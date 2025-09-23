Dembele đánh bại Yamal để giành Quả bóng vàng 23/09/2025 06:18

Tiền đạo của Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp đã được một hội đồng các nhà báo quốc tế tại Paris bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa giải 2024-2025 vào rạng sáng 23-9 (giờ Việt Nam).

Dembele đã ghi 35 bàn thắng trong một năm thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp PSG giành chức vô địch UEFA Champions League đầu tiên, một phần trong cú ăn ba chưa từng có tiền lệ.

Những dấu ấn của tân Quả bóng vàng

Tiền đạo quốc tế người Pháp đã góp công lớn trong đội bóng của HLV Luis Enrique giành cú ăn ba chưa từng có khi họ vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và chấm dứt thời gian dài chờ đợi vinh quang tại UEFA Champions League.

Dembele đã đánh bại đối thủ Lamine Yamal của Barcelona để giành giải thưởng Quả bóng vàng 2025 trong tiếng reo hò của đông đảo người dân Paris. Chàng trai 18 tuổi người Tây Ban Nha đang nổi lên như một hiện tượng lớn của bóng đá thế giới phải chấp nhận vị trí thứ hai.

Ngôi sao người Pháp Dembele giành Quả bóng vàng 2025. Ảnh: EPA.

Sau khi qua mặt đối thủ lớn Yamal, đàn anh Dembele bày tỏ: "Tôi không có nhiều lời để diễn tả. Điều đó thật không dễ dàng. Đây là một trong những thành tựu tuyệt vời nhất tôi từng đạt được trong sự nghiệp của mình. Giành được giải thưởng Quả bóng vàng từ Ronaldinho (người đã trao tặng), một huyền thoại bóng đá, thật tuyệt vời.

Tôi muốn gửi đến toàn thể CLB PSG món quà ý nghĩa này. Chúng tôi thực sự là một gia đình tuyệt vời. Mọi người rất tốt với tôi ngay từ ngày đầu tiên. Tôi cũng muốn cảm ơn toàn thể nhân viên tại PSG, HLV Luis Enrique đã đối xử đẹp với tôi và là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Các đồng đội của tôi đã chơi xuất sắc trong năm 2024 và 2025. Họ sát cánh cùng tôi trong những thời khắc khó khăn. Đây không phải là danh hiệu cá nhân, mà chính là chiến thắng của tất cả chúng tôi”.

Dembele là trụ cột sáng tạo và tấn công trong mùa giải ngoạn mục của đội mình, ghi được 35 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo trong 53 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cựu cầu thủ chạy cánh 28 tuổi của Borussia Dortmund và Barcelona đã kết thúc mùa giải với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Ligue 1 cùng với Mason Greenwood của Marseille với 21 bàn thắng, giành được một suất trong đội hình xuất sắc nhất của mùa giải và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải đấu.

Dembele có mùa giải xuất sắc trong màu áo PSG. Ảnh: EPA.

Dembele hạnh phúc với Quả bóng vàng

Đáng chú ý Dembele đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi hơn vì phong độ của mình tại châu Âu, nơi anh ghi được 8 bàn thắng, bao gồm cú hat trick vào lưới Stuttgart và những bàn thắng quan trọng vào lưới Liverpool, Arsenal ở vòng 16 đội và bán kết. Pha pressing quyết liệt của Dembele trong trận chung kết Champions League là dấu ấn đáng nhớ trong chiến thắng 5-0 trước đội bóng Ý Inter Milan, và tiền đạo này đã kiến ​​tạo hai bàn thắng cho đội mình trong trận đấu đỉnh cao tại Munich đó.

Những màn trình diễn ấn tượng đã giúp Dembele giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Champions League, đồng thời anh cũng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu cùng với sáu đồng đội tại PSG.

"Cảm ơn tất cả các CLB mà tôi từng chơi: Stade Rennes, Borussia Dortmund và đội bóng mà tôi luôn mơ ước được thi đấu, Barcelona", Dembele chia sẻ, "Tôi đã học được rất nhiều điều ở đó, được chơi cùng những cầu thủ lớn như Lionel Messi và Andres Iniesta. Đó là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc.

Yamal lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất. Ảnh: EPA.

Khi tôi nhìn thấy danh sách những huyền thoại đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng, tôi làm việc chăm chỉ hơn để đội bóng giành chức vô địch Champions League, Ligue 1... Nhận chiếc cúp Quả bóng vàng này đối với tôi thật không thể tin được”.

Trong khi đó, siêu sao Yamal của Barcelona được đánh giá là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dembele cho giải thưởng Quả bóng vàng nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha này chỉ về nhì. Đồng đội của Dembele tại PSG là Vitinha đứng thứ ba, trong khi Mohamed Salah của Liverpool và Raphinha của Barcelona hoàn thành tốp 5 Quả bóng vàng.

Dembele kế nhiệm tiền vệ Rodri của Manchester City để giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất của môn thể thao vua, sau thành công của cầu thủ người Tây Ban Nha vào năm 2024. Anh cũng là cầu thủ người Pháp thứ sáu giành được Quả bóng vàng, giúp Pháp trở thành quốc gia có số lượng kỷ lục các cầu thủ khác nhau đăng quang, vượt qua Đức và Ý với năm người.

Ronaldinho trao giải Quả bóng vàng cho Dembele. Ảnh: EPA.

Pháp hiện cũng đã ngang bằng với Argentina là quốc gia có nhiều chiến thắng nhất với 8 lần giành Quả bóng vàng, mặc dù Lionel Messi đã giành chiến thắng trong cả 8 mùa cho quốc gia Nam Mỹ này.

Cũng cần biết thêm Messi và Cristiano Ronaldo đã chia sẻ 13 trong số 15 giải thưởng Quả bóng vàng từ năm 2008 đến năm 2023. Sự thống trị của họ chỉ bị phá vỡ bởi Luka Modric vào năm 2018 và Karim Benzema vào năm 2022. Quả bóng vàng không được trao vào năm 2020 do đại dịch COVID-19.