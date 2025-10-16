Bóng đá Malaysia hy vọng lật ngược phán quyết của FIFA 16/10/2025 11:42

(PLO)- FAM chính thức đệ đơn kháng cáo lên FIFA về vụ bê bối làm giả tài liệu của bóng đá Malaysia, chỉ định đội ngũ pháp lý có mối quan hệ và hiểu biết về các quy định.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ đội tuyển Malaysia nhập tịch, dẫn đến các lệnh trừng phạt.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận rằng đơn kháng cáo đã được một nhóm luật sư quốc tế chuyên nghiệp tham gia. Ông bày tỏ hy vọng kết quả sẽ đáp ứng được kỳ vọng, lật ngược phán quyết trừng phạt của FIFA với bóng đá Malaysia.

"Khi chúng tôi kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi hy vọng có được kết quả tích cực. Các luật sư được chỉ định đều là người nước ngoài", ông Yusoff Mahadi phát biểu, theo trích dẫn của tờ New Straits Times (Malaysia).

Theo ông Mahadi, FAM tin tưởng rằng các tài liệu nộp lại lần này sẽ chi tiết và hoàn thiện hơn nhiều. Kinh nghiệm của các luật sư được bổ nhiệm cũng củng cố niềm tin của FAM trong việc đạt được kết quả tốt nhất cho bóng đá Malaysia.

Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò 1 năm của bóng đá Malaysia. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Có kết nối, hiểu rõ quy định

Datuk Yusoff Mahadi nhấn mạnh rằng đội ngũ luật sư do FAM chỉ định bao gồm những cá nhân có mối quan hệ với các chuyên gia luật thể thao quốc tế. Họ cũng được đảm bảo hiểu rõ các quy định để giúp FAM thắng kiện.

"Ban quản lý đội tuyển quốc gia là một đội ngũ chuyên nghiệp và tất nhiên họ có mối quan hệ với nhiều luật sư quốc tế hiểu biết về các quy định bóng đá ở cấp độ toàn cầu", ông Mahadi tuyên bố.

"Họ có mạng lưới các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ chúng tôi trong quá trình kháng cáo. Lần kháng cáo này có thể được coi là cơ hội thứ hai của chúng tôi trong vụ án này", ông nói tiếp.

Cẩn thận và kỹ lưỡng hơn

FAM đã tận dụng tối đa thời gian có thể để chuẩn bị các yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo quá trình kháng cáo lên FIFA được thực hiện kỹ lưỡng và toàn diện hơn. Họ không muốn vội vàng, bất chấp áp lực dư luận.

"Vì vậy, tôi tin tưởng đội ngũ pháp lý của chúng tôi đã chuẩn bị việc này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây, việc này được thực hiện một cách vội vàng hoặc dưới áp lực. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quyết định này có lợi cho chúng tôi", ông Mahadi nói.

Cuối tháng 9, bóng đá Malaysia khốn đốn trước lệnh trừng phạt của FIFA vì giả mạo hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. FAM tuyên bố rằng lỗi kỹ thuật do nhân viên hành chính gây ra đã gây ra sai sót trong việc nộp hồ sơ đăng ký bảy cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Malaysia. Do lệnh trừng phạt của FIFA, bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã vắng mặt khi họ đối đầu với Lào trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Bảy cầu thủ này là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những cầu thủ này đã bị treo giò tạm thời một năm, bao gồm cả ở cấp độ CLB.