Hai bàn thắng ma thuật mới nhất của siêu sao Messi 21/09/2025 14:07

(PLO)- Một đêm mưa trên sân Chase ở Fort Lauderdale đã trở thành sân khấu để siêu sao Messi tiếp tục chứng minh tại sao anh vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Inter Miami đón tiếp DC United trong bối cảnh cả hai có vị thế rất khác nhau: đội khách đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé play off, còn Miami vẫn đang khát khao từng điểm số để củng cố vị trí trong tốp dự vòng chung kết. Và trận đấu nhanh chóng được định hình bởi dấu ấn quen thuộc từ cầu thủ từng tám lần giành Quả bóng vàng.

Siêu sao Messi đã ghi hai bàn thắng và kiến tạo bàn mở tỷ số, góp phần quan trọng giúp Inter Miami giành thắng lợi 3-2 đầy kịch tính. Ngay từ đầu, Miami chiếm ưu thế hoàn toàn. Khán giả hò reo khi phút 35, Messi tung ra đường chuyền sắc bén cho Tadeo Allende. Cầu thủ này khống chế tinh tế rồi dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Luis Barraza. Một bàn thắng gọn gàng và mẫu mực cho thấy sự ăn ý giữa siêu sao người Argentina và những vệ tinh xung quanh.

Thế nhưng, sự thoải mái của chủ nhà không kéo dài quá lâu. Christian Benteke, tiền đạo kỳ cựu từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, đã bật cao đánh đầu gỡ hòa cho DC United ở phút 52. Tỉ số trở lại vạch xuất phát khiến người hâm mộ Miami bắt đầu lo lắng.

Chân sút người Argentina góp công lớn trong chiến thắng mới nhất của CLB Inter Miami. Ảnh: EPA.

Và rồi siêu sao Messi, ở tuổi 38, vẫn biết cách lên tiếng đúng thời điểm. Phút 66, nhận đường chuyền từ Jordi Alba, anh xoay người tung cú sút chân trái chuẩn mực, đưa bóng vượt qua Barraza để tái lập lợi thế. Chỉ ít phút sau, Mateo Silvetti, cầu thủ 19 tuổi vừa vào sân, có cơ hội ghi bàn đầu tiên tại MLS khi được trao quyền thực hiện quả phạt đền. Đáng tiếc, cú đá của anh lại đi vọt xà ngang.

HLV Mascherano của Inter Miami tiết lộ rằng chính siêu sao Messi đã nhường cơ hội này như một cử chỉ khích lệ đàn em, điều anh thường làm trong sự nghiệp. Dù tiếc nuối, hành động ấy càng khiến Messi được ngưỡng mộ nhiều hơn.

Đến phút 85, số 10 của Miami lại tạo ra khoảnh khắc ma thuật. Nhận bóng ngoài vòng cấm, anh khéo léo thoát khỏi sự đeo bám rồi tung cú sút căng khiến Barraza bất lực. Tỉ số được nâng lên 3-1 và tưởng chừng trận đấu đã an bài. Nhưng DC United không chịu bỏ cuộc, Jacob Murrell rút ngắn xuống còn 2-3 ở phút bù giờ thứ 7. Những phút còn lại căng thẳng, nhưng Miami vẫn đứng vững và mang về 3 điểm trọn vẹn.

HLV Mascherano hạnh phúc khi sở hữu những "sát thủ trong mơ" ở giải Nhà nghề Mỹ. Ảnh: EPA.

Sau chiến thắng này, Inter Miami leo lên vị trí thứ năm khu vực miền Đông với 52 điểm. Tuy vậy, họ vẫn phải chờ kết quả các đối thủ trực tiếp. New York Red Bulls thắng Montreal 2-0, trong khi New York City FC vượt qua Charlotte nhờ hai quả phạt đền thành công của Alonso Martinez.

Philadelphia Union tiếp tục dẫn đầu, giữ vững lợi thế cho danh hiệu Supporters’ Shield sau chiến thắng sít sao trước New England. Orlando City cũng tạo dấu ấn khi đánh bại Nashville 3-2, với Martin Ojeda lập cú đúp. Sự cạnh tranh khốc liệt ở miền Đông khiến mỗi trận đấu đều mang tính sống còn.

Nhìn chung, cuộc chơi lớn ở MLS vòng đấu vào rạng sáng 21-9 với điểm nhấn lớn nhất vẫn là phong độ phi thường của siêu sao Messi. Anh đã có 22 bàn sau 22 trận mùa này, trong đó gồm 7 cú đúp, vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS, hơn Sam Surridge của Nashville một bàn. Con số thật đáng kinh ngạc với một cầu thủ đang bước sang tuổi 38.

Cái tên Messi luôn là tâm điểm trong mỗi trận đấu. Ảnh: EPA.

HLV Mascherano sau trận đã thốt lên: “Đó lại là một đêm bình thường của Messi, nhưng với mọi cầu thủ khác thì điều đó thật phi thường”. Thực tế, siêu sao Messi dù lên hàng lão tướng vẫn là cây săn bàn siêu phàm, đồng thời là người điều tiết, truyền cảm hứng và thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội.

Trong bối cảnh những tin đồn về việc anh chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm ít nhất một năm nữa với Inter Miami lan rộng, màn trình diễn trước DC United cho thấy vì sao cả CLB lẫn MLS đều khao khát giữ chân siêu sao Messi. Chân sút người Argentina đã giúp Inter Miami đến gần chiếc vé play off, đồng thời là cái tên hấp dẫn khán giả đến sân, nâng tầm giải đấu và tạo nên những khoảnh khắc mà người hâm mộ khó quên. Sự hiện diện của siêu sao Messi luôn biến mỗi trận đấu thành một sự kiện lớn.