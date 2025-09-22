CLB Công an TP.HCM tạo sức nóng trên đường đua vô địch V-League 22/09/2025 13:43

(PLO)- Trong thế làm khách, CLB Công an TP.HCM nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Becamex TP.HCM 3-1 và đang cho thấy một bộ mặt mới đầy hào hứng trên đường đua vô địch V-League mùa này.

Trong chuyến làm khách ở sân Gò Đậu vòng 4 V-League, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có màn trình diễn ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục và leo thẳng lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Sự thăng tiến của CLB Công an TP.HCM nói thay cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Trong trận đấu này, đội khách nhập cuộc đầy chủ động. Ngay từ phút thứ 7, Tiến Linh đã khiến khán giả trên sân Gò Đậu lặng im với bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu chéo góc chuẩn xác. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ CLB Công an TP.HCM càng thêm tự tin, duy trì thế trận lấn lướt.

Sang hiệp hai, họ tiếp tục tạo ra sức ép mạnh mẽ và có thêm hai pha lập công của Quốc Cường ở phút 59 và Văn Bình ở phút 83, khép lại thắng lợi 3-0 hoàn hảo. Đây cũng là trận đấu hiếm hoi ở mùa này mà hàng công của CLB Công an TP.HCM cho thấy sự đa dạng, khi cả tiền đạo chủ lực lẫn các vệ tinh đều lập công. Với 3 điểm trọn vẹn, CLB Công an TP.HCM tạm thời nắm giữ ngôi nhì bảng với 10 điểm.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dễ dàng qua mặt chủ nhà Becamex TP.HCM. Ảnh: CCT.

Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại mạnh mẽ của Tiến Linh. Sau quãng thời gian im ắng, tiền đạo tuyển Việt Nam đã ghi bàn trở lại đúng lúc để giải tỏa áp lực. Pha lập công của anh không chỉ mở ra chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM mà còn là tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik trong kế hoạch chuẩn bị đội hình quốc gia. Nếu duy trì được phong độ này, Tiến Linh có thể trở thành nhân tố quan trọng giúp CLB Công an TP.HCM bám đuổi cuộc đua vô địch và đồng thời lấy lại vị trí chủ công ở đội tuyển.

Trong khi đó, áp lực cạnh tranh phía sau vẫn rất gay gắt. CLB Ninh Bình cũng có cơ hội giành lại ngôi đầu nếu đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định trong trận đấu chiều 22-9 để đạt mốc 12 điểm. Ngược lại, nếu Nam Định giành chiến thắng, thầy trò HLV Hồng Việt cũng sẽ vươn lên bằng điểm với hai đội đầu bảng, tạo nên cục diện tam mã đầy kịch tính. Cuộc đua trên đỉnh bảng xếp hạng vì thế càng trở nên nóng bỏng, khi chỉ một cú sảy chân có thể thay đổi toàn bộ trật tự.

Trong lúc CLB Công an TP.HCM bay cao, đội chủ nhà Becamex TP.HCM lại tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận tại V-League và một trận tại Cúp Quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Anh Đức, đội bóng này vẫn loay hoay tìm hướng đi khi lực lượng mỏng, phong độ bấp bênh. Với kết quả này, họ mới có 3 điểm và đang trượt dài xuống nhóm cuối bảng, đứng trước nguy cơ thực sự bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng. Nếu không nhanh chóng có giải pháp, Becamex TP.HCM hoàn toàn có thể đối diện một mùa giải ác mộng.

SL Nghệ An sớm có bàn thắng lại chơi hơn người vẫn bị gỡ hòa đáng tiếc. Ảnh: CCT.

Ở cặp đấu sớm vòng 4 V-League còn lại, CLB SL Nghệ tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu thuận lợi khi ngoại binh Justin Julian Garcia ghi bàn ở phút thứ 7. Lợi thế càng lớn hơn khi Tấn Tài của đội khách bị truất quyền thi đấu chỉ sau 12 phút. Tuy nhiên, sự chủ quan trong khâu dứt điểm khiến SL Nghệ An bỏ lỡ nhiều cơ hội, để rồi sang hiệp hai, Lê Viktor ghi bàn gỡ hòa cho Hà Tĩnh ở phút 54. Trận hòa hòa 1-1 khiến SL Nghệ An chưa thể bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Tĩnh có thêm một điểm quý giá trong cuộc chiến sinh tồn.

Cục diện V-League lúc này vì thế trở nên sôi động và khó lường hơn. Người hâm mộ chờ đợi những trận đấu tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ, khi những ứng viên như Ninh Bình, Nam Định hay CLB Công an Hà Nội đều nuôi tham vọng riêng. Đáng chú ý hiện tại chính là sự hồi sinh của CLB Công an TP.HCM cùng chuỗi sa sút của Becamex TP.HCM đã phần nào vẽ nên bức tranh trái ngược, cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu.