Arsenal gây tranh cãi dữ dội với "sát thủ" Viktor Gyokeres 22/09/2025 13:15

(PLO)- Sự xuất hiện của "sát thủ" Viktor Gyokeres tại sân Emirates từng mang đến kỳ vọng lớn lao cho người hâm mộ Arsenal nhưng cách vận hành chiến thuật của HLV Arteta cho thấy nhiều sự bất ổn.

Được chiêu mộ từ Sporting Lisbon với mức giá lên tới 63,5 triệu bảng, chân sút người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán trung phong vốn khiến Pháo thủ thành London đau đầu trong nhiều năm. Thế nhưng, trận hòa 1-1 với Manchester City đã biến Gyokeres thành tâm điểm của những tranh luận dữ dội.

Anh hoàn toàn mờ nhạt trong suốt 90 phút, không tung ra nổi một cú dứt điểm, chỉ chạm bóng 24 lần và thực hiện 13 đường chuyền. Khi Gabriel Martinelli kịp thời tỏa sáng ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm, sự chú ý lại dồn về màn trình diễn kém thuyết phục của tân binh đắt giá này.

Thực tế, "sát thủ" Viktor Gyokeres đã không có khởi đầu quá tệ. Sau 6 trận đầu tiên trong màu áo Arsenal, anh kịp ghi 3 bàn thắng. Nhưng rõ ràng, so với kỳ vọng từ một trung phong từng có mùa giải ghi đến 54 bàn cho Sporting, hiệu suất đó vẫn chưa đủ thuyết phục. Điều khiến các cổ động viên bức xúc không phải chỉ là con số, mà còn là cách Gyokeres bị khai thác trong hệ thống chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Viktor Gyokeres chưa tìm lại đúng bản năng "sát thủ" của mình. Ảnh: EPA.

Trong sơ đồ 4-3-3, tiền đạo 27 tuổi thường xuyên phải lùi sâu hoặc di chuyển rộng để tìm bóng. Anh rơi vào cảnh đói bóng, hiếm khi nhận được những đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm để phát huy khả năng dứt điểm vốn là điểm mạnh nhất của mình. Và sau trận hòa với Man City, làn sóng tranh luận bùng nổ trên mạng xã hội.

Phần lớn cổ động viên Arsenal không trách hiệu suất của "sát thủ" Viktor Gyokeres, mà đổ lỗi cho HLV Arteta. Họ cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quá thận trọng trong cách bố trí đội hình, khi để những cầu thủ sáng tạo như Bukayo Saka, Eberechi Eze hay thậm chí tài năng trẻ Ethan Nwaneri ngồi dự bị. Sự lựa chọn này khiến hàng công thiếu đột biến và không tạo đủ bóng cho Gyokeres.

Một cổ động viên tỏ rõ sự bức xúc khi khẳng định nếu phải chứng kiến Gyokeres phải lùi sâu như một tiền vệ suốt cả mùa giải thì đó chính là một sự lãng phí lớn. Theo ý kiến này, khi đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một trung phong đích thực, lẽ ra Arsenal cần điều chỉnh lối chơi để khai thác sở trường của anh thay vì bắt anh thích nghi với hệ thống. Thậm chí có cổ động viên còn gay gắt hơn khi nói Arteta không biết cách sử dụng một tiền đạo đúng nghĩa, và nếu tiếp tục như vậy thì nên trả Gyokeres lại cho Sporting.

Tỏa sáng rực rỡ tại Sporting nhưng rồi Gyokeres chưa đạt kỳ vọng ở Emirates. Ảnh: EPA.

Một số ý kiến khác thì châm biếm chiến lược của Arteta, rằng thật vô lý khi mang về "sát thủ" Viktor Gyokeres chuyên hành động trong vòng cấm nhưng lại chọn cách chơi phòng ngự, hạn chế tối đa cơ hội của tiền đạo này. Việc Eberechi Eze bị đẩy ra cánh cũng bị coi là lãng phí chất sáng tạo, qua đó càng làm Gyokeres trở nên đơn độc hơn.

Điều đáng chú ý là Gyokeres không cần phải chứng minh bản năng ghi bàn của mình. Hai mùa giải bùng nổ ở Sporting với tổng cộng 97 bàn thắng đã cho thấy anh là một trung phong hàng đầu châu Âu. Những gì diễn ra ở Arsenal cho đến lúc này cho thấy vấn đề không nằm ở cá nhân anh, mà thuộc về sự tương tác giữa hệ thống và phong cách cầu thủ.

HLV Arteta sau trận đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò mới. Ông nhấn mạnh rằng Gyokeres có ít nhất ba tình huống trong vòng cấm có thể chuyển hóa thành bàn thắng và nhắc nhở rằng việc tạo ra cơ hội trước Man City không hề dễ dàng. Theo ông, Arsenal cần cung cấp bóng nhiều hơn cho Gyokeres và ông tin rằng bản năng của tiền đạo người Thụy Điển sẽ sớm được phát huy.

HLV Arteta chưa phát huy tối đa sở trường của "sát thủ" Viktor Gyokeres. Ảnh: EPA.

Trận hòa đối thủ lớn Man City đang giúp Arsenal tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém Liverpool 5 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách ấy cùng với những màn trình diễn chưa thuyết phục chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn hơn cho HLV Arteta trong thời gian tới.

Arsenal đã chi rất nhiều để mang về một trung phong đúng nghĩa sau nhiều năm loay hoay với Lacazette hay Nketiah. Do đó, kỳ vọng vào "sát thủ" Viktor Gyokeres là vô cùng lớn. Nếu không thay đổi cách vận hành, Pháo thủ thành London có nguy cơ tiếp tục đi vào vết xe đổ khi không khai thác được hết tiềm năng của một chân sút hàng đầu. Người hâm mộ Arsenal luôn khát khao được thấy một số 9 thực thụ tỏa sáng trong màu áo đỏ trắng, tái hiện hình ảnh của Thierry Henry hay Robin van Persie ngày nào.

Arsenal trên sân nhà chật vật cầm hòa Man City 1-1. Ảnh: EPA.

Thực chất Gyokeres sở hữu đủ phẩm chất để làm điều đó, từ khả năng chọn vị trí, sức mạnh trong tranh chấp cho đến sự lạnh lùng khi dứt điểm. Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không được cung cấp bóng đúng cách. Trách nhiệm của Arteta là làm sao để hệ thống Arsenal không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, mà còn biết khai thác tối đa giá trị của bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè.

Gyokeres ở Emirates không chỉ là câu chuyện về "sát thủ" Viktor Gyokeres tịt ngòi, mà còn là phép thử cho bản lĩnh và khả năng thích ứng của HLV Arteta. Nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha tìm được chìa khóa, Arsenal có thể có trong tay một trung phong xuất sắc để cạnh tranh danh hiệu. Ngược lại, nếu vẫn bảo thủ với lối chơi hiện tại, bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng có nguy cơ trở thành một thương vụ gây tranh cãi dài lâu.