HLV trưởng của MU "mù mờ" trước khi bị sa thải 16/10/2025 06:39

(PLO)- HLV trưởng của MU "mù mờ" trước khi bị sa thải sau cuộc họp quan trọng được tổ chức tại Carrington.

Khi áp lực ngày càng gia tăng xung quanh HLV Ruben Amorim và triều đại của ông tại Manchester United, người hâm mộ nhớ lại toàn cảnh sự việc HLV Erik ten Hag bị sa thải gần đúng một năm trước.

Kỷ niệm ngày Erik ten Hag bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của MU sẽ gợi lên những ký ức lẫn lộn trong lòng những người hâm mộ "quỷ đỏ". Và khi Ruben Amorim đang phải đối mặt với những tin đồn liên tục sắp bị sa thải, nhiều người sẽ tự hỏi MU sẽ ra sao nếu Ten Hag vẫn tiếp tục dẫn dắt.

Việc MU sa thải HLV người Hà Lan khiến nhiều người bất ngờ, bao gồm cả Ten Hag. Tháng này chính thức đánh dấu một năm kể từ ngày Ten Hag rời MU đột ngột. Và có lẽ ngày người kế nhiệm của Ten Hag là Amorim ra đi cũng không còn xa.

Ten Hag đã bị sa thải khỏi chức HLV trưởng của MU sau cuộc họp tại Carrington. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin vào tháng 10 năm 2024 rằng Ten Hag "mù mờ" về việc bị MU sa thải bất chấp phong độ tệ hại vào thời điểm đó. MU đang đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh và đang chao đảo sau trận thua trước West Ham, khi chỉ thắng một trong tám trận gần nhất dưới thời Ten Hag.

Ten Hag đã vượt qua nỗi lo sợ bị sa thải vào mùa hè sau khi MU giành FA Cup. Nhưng mặc dù đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã trao cho Ten Hag bản hợp đồng gia hạn một năm, ông vẫn bị sa thải chỉ vài tháng sau đó.

Quyết định chóng vánh đó có lẽ đã góp phần tạo nên cảm giác bất ngờ sau khi Ten Hag được đưa vào văn phòng tại trung tâm huấn luyện Carrington vào khoảng thời gian này năm ngoái. Và đó có thể là một khoảnh khắc trong tương lai không xa của Amorim nếu mọi thứ không nhanh chóng cải thiện.

Quỷ Đỏ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trên sân nhà Old Trafford, gần đây nhất là chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Tuy nhiên, đoàn quân của Amorim vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên trên sân khách trong mùa giải này và hiện đang đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh.

Giống như Amorim, Ten Hag cũng nhận được sự ủng hộ từ cấp trên, không lâu trước khi ông bị sa thải khỏi chức HLV trưởng của MU. Mùa hè năm 2024, MU đã chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới, rất giống với số tiền gần đây MU đã chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của Amorim.

Có lẽ người ta có thể cho rằng Ten Hag thật ngây thơ khi không lường trước được việc bị MU sa thải, xét đến chuỗi thành tích bết bát của MU trước khi chia tay. Theo logic đó, Amorim cũng không nên đặt cược hết vào Old Trafford sau khi chứng kiến ​​đội bóng cán đích ở vị trí thứ 15, thấp kỷ lục mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh, và đang chật vật cải thiện tình hình mùa này.

Tỷ phú Ratcliffe vẫn chưa thể kiến ​​tạo nên một bình minh thành công mới cho MU như ông kỳ vọng khi đầu tư vào CLB. Và khi sắp kỷ niệm hai năm ngày tiếp quản một phần của MU, có lẽ chẳng bao lâu nữa, trung bình mỗi năm ông sẽ sa thải một HLV tại Manchester.

HLV trưởng của MU Amorim đang đối diện với nguy cơ bị sa thải. ẢNH: James Gill - Danehouse

Ít nhất là hiện tại, HLV trưởng của MU Amorim dường như có được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB. Nhưng điều này kỳ lạ thay lại giống với sự ủng hộ mà Ten Hag nhận được không lâu trước khi ông bị yêu cầu thu dọn hành lý.

"Ruben Amorim đã không có mùa giải tốt nhất", Sir Jim Ratcliffe thừa nhận trong một lần xuất hiện gần đây trên The Business Podcast, "Amorim là một người tốt. Tôi cho rằng Ruben Amorim cần phải chứng minh rằng anh ấy là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới.

Đó là nơi tôi sẽ gắn bó, trong ba năm, vì bóng đá không phải là chuyện một sớm một chiều. Hãy nhìn HLV Mikel Arteta ở Arsenal xem, anh ấy đã có một khoảng thời gian khốn khổ trong vài năm đầu".