đăng quang giải thưởng cá nhân danh giá. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, cuộc đua Quả bóng vàng năm nay không hề dễ dàng. Cái tên đang nổi lên như đối trọng lớn nhất của Dembele chính là Lamine Yamal, viên ngọc sáng mới của Barcelona. Cầu thủ sinh năm 2007 đã trải qua một mùa giải thần kỳ khi cùng Barca vô địch La Liga và tiến sâu đến bán kết Champions League.

Tài năng trẻ của Tây Ban Nha gây ấn tượng bằng những con số thống kê vượt trội ở tuổi 17, lại còn chiếm trọn cảm tình của giới mộ điệu bởi sự tự tin, kỹ thuật điêu luyện và khả năng định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc quan trọng. Việc anh lọt vào top đề cử Quả bóng vàng ở độ tuổi chưa tròn 18 đã trở thành dấu mốc lịch sử, khiến cuộc đua giữa Yamal và Dembele càng được giới truyền thông khai thác mạnh mẽ.

Tiểu tướng Yamal có một mùa bóng nổi bật trong màu áo Tây Ban Nha lẫn CLB Barcelona. Ảnh: EPA.

Bên cạnh Dembele và Yamal, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 2025 còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao sáng giá khác. Erling Haaland, dù không giành Champions League, vẫn ghi hơn 40 bàn cho Man City. Jude Bellingham bùng nổ cùng Real Madrid, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giữ thế thống trị ở La Liga. Tân binh Khvicha Kvaratskhelia của PSG cũng lọt vào danh sách đề cử sau khi thi đấu bùng nổ ở Serie A trước khi cập bến Paris. Tất cả khiến cho lễ trao giải năm nay được dự báo là một trong những cuộc đua khó đoán nhất trong thập kỷ gần đây.

Trong khi giới truyền thông quốc tế tập trung vào màn chạy đua cá nhân, PSG vẫn đang âm thầm xây dựng một mùa giải hứa hẹn. Đội bóng thủ đô Pháp toàn thắng cả 4 trận tại Ligue 1, giữ vững đỉnh bảng và khởi đầu hoàn hảo ở Champions League bằng chiến thắng Atalanta 4-0. Nó cho thấy PSG rõ ràng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu và hướng đến kỷ nguyên thống trị lâu dài. Và Dembele, trong vai trò một đầu tàu, chính là biểu tượng cho tham vọng ấy.