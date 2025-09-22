Lời chia tay thấm đẫm nước mắt của nhà vô địch World Cup 2014 22/09/2025 11:31

Nhà vô địch World Cup 2014 trung vệ Jerome Boateng đã nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 37. Trên trang xã hội instagram của mình, trung vệ Jerome Boateng đã nói lời giã từ sự nghiệp bóng đá.

Trung vệ Jerome Boateng viết dòng trạng thái: “Tôi đã chơi bóng thời gian dài cho CLB và đội tuyển của đất nước tôi. Tôi đã học hỏi được nhiều thứ từ những trận thua, từ những chiến thắng, tôi trưởng thành cùng những thứ đó.

Trung vệ Jerome Boateng có tất cả danh hiệu cùng CLB Bayern và đội tuyển Đức. Ảnh:Bundesliga

Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ, đã đến lúc phải đi qua nó. Đi qua nó không phải vì bắt buộc mà là sự chuẩn bị. Tôi đã trải qua những CLB tuyệt vời, fan tuyệt vời, ở bất cứ đâu tôi cũng được ủng hộ. Tôi cám ơn tất cả, gia đình tôi, người thân của tôi, bạn bè tôi, họ luôn vì tôi”.

Jerome Boateng có 76 lần khoác áo tuyển Đức trong đó vô địch World Cup 2014 tại Brazil khi Đức đánh bại Argentina 1-0 ở chung kết. Jerome Boateng có 2 danh hiệu Champions League cùng Bayern Munich 2013 và 2020, 9 danh hiệu Bundesliga.

Jerome Boateng sinh ra tại Berlin trưởng thành từ học viện bóng đá Hertha Berlin cùng người anh Kevin Prince. Trước khi về Bayern Munich, anh cũng từng khoác áo Hamburg và Man.City... Rời Bayern sau khi đoạt cú ăn sáu lịch sử thời ông thầy Hansi Flick, trung vệ Jerome Boateng ra nước ngoài khoác áo các CLB như Lyon của Pháp, Salernitana của Ý và LASK của Áo. Hồi giữa tháng 8 qua thì anh và LASK đã quyết định đi đến giải phóng hợp đồng.

Những năm tháng cuối sự nghiệp cầu thủ, trung vệ Jerome Boateng vướng cáo buộc bạo hành, Jerome Boateng và cô vợ cũ có xảy ra xô xát.

Jerome Boateng là một trung vệ giỏi, những năm tháng đỉnh cao anh được đánh giá là cầu thủ phòng ngự hay nhất châu Âu, Boateng có thể hình cao to, khả năng chơi đầu và sức mạnh vượt trội khiến anh trở thành “chốt chặn” không thể thiếu của tuyển Đức.

Ngôi sao Kevin Prince Boateng là anh em cùng mẹ khác cha với Jerome Boateng. Cách đây ít ngày cũng một nhà vô địch World Cup, cũng là trung vệ là Samuel Umtiti của Pháp cũng tuyên bố chia tay ở tuổi 31.